Sập trần thạch cao giờ ngủ trưa, một trẻ mầm non bị thương nặng

Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ bài viết về việc trần thạch cao tại Trường Mầm non Song Phan (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) bất ngờ đổ sập, đè trúng nhiều trẻ đang nằm nghỉ trưa. Diễn biến sự việc được camera trong phòng học ghi lại khiến người xem xót xa.

Theo chị Bá Thị Khánh Linh (người đăng tải bài viết), sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 31/10/2025. Thời điểm đó, một mảng trần thạch cao lớn bất ngờ rơi xuống khu vực giường ngủ, đè trúng 3 cháu, trong đó con chị Linh - cháu H.N.K.V - là trường hợp bị thương nặng nhất. Tấm trần thạch cao có kích thước lớn, phải cần đến 2 người lớn mới có thể nâng lên để giải cứu cháu bé.

Ngay sau tai nạn, các cháu được đưa đi cấp cứu tại một cơ sở y tế tư nhân, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tiếp tục điều trị. Tại đây, cháu V. được chẩn đoán chấn động não , nghi chấn thương sọ não, tổn thương xương sườn và đa chấn thương vùng mặt.

Cháu V. bị thương nặng ở vùng mặt.

Gia đình cho biết, do cần thời gian theo dõi để đánh giá đầy đủ tổn thương não, cháu V. phải chờ nhiều giờ trước khi được can thiệp khâu vết thương. Cháu phải khâu 2 lớp với gần 30 mũi, các vết thương sâu, dài, tập trung ở vùng thái dương, má phải, mí mắt và sau tai.

Sau 11 ngày điều trị nội trú, cháu bé đã được xuất viện và tiếp tục tái khám, thăm khám chuyên sâu. Theo tư vấn của bác sĩ, các vết sẹo vùng mặt và mí mắt có nguy cơ ảnh hưởng thẩm mỹ lâu dài, cần theo dõi trong quá trình phát triển và chỉ có thể can thiệp khi trẻ đủ độ tuổi. Ngoài ra, cháu V. cũng cần được theo dõi các phản ứng tâm lý sau sang chấn.

Video ghi lại sự việc.

Đại diện Trường Mầm non Song Phan cho biết, nguyên nhân sự cố do mưa bão kéo dài khiến mái bị tốc, trần thạch cao bị ẩm, giảm độ bám và rơi xuống lớp học. Sau sự việc, nhà trường đã chi trả toàn bộ viện phí trong quá trình điều trị, phối hợp đưa cháu đi thăm khám tổng quát và kiểm tra tâm lý; đồng thời tiến hành sửa chữa, thay mới trần thạch cao tại tất cả các phòng học để bảo đảm an toàn.

Cháu V. điều trị tại bệnh viện.

Liên quan đến việc thỏa thuận bồi thường, hai bên chưa đạt được thống nhất do chênh lệch lớn về mức hỗ trợ. Theo phía nhà trường, gia đình ban đầu đề nghị mức bồi thường 150 triệu đồng, sau đó giảm xuống 100 triệu đồng.

Phía trường cho rằng, hiện chưa có kết luận y khoa xác định thương tật nghiêm trọng, đề xuất hỗ trợ thêm 20 triệu đồng để gia đình chăm sóc, dưỡng sức cho cháu, song phương án này chưa được phụ huynh đồng thuận.

Ngay khi nắm bắt thông tin về sự việc, Sở GD&ĐT Nghệ An đã chỉ đạo địa phương và các bên liên quan phối hợp làm rõ vụ việc, giải quyết dứt điểm theo quy định.