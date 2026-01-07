Mở khóa sự “xa xỉ thầm lặng” qua thiết kế áo Polo Lacoste

Từ nền tảng thể thao và khí chất Pháp, Lacoste khẳng định vị thế trên bản đồ thời trang quốc tế với tuyên ngôn thống nhất về phong cách "xa xỉ thầm lặng": lịch lãm và trang nhã.

Bài viết là hành trình khám phá những giá trị cốt lõi sau vẻ ngoài tưởng chừng giản dị của chiếc áo Polo Lacoste. Chất lượng, phom dáng và màu sắc không đơn thuần là yếu tố thẩm mỹ - chúng còn kể câu chuyện về khí chất và phong độ của người mặc.

Áo polo best seller L.12.12 Chất Liệu Piqué Co Giãn

Petit Piqué – Kỹ thuật dệt nên chất liệu của tự do

Không tìm cách gây ấn tượng tức thì, áo Polo Lacoste tạo điểm chạm tới sự yêu thích của người mặc qua chất liệu 100% Cotton được dệt bằng kỹ thuật Petit Piqué trứ danh của nhà mốt nước Pháp. Lớp vải nhẹ thoáng như hơi thở, kín đáo nhưng đầy thuyết phục, mềm mại khi chạm vào. Đặc biệt, người mặc sẽ trải nghiệm sự thả lỏng vừa vặn, không quá ôm, không quá buông khi mặc lên. Cơ thể được tự do, tinh thần không bị bó buộc.

Chiếc áo thoát khỏi định nghĩa "một trang phục", mà trở thành bạn đồng hành cùng bạn theo đuổi phong cách sống linh hoạt, hướng tới sự chỉn chu mà không đánh mất sự thoải mái.

Với áo Polo từ thương hiệu Lacoste, tự do không phải là khái niệm – mà là cảm giác bạn mang theo suốt ngày dài.

BST Áo Polo Lacoste sản xuất tại Pháp

Phom dáng áo Polo Lacoste – Định hình phong thái, không ép khuôn hình thể

Không phải chiếc áo nào cũng khiến bạn thấy là chính mình, nhưng áo Polo Lacoste thì luôn biết cách tôn vinh cá tính thay vì che đi khuyết điểm. Chiếc áo không chi phối, mà thấu hiểu cơ thể trong từng chuyển động.

Ba kiểu dáng – slim thanh lịch, regular cân bằng, classic phóng khoáng – không đơn thuần là lựa chọn kích cỡ. Thiết kế sinh ra để tôn dáng, hợp gu và hòa nhịp lối sống hiện đại. Mỗi phom áo như một nền tảng để khí chất được thể hiện tự nhiên, không gượng ép.

Với thương hiệu Lacoste, phom dáng không còn là bài toán kỹ thuật, mà là công cụ để truyền tải bản lĩnh. Chiếc áo ấy không lên tiếng, nhưng nói thay người mặc bằng sự chuẩn xác và cân bằng. Khi vừa vặn với tinh thần, nó không đơn thuần là đồ mặc – mà là bản thể.

Màu sắc áo Polo – Ngôn ngữ tĩnh lặng của phong cách

Mỗi tông màu, một bản sắc. Từ trắng tinh, đen truyền thống, xanh Navy mạnh mẽ cho đến đỏ nhiệt huyết hay xanh Olive điềm đạm – mỗi sắc thái đều gửi gắm thông điệp riêng. Chọn màu là chọn khí chất. Khi khoác lên áo Polo Lacoste là khi bạn để bản sắc riêng lên tiếng nhẹ nhàng mà rõ nét – không cần phô trương, Lacoste có đủ màu sắc đồng điệu cùng cá tính.

Thiết kế áo Polo của Lacoste mang đến sự bứt phá khỏi khuôn phép gò bó hài hòa với nét thanh lịch được khéo léo truyền tải qua những gam màu mới mẻ. Màu Pastel khoác lên thiết kế kinh điển này một diện mạo "thật thơ", phi giới tính. Hay các sắc độ độc đáo ít thấy của màu xanh lá, đỏ Burgundy điểm thêm sự phá cách đầy cuốn hút mà vẫn trang nhã. Qua sáng tạo về màu sắc trên mẫu áo Polo, Lacoste mang phong cách vượt thời gian đồng hành cùng biến đổi đa dạng trong thời trang.

Cổ áo Polo – Điểm nhấn không bị ràng buộc bởi xu hướng

Với thiết kế cổ áo – chi tiết tưởng chừng giản đơn lại chứa đựng dấu ấn khác biệt. Trong từng thiết kế - áo Polo Lacoste – khí chất cổ điển khoác lên vẻ hiện đại, tạo dấu ấn bền vững với thời gian. Dựng cổ áo lên – mạnh mẽ, quyết đoán. Gập xuống – chững chạc, điềm đạm. Chính khả năng biến hóa ấy tạo nên giá trị – chỉ một chuyển động nhỏ cũng đủ định hình phong cách. Không cần thay áo – chỉ cần thay cách bạn để cổ áo, bạn đã truyền đi một thông điệp khác. Tinh thần thiết kế không bị giới hạn bởi thời gian – chính là áo Polo từ Lacoste.

Tối giản trong phom dáng nhưng cầu toàn trong chất liệu và chi tiết thiết kế, Lacoste khiến chiếc áo Polo trở thành biểu tượng của sự "xa xỉ thầm lặng" không chỉ ở diện mạo mà còn toát lên từ phong thái của bạn.

Danh Giá Fashion hiện là đơn vị phân phối độc quyền của nhãn hàng thời trang Lacoste tại Việt Nam. Bạn có thể mua hàng tại website của Lacoste Việt Nam hoặc ghé thăm hệ thống cửa hàng.

TP. Hồ Chí Minh

Boutique Đồng Khởi – 58 Đồng Khởi , Quận 1

Boutique New World – 76 Lê Lai, khách sạn New World, mặt đường Phạm Hồng Thái, Quận 1

Vincom Landmark 81 - L1-03 Vincom Landmark 81, 772 Điện Biên Phủ, P.22, Quận Bình Thạnh

Saigon Centre - L02-11-12 Saigon Centre, 67 Lê Lợi, P. Bến Nghé, Quận 1

Crescent Mall - GF 25B&C Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Diamond Plaza: L3 Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vincom Grand Park: L1-02, TTTM Vincom Mega Mall Grand Park, 88 Phước Thiện, Phường Long Bình, TP. Thủ Đức.

Vincom Đồng Khởi: L1-06A, tầng L1, TTTM Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé

Hà Nội

Boutique Hàng Bài – 41 Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm

Lacoste Hàng Bông – 161 - 163 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lotte Center - Gian hàng F1-A10 Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình

Lotte Tây Hồ - Lô 130, tầng 1, Lotte Mall, Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội

Aeon Mall Hà Đông: T141, Tầng 1, TTTM Aeon Mall Hà Đông, Khu dân cư Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông

Hải Phòng

Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân: POP-UP store – T145 - Lầu 1, số 10 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân