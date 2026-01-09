Minh tinh 39 tuổi đăng ảnh cận cam thường: Biết ngắm làn da không tuổi hay bộ nhẫn vài trăm triệu đây?

Một trong những yếu tố quan trọng giúp các mỹ nhân Hàn Quốc giữ vững phong độ nhan sắc theo năm tháng chính là làn da căng mịn, gần như không tì vết. Mới đây, Han Hyo Joo tiếp tục khẳng định điều đó qua loạt ảnh chụp bằng cam thường iPhone, zoom cận làn da ở ngưỡng tuổi U40 được chia sẻ rộng rãi trên MXH. Đáng chú ý, khoảnh khắc “đắt giá” này do chính nữ diễn viên Han Ji Min đăng tải, ghi lại vẻ đẹp chân thực của người em thân thiết. Nhìn vào những hình ảnh này, dễ hiểu vì sao minh tinh sinh năm 1987 luôn lọt top mỹ nhân trẻ mãi không già của làng giải trí Hàn Quốc.

Bức hình cận cảnh làn da của Han Hyo Joo qua ống kính cam thường được Han Ji Min chia sẻ trên MXH.

Làn da của Han Hyo Joo khiến người nhìn phải ngưỡng mộ với độ mịn màng đáng kinh ngạc, bề mặt da căng bóng tự nhiên, hầu như không có lỗ chân lông và khuyết điểm. Dưới ánh sáng thường, làn da vẫn giữ được sắc da đều màu, ánh lên độ ẩm khỏe khoắn chứ không hề bóng dầu, mang cảm giác trong trẻo rất đặc trưng của các mỹ nhân Hàn Quốc. Visual của Han Hyo Joo vô cùng dịu dàng với đôi mắt sáng, ánh nhìn hiền và sống mũi thanh thoát. Kiểu trang điểm tối giản gần như “no-makeup” càng làm nổi bật nét đẹp thuần khiết, tự nhiên như thách thức thời gian của minh tinh đình đám.

Trước đó, Han Hyo Joo cũng nhiều lần nhận về những lời khen có cánh với làn da căng khỏe, tươi tắn và mịn màng. Dù trang điểm nhẹ hay thậm chí để mặt mộc, làn da của nữ diễn viên vẫn đạt độ hoàn hảo gần như tuyệt đối. (Nguồn: Instagram)

"Mỹ nhân cười đẹp nhất Hàn Quốc" cũng từng viral với khoảnh khắc 10 năm không già. (Nguồn: Instagram)

Không những ghi điểm với làn da hoàn hảo, Han Hyo Joo còn khiến người xem choáng ngợp với 2 chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa cũng nổi bật không kém. Cụ thể, đây là 2 mẫu trang sức nằm trong BST Coco Rush nổi tiếng của Chanel với dòng Coco Rush quả trám, cỡ nhỏ, vàng trắng 18K (hơn 100 triệu VNĐ) và dòng Coco Rush quả trám mini, vàng trắng 18K đính kim cương (gần 149 triệu VNĐ). Han Hyo Joo mix 2 chiếc nhẫn này trên cùng 1 ngón tay một cách tinh tế, vừa đủ ấn tượng, nổi bật lại không kém phần thời trang, cá tính.

Ngoài ra, Han Hyo Joo còn đeo thêm 1 chiếc nhẫn ở ngón tay cái. Nhìn vào phần trên của chiếc nhẫn, có thể phỏng đoán đây chính là mẫu Coco Rush quả trám mini, vàng trắng 18K (gần 56 triệu đồng) hoặc dòng đính kim cương (gần 149 triệu VNĐ).