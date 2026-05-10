Molly Rogers: Phù thủy phục trang và hành trình từ "Sex and the City" đến "The Devil Wears Prada 2"

Tại Manhattan, nhà thiết kế phục trang kỳ cựu Molly Rogers đang đứng trước Saks Fifth Avenue để trả lại đôi giày Stella McCartney. Lý do rất đơn giản: chúng quá "tông xuyệt tông" với bộ đồ cô định mặc trong buổi ra mắt phim The Devil Wears Prada 2. Với Rogers, một đôi giày sai có thể làm hỏng cả tổng thể. Cuối cùng, cô chọn một đôi "giày cổ điển không tên tuổi" - minh chứng cho thiên phú nhìn thấy tiềm năng trong những món đồ bị coi là nực cười.

Sự nghiệp của Rogers gắn liền với những lựa chọn táo bạo gây tranh cãi. Trong And Just Like That... , cô khiến dư luận dậy sóng khi khoác lên nhân vật Carrie Bradshaw chiếc túi hình chim bồ câu của JW Anderson hay chiếc mũ khổng lồ của Maryam Keyhani. "Tôi thậm chí đã nhận được những lời đe dọa lấy mạng vì chiếc mũ đó," cô hóm hỉnh chia sẻ.

Lớn lên tại North Carolina, Rogers không định hướng theo thời trang cho đến khi khát vọng phiêu lưu đưa cô tới London rồi New York. Cô bắt đầu làm việc tại cửa hàng của huyền thoại Patricia Field, nơi phục vụ những khách hàng như Madonna và Keith Haring. Cửa hàng này chính là "trạm thông tin" của giới sành điệu, nơi Rogers rèn luyện nhãn quan khác biệt trước khi cùng Field tạo nên những biểu tượng văn hóa như váy tutu của Carrie Bradshaw hay bốt Chanel cao quá đùi của Andy Sachs.

Sau gần ba thập kỷ cộng tác, Rogers quyết định "rời tổ" để khẳng định dấu ấn cá nhân. Với The Devil Wears Prada 2 , cô mang đến phong cách Maximalist (chủ nghĩa tối đa) đầy rực rỡ. Nhân vật Miranda Priestly của Meryl Streep giờ đây tận hưởng thời trang một cách vui vẻ hơn với những chiếc áo khoác đính đá quý lộng lẫy. Rogers không chỉ cập nhật các xu hướng hiện đại như vòng cổ xếp lớp hay áo vest may đo mà còn khéo léo cài cắm những chi tiết hoài niệm từ bản gốc để chiều lòng người hâm mộ.

Dù đã là một tên tuổi lớn, Rogers vẫn yêu thích những thứ lấp lánh. Với cô, trang phục không phải là một cuốn phim tài liệu hay một mẩu quảng cáo; chúng là linh hồn của nhân vật, là sự kết tinh từ vốn trải nghiệm sống phong phú thay vì chỉ là những thuật toán vô hồn.

Chuyện gì đã xảy ra trong thập kỷ giữa lúc cô làm bán lẻ và lúc bắt đầu làm việc cho "Sex and the City"? Cô đã chuyển sang làm thiết kế phục trang như thế nào?

Tại cửa hàng của Pat, chúng tôi luôn styling cho mọi người. Các ban nhạc MTV thường ghé cửa hàng để tìm kiếm diện mạo mới. Phoebe Legere là một nghệ sĩ và nhạc sĩ - người đã có một bộ ảnh trên tạp chí Playboy, và Pat cùng tôi đã làm stylist cho bộ ảnh đó. Thật buồn cười, giờ tôi mới nhớ ra mình từng đội một chiếc mũ hình tháp Eiffel lên đầu Phoebe trên tờ Playboy, và sau này tôi lại đưa cho Carrie một chiếc túi hình tháp Eiffel trong "And Just Like That...". Luôn có những sợi dây liên kết như thế. Nhưng mọi thứ bắt đầu tiến triển. Chúng tôi thực hiện hàng tấn video ca nhạc, và sau đó dẫn đến các quảng cáo. Candy Pratts Price (biên tập viên huyền thoại của Vogue) là người đầu tiên đến gặp Pat và nói: "Cô là một người có tư duy hình ảnh xuất sắc. Tôi biết có một bộ phim đang quay ở Philadelphia. Cô nên làm phục trang cho nó". Thế là chúng tôi thực hiện bộ phim đó vào năm 1987, với sự tham gia của Diane Lane, trong vai một người trang trí cửa sổ bị một kẻ bám đuôi quái đản theo dõi. Phim có tên là "Lady Beware". Sau này, tôi đã cố thuyết phục Sarah Jessica lấy tên "Lady Beware" làm tên công ty của cô ấy, nhưng cô ấy không chịu.

Có bao giờ cô nghĩ đến việc rời cửa hàng của Pat để tự mình lập nghiệp không?

Có chứ, tôi đã rời đi một thời gian. Cửa hàng đó là một nơi hoang dại. Melody và tôi quyết định rằng chúng tôi cần phải rời khỏi thành phố để thay đổi không khí và nghỉ ngơi. Chúng tôi muốn đến Los Angeles và thử sức làm stylist ở đó. Cô ấy đi trước. Tôi quay về North Carolina để tiết kiệm tiền, tôi làm việc tại một trung tâm thương mại, điều đó có hơi mất mặt một chút. Tôi đến L.A. vào năm 1990, Melody và tôi có những căn hộ nhỏ xinh xắn phía trên cửa hàng Tower Records trên đường Larrabee.

Làm thế nào cô quay trở lại làm việc tại New York?

Pat gọi cho tôi, tôi nhớ là vào năm 1996. Bà nói: "Chị vừa đọc cuốn sách này có tên là 'Sex and the City'. Nó sẽ làm nên chuyện đấy, và em cần phải lên đây giúp chị."

Tôi biết rằng trong những ngày đầu làm việc cho "Sex and the City", cô đã mua sắm rất nhiều tại các cửa hàng ký gửi hoặc cửa hàng giảm giá, như Century 21.

Tôi đã "sống" ở Century 21. Chúng tôi thường đến đó khi nó vừa mở cửa lúc 7 giờ 45 sáng và ở lại cho đến khi đóng cửa. Có khi Pat sẽ cho phép chúng tôi ăn tạm một chiếc hot dog ở quầy đồ ăn vào giờ trưa. Chúng tôi đã làm việc đến kiệt sức suốt ngần ấy năm. Giống như ở Saks đây, chúng tôi sẽ bắt đầu từ tầng trên cùng và xem xét mọi món đồ chết tiệt. Nhưng đúng vậy, tôi nghĩ mình đã dành thời gian ở Century 21 nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trong đời. Đó là nơi chúng tôi tìm thấy chiếc chân váy Vivienne Westwood màu xanh lá cây với phần voan xòe trắng ở phía sau mà S.J. đã mặc trong phim.

Tầm nhìn chủ đạo cho trang phục trong "Sex and the City" là gì? Phục trang thực sự rất tuyệt vời, nhưng nhiều người cho rằng chúng có hơi... kỳ quặc.

Mọi người nghĩ chúng không thực tế. Nhưng Pat luôn nói: "Chúng ta không làm phim tài liệu." Điều quan trọng là về nhân vật, và có được một cảm nhận trực giác về việc họ sẽ mặc gì. Tôi có thể có một giá treo gồm bốn mươi chiếc áo sơ mi trắng, và tôi cá là bạn và tôi có thể đi lướt qua, rồi cả hai chúng ta đều sẽ nói: "Cái đó không phải đồ của Miranda - nó có bèo nhún." Hoặc: "Đúng, cái đó là của Samantha."

Trong những ngày đầu của bộ phim, cô có gặp khó khăn gì trong việc thuyết phục các nhà thiết kế cho mượn quần áo không?

Có chứ, rất nhiều phòng trưng bày (showrooms) không hiểu, vì họ chưa bao giờ làm việc với truyền hình trước đây. Họ đã quen với việc gửi quần áo đi chụp tạp chí và chúng sẽ được gửi trả lại ngay lập tức. Nhưng chúng tôi cần mượn đồ và giữ chúng lại, phòng trường hợp chúng tôi phải quay lại hoặc muốn mặc lại món đồ đó. Phần lớn công việc là để hướng dẫn cho mọi người hiểu. Mọi người cứ mặc định rằng một bộ phim có tên "Sex and the City" sẽ là một kiểu phim khiêu dâm rẻ tiền. Nhưng Sarah Jessica, với tư cách của mình, biết chính xác điều gì sẽ xảy ra khi có Pat cầm lái. Chúng tôi đã biết điều đó ngay từ lần thử đồ đầu tiên.

Có vẻ như đội ngũ của cô nhận được rất nhiều sự tin tưởng trong bộ phim đó, vì dù có những bộ trang phục trông thật điên rồ, nhưng mọi người đều cam kết thực hiện đến cùng nên các cô đã thành công.

Chỉ có đúng một bộ trang phục mà sau này Pat đã đổi ý. Tôi không biết tại sao gần đây chúng tôi lại nhắc về nó, nhưng lần duy nhất Pat cảm thấy mình đã thử nghiệm một thứ mà giờ bà không thể lên tiếng bảo vệ được nữa, đó là lần Carrie thắt một chiếc thắt lưng quanh vòng eo trần của mình.

Ồ, tôi biết rất rõ bộ đó. Cô ấy đeo thắt lưng ngay trên bụng trần, và vạt áo thì nhét vào áo ngực. Và tôi nhớ là có cả những sợi dây kẽm nhung (pipe cleaners) trên tóc nữa?

Cô gái ạ, cô ấy khoác mọi thứ lên người. Nhưng bạn biết gì không? Darren chưa bao giờ bước chân vào phòng thử đồ và nói: "Tôi cần cô thay bộ đồ đó". Sarah Jessica cũng vậy. Cô ấy sẽ mặc thử mọi thứ, ngay cả khi cô ấy thấy kiểu như: "Món này trông có vẻ dễ bắt cháy quá" hay "Tôi không thích chất liệu vải này". Cô ấy sẽ nói: "Tôi cần phải hiểu tại sao cô lại mang món đồ này vào đây". Cô ấy nhận ra rằng có một điều gì đó kỳ diệu đang diễn ra. Đó là một điều cực kỳ, cực kỳ hiếm hoi - khi không có sự can thiệp, và bạn cảm thấy mình thực sự là chuyên gia có thẩm quyền đúng như vị trí họ đã thuê bạn. Khi mọi ngành kinh doanh trên thế giới này dần biến thành các tập đoàn, thì những người nắm giữ tiền bạc sẽ càng nhảy vào và nói: "Tôi không hiểu bộ đồ đó". Điều đó cảm giác như một sự kiểm duyệt, trong khi bạn cần cảm thấy tự do để sáng tạo. Và, bạn biết đấy, hồi đó chẳng có ai đi kiểm tra xem có thợ săn ảnh (paparazzi) không khi chúng tôi quay hình ngoài trời. Chúng tôi ở trong một cái bong bóng mà chẳng ai để ý đến cái gì cả. Chúng tôi làm chỉ vì chúng tôi yêu nó - chúng tôi yêu cả chiếc thắt lưng đeo trên bụng trần ấy.

Cô có thấy công việc khó khăn hơn khi mọi thứ bắt đầu được công chúng chú ý nhiều hơn không?

Mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn. Và đến mùa 5 hoặc mùa 6 thì kiểu như là: "Tôi muốn thấy đồ may đo cao cấp (couture). Tôi không muốn thấy đồ may sẵn (ready-to-wear) nữa".

Giống như chiếc váy Versace “Mille-Feuille” trị giá 80.000 đô la mà cô ấy đã mặc trong tập cuối ấy.

Bạn biết đấy, Pat tin rằng điều đó sẽ hợp với Carrie, bởi vì nhân vật này có những mối quan hệ trong giới thời trang và đã biết cách "mượn đồ" từ rất lâu trước khi người ta biết làm việc đó. Carrie sống vì thời trang. Ý tôi là, trong "And Just Like That...", tôi đã cho Sarah Jessica đội chiếc mũ này...

Được rồi, hãy nói về chiếc mũ đó đi.

Chiếc mũ đó có tên hẳn hoi. Nó tên là “Head in the Clouds” (Đầu óc trên mây). Mọi chi tiết của nó đều là một tác phẩm nghệ thuật. Tôi đã cảnh báo Michael Patrick King về chiếc mũ đó trước khi chúng tôi bấm máy. Không ai thích sự bất ngờ cả. Tôi đã bảo ông ấy rằng sắp có một thứ "nặng đô" xuất hiện. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được những lời đe dọa lấy mạng. Tôi không thể tin được mọi người lại phản ứng tiêu cực đến mức đó. Tôi đoán lựa chọn thay thế chắc là một chiếc mũ lưỡi trai cho Carrie, nhưng xin lỗi nhé, đó hoàn toàn không phải là tính cách của cô ấy. Tôi không nghĩ bạn có thể làm hài lòng bất kỳ ai vốn đã có định kiến không hay với một chiếc mũ như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng mọi người thực sự, thực sự, thực sự muốn ba người phụ nữ đó mãi ở trong một chiếc "viên nang thời gian". Họ muốn các nhân vật đó bị đóng băng trong quá khứ.

Rất nhiều món đồ trong phim đã trở thành mục tiêu "hứng gạch đá". Như chiếc túi hình chim bồ câu chẳng hạn...

Cái đó là một cú nổ lớn. Tôi đã biết ngay từ giây phút nhìn thấy nó. Trong nhiều năm, tôi đã tìm kiếm một chiếc túi có thể tôn vinh New York. Tôi đã xem xét hình quả táo, nhưng chúng quá sến súa; tôi thấy hình con chuột, nhưng thế thì thật thảm hại. Khi nhìn thấy con bồ câu đó, tôi kiểu: hãy nói về một linh vật của New York đi. Chính là nó.

Và cách cô ấy sử dụng nó trong cảnh phim đó, khi cô ấy lấy một thanh kẹo cao su ra từ trong con bồ câu! Khả năng nắm bắt thời điểm gây hài của cô ấy thật khó tin. Trong những tưởng tượng hoang đường nhất, tôi cũng không bao giờ đoán được cô ấy sẽ để một thanh kẹo cao su trong đó. Nhưng tôi thích xem cô ấy làm điều đó. Nó giống như lúc Meryl thực hiện cú lắc tua rua trong phần "The Devil Wears Prada" mới vậy.

Có món đồ nào cô từng phải thuyết phục một nữ diễn viên mặc không?

Không bao giờ. Đó là một quy tắc của Pat: Bạn không thể ép ai đó mặc một bộ đồ mà họ không thích. Nếu họ không thoải mái, điều đó sẽ lộ rõ ngay trong cảnh quay. Tôi có thể nhận ra khi đôi chân của Cynthia Nixon đang "biểu tình" chống lại cô ấy trong một cảnh vừa đi vừa thoại.

Tôi muốn nói về "The Devil Wears Prada 2". Có quá nhiều diện mạo trong đó đến mức tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi nghĩ nhiều người sẽ bàn tán về chiếc quần lửng (culottes) đính kim sa mà Anne Hathaway mặc.

Tôi không tin là bạn lại để ý thấy món đó đấy. Đó thực chất là kiểu quần chẽn gối (knickers).

Có điều gì thay đổi trong cách tiếp cận thiết kế phục trang của cô giữa hai phần phim không?

À, tôi nhớ trong phần phim đầu tiên, Pat từng nói rằng trong một góc khuất nào đó của tâm trí, bà ấy nhìn nhận nhân vật Andy Sachs như một Annie Hall. Vì vậy, khi tôi suy nghĩ về những gì Andy đã làm trong suốt hai mươi năm qua, những chữ đầu tiên trên bảng ý tưởng mà tôi trình cho đạo diễn là "menswear đầy nữ tính" (feminine menswear). Và phong cách đó có đầy rẫy trong các cửa hàng - như kiểu quần cạp cao chẳng hạn. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy nó khớp với hình ảnh cô ấy làm việc trong một tòa soạn tin tức, nơi bạn xắn tay áo lên, mặc một chiếc ghi-lê và chạy đua với thời hạn nộp bài. Rồi những món đồ khác tự tìm đến, như chiếc quần chẽn của Valentino đó. Tôi muốn khám phá không gian của thời trang nam giới.

Ồ, đúng vậy. Tôi đang nghĩ đến chiếc váy đen cực phẩm mà cô ấy mặc trong cảnh ăn tối ở Milan.

Đó là đồ Armani Privé. Đáng lẽ chúng tôi đã quay buổi trình diễn thời trang kỷ niệm 50 năm của ông ấy khi chúng tôi ở Milan. Tôi đã rất hào hứng. Nhưng ông ấy đã qua đời vào đúng tháng đó. Dù chúng tôi không thể quay cảnh đó, nhưng việc Meryl và Anne mặc đồ Armani trong cảnh "Bữa tối cuối cùng" (Last Supper) đó vẫn rất quan trọng.

Ồ, tôi cũng thích chiếc áo khoác của Meryl trong cảnh đó. Thật lấp lánh!

Chúng tôi phải có chút hào nhoáng chứ. Đó là bản tính "thích đồ lấp lánh" trong tôi rồi. Meryl trong phần này đeo rất nhiều trang sức. Bà ấy diện nhiều đồ lấp lánh hơn hẳn phần đầu. Tôi đang nghĩ về chiếc cổ áo lấp lánh mà bà ấy đeo, trông có chút hơi hướng R.B.G (Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg) nhưng phiên bản thời thượng.

Chiếc cổ áo đó là thứ đầu tiên tôi mua cho bộ phim. Tôi không biết nó sẽ được dùng vào đâu. Ban đầu tôi định cho bà ấy đeo một chiếc cổ áo khác, nhưng Meryl nhìn thấy chiếc đó và bà nói: "Diana Vreeland". Tôi kiểu: "Em thì đang nghĩ đến Cleopatra, nhưng được thôi, ý tưởng đó tuyệt đấy, em đồng ý với chị".

Một chi tiết mà tôi thấy đầy cảm hứng là cách cô biến nhân vật của Emily Blunt - người hiện đang làm việc tại Dior - thành một kiểu "nạn nhân của thời trang". Cô ấy mặc quá nhiều đồ hiệu Dior và những bộ cánh kiểu baroque.

Chà, bạn biết điều gì buồn cười không, những bộ đồ đó không nhất thiết được thiết kế để gây cười. Ở cảnh đám tang, nơi cô ấy đội chiếc mũ beret của Dior với lớp ren che mặt, tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là cô ấy đang diện đồ thời trang cao cấp. Nhưng đạo diễn lại thấy bộ đồ đó thật nực cười. Tôi kiểu: "Trời đất ơi, chúng ta đang không làm cùng một bộ phim rồi. Cứu tôi với". Nhưng ông ấy không quá sành sỏi - ông ấy không đọc tờ Women’s Wear Daily . Ông ấy nhìn thấy một khía cạnh khác trong đó, và điều đó lại giúp ích cho ông ấy trong cảnh phim.

Tôi cũng muốn nói về bộ đồ Anne mặc trong một cảnh tiệc tùng. Đó là chiếc váy kim sa màu xanh dương mang hơi hướng dạ hội những năm tám mươi, với những chi tiết bèo nhún và xếp nếp.

Đó là thiết kế của Paco Rabanne. Với tôi, món đồ đó mang lại cảm giác giống như đôi bốt Chanel cao quá đùi ở phần phim đầu tiên - kiểu như một kẻ ngoại đạo cuối cùng đã chạm tay được vào tủ đồ xa xỉ.

Ở cuối phim, Andy mặc chiếc áo len màu xanh cerulean tai tiếng mà Miranda từng chế giễu trong phần một, nhưng cô ấy đã cắt nó thành dáng áo ghi-lê và đặt nó vào một bối cảnh mới. Điều gì khiến cô nghĩ ra chi tiết đó?

Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của phần phim đầu tiên, tôi nghĩ ai cũng vậy thôi. Nó đã trở thành một biểu tượng văn hóa. Vì thế, khi lật đến trang cuối cùng của kịch bản, tôi đã nhấc máy gọi cho hãng phim và hỏi: "Chiếc áo len đó có còn tồn tại không?". Chiếc áo gốc có một vết bẩn của món súp ngô, nhưng chúng tôi có nhiều bản sao. Tôi biết nó phải quay trở lại, và khi tôi nói với David, ông ấy kiểu: "Điều đó thậm chí còn chưa từng xuất hiện trong đầu tôi".

Phong cách trong những bộ phim này gắn liền với các nhãn hiệu theo cách mà tôi đoán có lẽ không hẳn là gu cá nhân của cô, đúng không? Cô tiếp cận một dự án như thế nào khi cần phải thể hiện rằng: Đây là những người cực kỳ am hiểu về thế giới này?

Cách tiếp cận của tôi luôn là tìm kiếm những thứ vượt thời gian. Tôi không biết Anne mặc quần jeans của hãng nào trong cảnh đó, hay chiếc áo khoác bolero của Meryl trong phần đầu là của ai. Tôi không thể nói: "Đó là look số 11 trong bộ sưu tập Xuân 2026". Tôi không muốn quần áo trông như những mẩu quảng cáo. Đây là những người phụ nữ biết cách phối hợp các look đồ với nhau.

Có một chiếc áo khoác tua rua của Dries Van Noten mà Meryl mặc trong phim mới - đó là thứ tôi chưa từng thấy trong cửa hàng nào. Chắc hẳn họ còn chưa đưa nó vào sản xuất đại trà. Nhưng tôi nghĩ nếu có thứ gì thốt lên được hai chữ "nữ tổng biên tập", thì chính là nó. Tôi cho Meryl xem, và chúng tôi đồng ý rằng phải tìm một cảnh nào đó để diện nó.

Và nó trở nên cực kỳ hợp lý trong cảnh bà ấy đi gặp những "gã mặc vest", những nhà tư vấn trong bộ đồ kẻ sọc của họ. Chiếc áo đó nói lên tất cả về thế giới của bà ấy đối lập với thế giới của họ. Có lẽ đạo diễn nghĩ đó là một chiếc áo khoác kỳ cục. Nhưng với tôi, nó là "người chị em" của chiếc áo khoác đính đồng xu vàng mà bà ấy đã mặc khi thực hiện bài diễn thuyết về màu xanh cerulean. Đó là một món đồ khẳng định đẳng cấp.

Có những bài học nào cô muốn truyền lại cho những người trẻ đang khao khát bước chân vào ngành thiết kế phục trang không?

Bạn biết đấy, điều quan trọng là vốn trải nghiệm sống, chứ không chỉ đơn thuần là gu thẩm mỹ. Tôi đã sống một cuộc đời đầy ắp những trải nghiệm. Tôi có được đôi mắt làm nghề này là vì tôi từng có mặt ở những quán bar dành cho người đồng tính tận Istanbul, chứng kiến những điều mà có thể sau này đã trở thành nguồn cảm hứng cho một diện mạo của Carrie. Những đứa trẻ tìm đến tôi và nói: "Cháu rất thích đi mua sắm". Và tôi kiểu: "Cô cá là cháu thích đi mua sắm thật - nhưng là mua cho bản thân cháu - còn đó không phải là việc mà chúng ta làm ở đây". Thay vào đó, tôi sẽ hỏi: "Cháu có đọc nhiều không, và cháu đã đi du lịch những đâu rồi?". Bởi vì nếu họ chỉ đang sống thông qua một thuật toán, họ sẽ chẳng giúp ích được gì cho tôi cả. Cháu có thể sở hữu mọi tờ Vogue từ năm nảo năm nào đi chăng nữa, nhưng cháu mang lại được điều gì mà cô chưa từng thấy đây?