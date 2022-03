Mở rộng quy mô, SammiShop trở thành điểm đến đáng lưu tâm cho chị em mua sắm hằng ngày

Các cửa hàng luôn đông nghẹt khách mua sắm cho thấy sức hút "không phải dạng vừa" của hệ thống siêu thị mỹ phẩm chính hãng SammiShop.

Cửa hàng Nguyễn Trãi "comeback" và "welcome" thành viên mới của hệ thống siêu thị mỹ phẩm SammiShop là cửa hàng tại Vincom Liễu Giai. Với 2 cửa hàng khoác trên mình diện mạo hoàn toàn mới, được đầu tư chuyên nghiệp với không gian rộng lớn. Đặc biệt là cửa hàng 244 - 252 Nguyễn Trãi với diện tích lên đến 300 mét vuông khiến các tín đồ làm đẹp không khỏi "tò mò".

Khách hàng nào cũng hào hứng với không gian mua sắm "xịn sò", gi gỉ gì gi cái gì cũng có.

Để tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng, mỗi khu vực, quầy hàng mua sắm tại SammiShop đều có mẫu thử sản phẩm, nhân viên sẵn sàng tư vấn đầy đủ mọi thông tin, giải đáp mọi thắc mắc để khách hàng dễ dàng và nhanh chóng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Hàng test luôn đầy đủ trên quầy kệ để khách hàng dùng thử và đưa ra sự lựa chọn phù hợp.

2 cửa hàng Nguyễn Trãi và Vincom Liễu Giai đều có không gian mua sắm rộng rãi với đầy đủ sản phẩm từ nhiều thương hiệu mỹ phẩm lớn được các bạn trẻ yêu mến như Dear Klairs, Skin1004, Some By Mi, By Wishtrend, 9 Wishes, Cosrx, Solution, Nature Republic, Dr. Morita, It’s Skin, I’m From, Nacific, Sivanna, Cocoon, Lemonade, L’oréal, Maybelline, Bioderma, Silky Girl, BOM, Gilaa, Neutrogena, Anessa, MAC, Rosette, Vacosi,.... Đáp ứng đủ mọi nhu cầu từ chăm sóc da, chăm sóc tóc, chăm sóc cơ thể đến các sản phẩm trang điểm, nước hoa,....

SammiShop đang hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn để mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng

Những sản phẩm tại SammiShop đều nhập trực tiếp từ nhà phân phối chính thức tại Việt Nam, được chọn lọc kỹ càng trước khi ra mắt thị trường với tiêu chí "Đáng tin cậy - chất lượng cao - giá tốt - dịch vụ tuyệt vời" cho khách hàng.

Ngoài ra, các sản phẩm của SammiShop đều có đầy đủ tem phụ tiếng Việt, giúp khách hàng tin tưởng tuyệt đối giữa thị trường mỹ phẩm "thượng vàng hạ cám" hiện nay. Để làm được điều đó SammiShop luôn không ngừng tìm kiếm, chọn lựa và ký kết hợp tác với các nhãn hàng mỹ phẩm uy tín trong và ngoài nước.

SammiShop luôn mang đến những ưu đãi đặc biệt như sale shock, mua 1 tặng 1, đồng giá, flash sale,... cho các tín đồ làm đẹp thỏa sức mua sắm mà không lo về giá.

Không chỉ mua sắm tại cửa hàng, khách hàng còn có thể mua hàng qua các kênh online như Website, App Sammi, Shopee, Instagram,... và dễ dàng cập nhật các chương trình khuyến mãi cũng như giúp khách hàng tạo thói quen với việc mua sắm online một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Một trong những ưu điểm nổi bật là dịch vụ giao hàng siêu tốc chỉ trong 1h ở nội thành Hà Nội từ 8h đến 19h30 tất cả các ngày trong tuần và freeship cho đơn hàng 80k trở lên trên toàn quốc.

SammiShop luôn mang đến hàng loạt "siêu deal" hot cho khách hàng mua sắm làm đẹp mà không lo về giá. Vì vậy hãy theo dõi SammiShop để không bỏ lỡ những ưu đãi đặc biệt nha.

Hệ thống siêu thị mỹ phẩm SammiShop:

Website: https://sammishop.com

Fanpage: https://www.facebook.com/Sammishop.com86

Shopee: www.shopee.vn/sammishop86

- 12 Cửa hàng tại Hà Nội:

+ 65 Nguyễn Phong Sắc

+ 371 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

+ 56 Nguyễn Hữu Huân

+ 48 Chùa Láng

+ 228 Cầu Giấy

+ 126 Cầu Giấy

+ 244 - 252 Nguyễn Trãi, Hà Đông (cạnh ĐH HN)

+ 159 Xuân Thủy - Cầu Giấy

+ 127 Chùa Bộc

+ 129 Trần Đại Nghĩa (gần KTX Đại Học Bách Khoa)

+ 116B6 Phạm Ngọc Thạch

- 2 Cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh:

+ 151 Nguyễn Gia Trí (D2 cũ), Bình Thạnh

+ 255 Nguyễn Thị Thập, Quận 7

- Hệ thống TTTM Vincom:

+ Hà Nội: Tầng 1 Vincom Liễu Giai

+ Hạ Long: Tầng 1 Vincom Hạ Long

+ Cần Thơ: Tầng 1 Vincom Hùng Vương Plaza

https://afamily.vn/mo-rong-quy-mo-sammishop-tro-thanh-diem-den-dang-luu-tam-cho-chi-em-mua-sam-hang-ngay-20220326142633892.chn