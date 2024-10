Trong phần thi trang phục dạ hội tại Miss Cosmo 2024 diễn ra tại TP.HCM, Miss Cosmo Japan 2024 Chika Mizuno tỏa sáng cùng chiếc đầm do NTK Lê Ngọc Lâm thực hiện. Trên sân khấu, mỹ nhân Nhật Bản khoe làn da nâu khỏe khoắn, đường cong quyến rũ, thân hình săn chắc cùng bộ váy cut-out với kiểu dáng ôm sát cơ thể.

Sau phần thi, người đẹp nhận được sự hưởng ứng của các tín đồ sắc đẹp. Trên nhiều diễn đàn, hàng loạt bình luận khen ngợi vóc dáng quyến rũ như búp bê Barbie cùng bộ đầm dạ hội xuyên thấu của Chika Mizuno.

Miss Cosmo Japan trong thiết kế của Lê Ngọc Lâm.

NTK Lê Ngọc Lâm cho biết anh ấn tượng với hình thể săn chắc của Miss Cosmo Japan 2024 trong lần đầu hợp tác. Thông qua giám đốc quốc gia cuộc thi ở Nhật Bản, Chika Mizuno đã lựa chọn chiếc váy dạ hội sexy của Lê Ngọc Lâm.

" Chiếc váy có tên Walk The Sand, lấy cảm hứng từ những ngọn sóng tung bọt trắng xóa, cuộn trào, tạo nên hình ảnh đẹp mắt dưới ánh hoàng hôn. Được tạo ra bởi hàng ngàn viên đá, cườm đính kết tinh xảo ôm trọn cơ thể, bộ đầm giúp người mặc tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu", nhà thiết kế chia sẻ.

Vốn có lợi thế trong những phom váy ôm sát cơ thể, Lê Ngọc Lâm tiếp tục phát huy kỹ năng cắt may, cut-out điệu nghệ với mẫu đầm này. Nhờ đường xẻ cao đến hông, trang phục làm nổi bật đôi chân dài của người mặc.

Ngoài ra, đầm còn kèm đuôi váy được tạo ra bởi hàng trăm mét vải tulle tượng trưng cho những bọt sóng ôm lấy cơ thể quyến rũ. Để hoàn thành chiếc đầm, đội ngũ nghệ nhân của Lê Ngọc Lâm mất hàng trăm giờ thực hiện thủ công.

Trước khi giúp Miss Cosmo Japan 2024 gây sốt, bộ đầm từng đồng hành cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương trong giây phút khép lại nhiệm kỳ ở Miss Grand Vietnam 2024.

Trên sân khấu chung kết, người đẹp quê Khánh Hòa diện chiếc đầm xẻ tà cao vút này khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm Võ Lê Quế Anh.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Lê Hoàng Phương cho biết cô rất yêu thích bộ đầm này vì giúp cô phát huy các lợi thế hình thể như eo thon, đôi chân thẳng dài. Đây cũng là phong cách được cô ưa chuộng suốt nhiệm kỳ Hoa hậu.

Ngoài ra, chiếc váy "Walk The Sand" còn đồng hành cùng Á hậu 2 của Miss Universe Vietnam 2023 Hồng Đăng trong một bộ ảnh thời trang. Với vẻ đẹp đậm chất Á Đông, Hồng Đăng mang đến dáng vẻ đằm thắm, mặn mà khác biệt cho bộ đầm của Lê Ngọc Lâm.

Á hậu 2 của Miss Universe Vietnam 2023 Hồng Đăng.

Lê Ngọc Lâm cho biết thời gian qua anh có cơ hội hợp tác với nhiều Hoa hậu quốc tế. Anh thấy tự hào khi thời trang Việt Nam ngày càng được nhiều mỹ nhân thế giới biết đến.

Hiện tại, Lê Ngọc Lâm đang hợp tác trang phục cho Miss Grand Tây Ban Nha tại Miss Grand International 2024. Anh cũng đang thực hiện nhiều dự án cá nhân, hứa hẹn bùng nổ thời gian tới.

Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm sinh năm 1990, từng ra ra mắt nhiều bộ sưu tập như Flowers in the desert, Be different, Hải Trình, Bloom..., thiết kế cho nhiều Hoa hậu quốc tế như Miss Earth 2022 Mina Sue Choi, Miss World 2021 Karolina Bielawsk, Miss International 2022 Jasmin Selberg...

Trang phục của anh được nhiều ngôi sao, Hoa hậu như Lý Nhã Kỳ, Hòa Minzy, Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh... yêu thích.