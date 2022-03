Mới hơn 1 tuổi nhưng Lisa nhà Hà Hồ đã biết nói, nhìn cách mẹ Hà nói chuyện biết ngay lý do tại sao

Càng lớn cặp đôi Lisa - Leon càng chứng tỏ được sức hút vô cùng lớn của mình, mới hơn 1 tuổi nhưng các bé đã sở hữu lượng fan siêu hùng hậu. Mọi khoảnh khắc của cặp sinh đôi đều khiến cho fan hâm mộ tan chảy vì quá đáng yêu.



Có lẽ là con gái nên Lisa có chút chững chạc và lớn tuổi hơn so với Leon. Cô bé lúc nào cũng rất điềm tĩnh, dịu dàng như một nàng tiểu thư. Lisa tuy thua em trai sinh đôi về cân nặng lẫn chiều cao nhưng khả năng nói chuyện có vẻ trội hơn hẳn.



Bằng chứng là Lisa có thể nói theo được rất nhiều từ khi được người lớn hướng dẫn, trong khi nhiều bé cùng tuổi chưa thể nói được nhiều vậy. Điều này khiến các fan rất phấn khích, dành nhiều lời khen cho Lisa.

Bên cạnh đó, hội bỉm sữa cũng khen mẹ Hà Hồ vì đã dạy con khéo. Trong đoạn clip hướng dẫn con đi “poo” mà không mặc bỉm nữa, bà mẹ 3 con vô cùng nhẹ nhàng, nói từ từ để con hiểu. Cuối cùng hai mẹ con cùng chốt lại “ok” khiến ai xem cũng bật cười.



Khéo léo, dịu dàng và chỉn chu thế này nên Lisa giỏi giang, ngoan ngoãn cũng là đúng thôi. Còn cậu em Leon có vẻ chậm hơn một chút nhưng cũng rất thông minh, mọi người đoán cậu bé cũng sẽ sớm biết nói mà thôi.

Cách tốt nhất để giúp trẻ tập nói là biến các hoạt động hàng ngày thành kinh nghiệm học tập.



Nói chuyện với trẻ nhiều hơn

Sử dụng mọi cơ hội để trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ, ngay cả khi trẻ không phản hồi lại như khi thay tã, khi chuẩn bị bữa tối, giờ ăn, giờ chơi, giờ xem phim v.v. Bạn có thể cho trẻ tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ mới trong các hoạt động hàng ngày. Nói chuyện bình thường với trẻ, ngay cả khi bạn nghĩ rằng đó là những từ phức tạp.

Truyền đạt kinh nghiệm của bạn

Có thể sẽ khá yên tĩnh trong ngôi nhà chỉ có 1 đứa trẻ bởi chúng không giao tiếp với chúng ta nên chúng ta có xu hướng ít nói chuyện với trẻ hơn. Tuy nhiên, như chúng đã nói trên đây, hãy biến các hoạt động hàng ngày trở thành kinh nghiệm học tập cho con bạn.

Nói về các hoạt động của bạn trong ngày từ việc: Bạn đang rửa bát, bạn đang quét nhà, bạn đang nấu cơm, bạn đang giặt quần áo... Trẻ sẽ thích nghe âm thanh của giọng nói của bạn và nghe cuộc đối thoại là một cách tuyệt vời để trẻ bắt đầu học từ vựng mới.

Gắn nhãn mọi đồ vật

Khi con bạn chơi hay ăn, hãy nói những đồ chơi hoặc đồ vật mà chúng đang cầm, nhìn thấy hoặc nghe thấy. Dán nhãn mọi thứ mà bạn có thể để trẻ nghe các từ đó lặp đi lặp lại. Nếu bạn đọc tên cho các loại thực phẩm chúng ăn hoặc những thứ chúng chơi với hàng ngày trẻ sẽ bắt đầu học được những từ vựng rất sớm.

Để trẻ lặp lại

Khi bạn đã có thói quen dán nhãn mọi thứ cho trẻ, hãy yêu cầu trẻ lặp lại điều đó cho bạn. Bắt đầu chỉ với một từ hoặc thậm chí là âm đầu tiên của từ đó. Nếu trẻ nói "muh" cho sữa hoặc "buh" cho quả bóng, đó chính là một khởi đầu tuyệt vời. Điều này cho thấy rằng trẻ vẫn đang có khái niệm rằng tất cả các vật thể này đều có tên, nhưng trẻ chưa thể tạo ra tất cả các âm chính xác.

Sử dụng những gì trẻ thích

Xác định những gì con bạn thích và sử dụng điều đó làm lợi thế của bạn. Nếu trẻ bị thích mê một nhân vật, một bài hát, món ăn hoặc đồ chơi nào đó, hãy cho chúng nhiều cơ hội để nhìn, nghe, nếm và chơi với món đồ đó trong khi người lớn cũng nói về nó với chúng. Nếu con bạn thích ô tô và xe tải, đừng cố bắt chúng ngồi xuống và học tiếng động vật. Sử dụng những gì hiệu quả sẽ đỡ vất vả hơn rất nhiều nếu trẻ tỏ ra thích thú với hoạt động đó.

Sử dụng âm nhạc

Trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi thích nhịp điệu và âm nhạc hay, vì vậy chúng có nhiều khả năng nghe các từ và cử chỉ từ một bài hát hơn.

Thử hát những bài hát đơn giản dành cho trẻ em bằng cử chỉ, như The Wheels on the Bus, Itsy Bitsy Spider và Twinkle Twinkle. Nếu trẻ bắt đầu bắt chước các chuyển động và cử chỉ đi kèm với bài hát, thì các từ ngữ sẽ theo sau. Tạo tiếng nhạc cũng có thể giúp trẻ hát các bài hát. Bạn có thể sử dụng trống hay các món đồ chơi phát ra âm thanh để giúp con bạn tạo ra âm thanh và tiếng ồn.

Sử dụng đồ chơi thông minh

Đồ chơi cung cấp khả năng sử dụng trí tưởng tượng là tốt nhất cho trẻ nhỏ. Sử dụng các đồ chơi như cốc xếp, khối hình và đồ chơi đóng giả là một vài món đồ tuyệt vời khuyến khích sự sáng tạo và khám phá. Những trò chơi này tốt hơn nhiều so với việc để trẻ xem tivi.

