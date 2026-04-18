Gửi con đi mẫu giáo, đặc biệt là những ngày đầu tiên, luôn là một "thử thách" cân não đối với mọi bậc phụ huynh. Hàng ngàn câu hỏi không tên cứ lẩn quẩn trong đầu: Con có khóc không? Con có ăn ngoan không? Và nhất là con có ngủ trưa không? Bởi ở nhà, giờ ngủ trưa của các nhóc tỳ thường là một cuộc chiến không hồi kết. Thế nên, khi nhận được thông báo từ cô giáo, tim ai cũng nẩy lên một nhịp.

Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ một tình huống dở khóc dở cười mà chắc hẳn hội mẹ bỉm nào cũng thấy hình bóng mình trong đó. Chuyện là chị vừa mới gửi cậu con trai bé bỏng đi học được vài ngày. Đang lúc ngồi ở nhà bồn chồn, lo lắng xem con ở trường thế nào thì điện thoại rung lên. Mở ra xem, cô giáo gửi kèm một đoạn video với dòng chú thích: "Các bạn thì ngủ hết, còn bé nhà chị đây".

Quang cảnh giờ ngủ trưa bình yên tại lớp học... cho đến khi "nhân vật chính" xuất hiện

Đoạn video bắt đầu bằng quang cảnh cực kỳ bình yên của phòng ngủ tập thể tại trường. Hàng chục chiếc giường nhỏ được xếp ngay ngắn, các bạn nhỏ đang chìm vào giấc nồng một cách ngoan ngoãn. Ánh sáng trong phòng được điều chỉnh vừa phải, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của các con. Cô giáo cũng đang tất bật kiểm tra, đắp chăn cho từng bạn. Nhìn khung cảnh này, ai cũng nghĩ: "Ôi ngoan quá, gửi con đi học đúng là quyết định sáng suốt".

Nhưng không! Bức tranh yên bình ấy chỉ là một "cú lừa" cho sự xuất hiện của "thế lực nhí" cuối cùng. Ở một góc phòng, có một chiếc chăn nhỏ màu xanh không chịu nằm yên. Thấp thoáng dưới lớp chăn ấy là một "con sâu đo" bé xíu đang miệt mài... bò bò bò.

"Cảnh tượng bất ổn" của cậu bé khi không chịu ngủ trưa, biến chiếc chăn thành đạo cụ biểu diễn.

"Sâu đo" nhà ai thì ra mà nhận này

Hóa ra, trong khi cả thế giới đang ngủ, cậu nhóc kia lại đang bận rộn... thám hiểm sàn nhà. Cậu bé trùm kín chăn từ đầu đến chân, chỉ để hở mỗi hai cái chân bé xíu để di chuyển. Tư thế bò cũng thật sự "khó đỡ": mông chổng lên trời, bụng áp sát đất, trông giống hệt như một chú sâu đo đang miệt mài bò đi kiếm ăn. Hết bò sang trái, cậu lại bò sang phải, thỉnh thoảng còn dùng đầu để ủn ủn chiếc chăn, tạo nên những đường cong "uốn lượn" vô cùng hài hước.

Cảnh tượng này không chỉ khiến bà mẹ dở khóc dở cười mà còn làm cho cư dân mạng được một phen cười nghiêng ngả. Nhiều người hài hước bình luận rằng: "Đây đúng là 'cái tôi' riêng biệt, không chịu theo số đông mà!", "Chắc bạn ấy đang mơ làm sâu đo, tỉnh dậy thấy mình đang ở trường nên... thực hành luôn!". Tuy nhiên, đằng sau tiếng cười, không ít phụ huynh cũng bày tỏ sự đồng cảm với cô giáo và bà mẹ, đồng thời tò mò về cách làm sao để trẻ chịu ngủ ngoan khi đi học.

Tại sao ngủ trưa lại quan trọng với trẻ mầm non?

Trước khi đi tìm "bí kíp", cha mẹ cần hiểu tại sao giấc ngủ trưa lại quan trọng đến vậy đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ mầm non.

Theo đó, trong khi ngủ, não bộ của trẻ hoạt động tích cực để củng cố trí nhớ và xử lý các thông tin đã học trong ngày. Một giấc ngủ trưa đủ chất lượng sẽ giúp trẻ tập trung tốt hơn, tăng khả năng tiếp thu và phát triển tư duy. Bên cạnh đó, trẻ nhỏ thường hoạt động không ngừng nghỉ nên rất dễ bị mệt mỏi. Ngủ trưa giúp trẻ tái tạo năng lượng, phục hồi sức khỏe để có thể tiếp tục tham gia các hoạt động vui chơi và học tập trong buổi chiều.

Việc ngủ trưa đầy đủ còn giúp trẻ phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Hormone tăng trưởng (HGH) được tiết ra nhiều nhất khi trẻ ngủ sâu, giúp trẻ phát triển chiều cao và cân nặng một cách lành mạnh. Khi bị thiếu ngủ, trẻ thường trở nên quấy khóc, dễ cáu gắt và khó tập trung. Một giấc ngủ trưa đủ giấc sẽ giúp trẻ cảm thấy thoải mái, vui vẻ và ổn định tâm lý hơn.

Giấc ngủ trưa mang lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của trẻ

Làm sao để trẻ chịu ngủ ngoan khi đi học?

Vấn đề này luôn là một "thử thách" lớn với cả cô giáo và phụ huynh. Dưới đây là một vài "bí kíp" bỏ túi có thể giúp trẻ chịu ngủ ngoan khi đi học:

1. Tạo thói quen ở nhà

Trẻ thường thích nghi tốt hơn nếu lịch trình ở trường và ở nhà có sự đồng nhất. Hãy tập cho trẻ thói quen ngủ trưa đúng giờ, ở cùng một không gian yên tĩnh và thoải mái ngay khi ở nhà.

2. Chuẩn bị tâm lý cho trẻ

Trước khi gửi con đi học, hãy thường xuyên nói chuyện với con về việc đi học, về những điều thú vị ở trường và cả việc con sẽ được ngủ trưa cùng các bạn. Điều này sẽ giúp trẻ bớt bỡ ngỡ và cảm thấy an toàn hơn khi phải ở một môi trường mới.

3. Mang theo vật dụng quen thuộc

Một chiếc gối nhỏ, một con gấu bông quen thuộc hay chiếc chăn của trẻ ở nhà sẽ mang lại cảm giác an tâm và giúp trẻ dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

4. Phối hợp chặt chẽ với giáo viên

Hãy chia sẻ với giáo viên về thói quen ngủ trưa của trẻ ở nhà (thời gian, cách thức, sở thích...), để cô có thể hỗ trợ trẻ tốt nhất.

5. Không ép buộc

Ép buộc trẻ ngủ chỉ khiến trẻ cảm thấy căng thẳng và khó đi vào giấc ngủ hơn. Hãy tạo một môi trường yên tĩnh, thư giãn và khuyến khích trẻ tự giác đi ngủ.

Giấc ngủ trưa của trẻ là vô cùng quan trọng. Hy vọng rằng những "bí kíp" trên sẽ giúp các bậc phụ huynh và cô giáo có thể "dỗ" bé ngủ trưa ngoan ngoãn để con có thể phát triển một cách toàn diện và khỏe mạnh nhất.