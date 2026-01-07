9 kiểu trang điểm đi tiệc cuối năm khiến bạn già đau già đớn

Mùa lễ hội năm mới đang dần bước vào giai đoạn cao điểm. Với nhiều người, đây là thời điểm để diện những bộ trang phục lộng lẫy nhất, xuất hiện tại các buổi tiệc cuối năm hay đón năm mới. Theo thói quen, trang điểm buổi tối thường được xem là “đất diễn” cho những phong cách cá tính và nổi bật như son đỏ quyến rũ, phấn mắt ánh nhũ lấp lánh hay tạo khối sắc nét nhằm thu hút mọi ánh nhìn.

Tuy nhiên, theo chuyên gia trang điểm nổi tiếng Iryna Khomyakova, việc trang điểm quá tay lại là con dao hai lưỡi. Thay vì giúp gương mặt rạng rỡ, một số lựa chọn sai lầm trong mỹ phẩm và kỹ thuật có thể khiến bạn trông mệt mỏi, kém tươi tắn, thậm chí già hơn tuổi thật.

Iryna Khomyakova hiện làm việc tại salon Backstage ở Chelsea (London, Anh) và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trang điểm chuyên nghiệp. Chia sẻ với Daily Mail, cô cho rằng sai lầm lớn nhất mà nhiều người mắc phải trước những buổi tiệc quan trọng là quên đi nguyên tắc tưởng chừng rất đơn giản: “Ít nhưng tinh tế luôn tốt hơn nhiều”.

Theo chuyên gia trang điểm , không khí lễ hội rất dễ khiến mọi người bị cuốn vào xu hướng trang điểm đậm, nhiều lớp, nhiều điểm nhấn. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là trông trẻ trung và tươi mới, sự tiết chế mới chính là chìa khóa. Chỉ một lớp phấn mắt tối quá dày cũng đủ làm lộ rõ nếp nhăn vùng mí, trong khi kem nền quá nặng có thể khiến làn da trông khô và thiếu sức sống, những dấu hiệu thường gắn liền với lão hóa.

“Trang điểm dự tiệc năm mới nên mang lại cảm giác hân hoan, rạng rỡ và tự tin, chứ không phải nặng nề hay khiến bạn trông già hơn”, Iryna nhấn mạnh.

Dưới đây là 9 lỗi trang điểm phổ biến nhất mà theo Iryna Khomyakova, nhiều người thường mắc phải khi chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng trong năm.

Trang điểm mắt khói quá đà

Trong trang điểm hằng ngày, đa số phụ nữ lựa chọn các tông màu nhẹ nhàng như hồng nhạt, nâu hoặc be. Nhưng khi đi tiệc, mắt khói với các gam màu tối thường trở thành lựa chọn quen thuộc.

Tuy nhiên, Iryna khuyên nên thận trọng với kiểu trang điểm này. “Lớp phấn mắt dày và quá tối có thể khiến đôi mắt trông nặng nề, đặc biệt với những người có mí mắt sụp hoặc nhiều nếp nhăn nhỏ”, cô nói.

Nếu muốn tạo hiệu ứng mắt khói, chuyên gia khuyên nên chọn phiên bản nhẹ nhàng hơn, ưu tiên các tông ấm và tán phấn mềm mại để đôi mắt vẫn sâu nhưng không bị già.

Người mẫu Tyra Banks thể hiện hai cách trang điểm mắt khói, một theo phong cách ấn tượng (ảnh trái) và một theo phong cách tự nhiên hơn (ảnh phải).

Kẻ mắt quá dày và quá đậm

Độ dày cũng như màu sắc của đường kẻ mắt có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo khuôn mặt. Theo Iryna, kẻ viền mắt đen cả mí trên lẫn mí dưới là lỗi khá phổ biến.

Cách kẻ này có thể khiến đôi mắt trông nhỏ hơn, đồng thời làm lộ rõ quầng thâm và các nếp nhăn li ti quanh mắt. Thay vào đó, việc nâng nhẹ đuôi mắt ở góc ngoài hoặc giữ cho đường viền mí dưới mềm mại sẽ giúp đôi mắt trông to và tươi trẻ hơn.

Nữ diễn viên Cate Blanchett kẻ mắt đậm (ảnh trái) vào năm 2024, và với kiểu trang điểm nhẹ nhàng hơn trong năm nay.

Lạm dụng kem che khuyết điểm lì dưới mắt

Che quầng thâm là bước không thể thiếu khi trang điểm đi tiệc, nhất là khi bạn phải thức khuya và hoạt động suốt đêm. Tuy nhiên, sử dụng sai loại kem che khuyết điểm có thể phản tác dụng.

Theo chuyên gia, kem che khuyết điểm dạng lì, độ che phủ cao có thể trông hoàn hảo dưới ánh sáng ban ngày, nhưng vào buổi tối, chúng rất dễ đọng lại trong các nếp nhăn nhỏ dưới mắt, khiến vùng da này trông khô và già hơn.

Iryna khuyên nên ưu tiên các loại che khuyết điểm mỏng nhẹ, có độ bắt sáng nhẹ để tạo hiệu ứng rạng rỡ tự nhiên.

Theo chuyên gia trang điểm của chúng tôi, quá nhiều kem che khuyết điểm có thể đọng lại vào các nếp nhăn nhỏ dưới mắt. Jennifer Lopez tại buổi ra mắt phim The Mother năm 2023 (ảnh trái), nữ ca sĩ tại buổi dạ tiệc tiền Grammy năm 2025 (ảnh phải).

Kem nền quá dày cho trang điểm buổi tối

Lớp nền được xem là “linh hồn” của toàn bộ layout trang điểm. Tuy nhiên, với những người yêu thích kem nền che phủ cao, việc thoa quá nhiều lớp có thể khiến các nếp nhăn tự nhiên bị lộ rõ hơn.

“Kem nền dày thường đọng lại trong lỗ chân lông và các rãnh nhăn, khiến da trông như đang đeo mặt nạ vào cuối buổi tối”, Iryna giải thích. Trong khi đó, kem nền mỏng nhẹ lại mang đến hiệu ứng da căng bóng, trẻ trung hơn.

Pamela Anderson (ảnh trái) với lớp trang điểm đậm vào những năm 2000, và vẻ ngoài tươi tắn hơn (ảnh phải) trong những năm gần đây.

Phủ phấn quá nhiều để phòng xa

Phấn phủ giúp cố định lớp trang điểm và hạn chế bóng dầu, nhưng việc sử dụng quá tay lại dễ khiến da mất đi vẻ tươi tắn.

Theo Iryna, quá nhiều phấn phủ sẽ làm da trông xỉn màu, thiếu sức sống, thậm chí tạo cảm giác mệt mỏi. Cô khuyên chỉ nên phủ phấn ở những vùng cần thiết thay vì toàn bộ khuôn mặt.

Kim Kardashian rất thích dùng kem nền lì trong những năm 2010 (ảnh trái), cô diện phong cách trang điểm tươi tắn hơn vào năm 2025 (ảnh phải).

Kẻ viền môi quá đậm

Son đỏ và các tông màu rượu vang đậm là lựa chọn kinh điển của mùa lễ hội. Tuy nhiên, khi kết hợp với đường viền môi quá sắc nét, chúng có thể khiến môi trông mỏng hơn và làm nổi bật các nếp nhăn quanh miệng.

Chuyên gia khuyên nên làm mềm đường viền môi hoặc thêm một lớp son bóng để tổng thể trông trẻ trung hơn.

Kẻ viền môi quá đậm có thể làm nổi bật các nếp nhăn quanh miệng, vì vậy hãy chọn kiểu trang điểm nhẹ nhàng hơn, như nữ diễn viên Sharon Stone trong hình bên phải.

Lông mày kẻ quá đậm

Xu hướng lông mày sắc nét từng “làm mưa làm gió” vào khoảng năm 2016. Nhưng theo Iryna, kiểu lông mày quá đậm và cứng khiến khuôn mặt trông nặng nề, già dặn.

Bước sang năm 2026, lông mày tự nhiên, mềm mại, được chải nhẹ như lông vũ mới là xu hướng chủ đạo.

Rita Ora trong bức ảnh năm 2012 với lông mày rất dày và được định hình rõ nét (ảnh trái). Năm 2025, ngôi sao này xuất hiện với lông mày được định hình nhẹ nhàng và mềm mại hơn nhiều (ảnh phải).

Tạo khối quá sắc nét

Tạo khối có thể giúp gương mặt thon gọn hơn, nhưng nếu lạm dụng, nó lại phản tác dụng. Iryna cảnh báo việc tạo khối quá mạnh có thể khiến khuôn mặt trông chảy xệ và làm lộ rõ các vùng lõm.

Theo cô, trang điểm lễ hội nên ưu tiên tông ấm và kỹ thuật tạo khối nhẹ nhàng, gợi cảm giác làn da được “hôn nắng” thay vì những mảng tối sắc cạnh.

Ảnh trái là Sharon Osbourne với đường nét tạo khối rõ ràng hơn vào năm 2023 và hình ảnh phải là vẻ ngoài mềm mại hơn gần đây.

Lạm dụng hiệu ứng lấp lánh

Ánh nhũ là biểu tượng của tiệc tùng, nhưng không phải lúc nào nhiều cũng tốt. Những hạt nhũ to hoặc lấp lánh mạnh khi thoa lên vùng da có nếp nhăn, đặc biệt quanh mắt, sẽ vô tình làm nổi bật khuyết điểm.

“Ánh nhũ nên được dùng để làm điểm nhấn, chứ không phải phóng đại những dấu hiệu tuổi tác”, Iryna kết luận.

Salma Hayek năm 2023 với lớp phấn mắt nhũ nổi bật phủ toàn bộ mí mắt (ảnh trái), với lớp phấn nhũ nhẹ hơn (ảnh phải).

Theo chuyên gia, trang điểm đẹp nhất trong mùa lễ hội không nằm ở việc sử dụng bao nhiêu sản phẩm, mà ở cách lựa chọn đúng và đủ để tôn lên nét đẹp tự nhiên, giúp gương mặt rạng rỡ và trẻ trung hơn theo thời gian.