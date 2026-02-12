Midu nhận làm thư ký, nhường mọi sự chú ý cho chồng

Kể từ sau khi kết hôn, Midu ngày càng thoải mái chia sẻ cuộc sống hôn nhân viên mãn khi thường xuyên sánh đôi cùng chồng tại các sự kiện hay đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Hình ảnh cả hai xuất hiện cùng nhau luôn nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự đồng điệu, đẹp đôi và ngọt ngào.

Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1989 tiếp tục khiến dân tình thích thú khi chia sẻ đoạn video lên đồ cùng chồng để dự tiệc tất niên. Điều khiến nhiều người bất ngờ là người đẹp gần như nhường trọn spotlight cho ông xã, liên tục ghi lại những khung hình cận cảnh của anh, còn tự nhận mình là "cô thư ký". Doanh nhân Minh Đạt cũng nhận về loạt lời khen nhờ diện mạo bảnh bao, phong độ cùng thần thái đĩnh đạc, được ví như “tổng tài đời thực” bước ra từ phim ngôn tình.

Visual dự tiệc 10 điểm của vợ chồng Midu. (Nguồn: midu_official)

Trong loạt khoảnh khắc được Midu chia sẻ, doanh nhân Minh Đạt ghi điểm với diện mạo lịch lãm, điển trai. Anh chọn bộ suit đen phom dáng classic, được cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao ráo, chuẩn chỉnh cùng phong thái điềm đạm. Bên trong là sơ mi trắng tối giản, không cà vạt nhưng vẫn đủ chỉn chu, tạo cảm giác nam tính mà không quá cứng nhắc. Chi tiết thắt lưng da, đồng hồ cùng clutch đen ton sur ton hoàn thiện hình ảnh doanh nhân thành đạt, bảnh bao và phong độ.

Sánh đôi bên cạnh, Midu mang đến 1 giao diện cũng matching không kém với tà áo dài trắng ngà nhẹ nhàng, chất liệu mềm rủ giúp tổng thể thêm phần thanh thoát. Thiết kế không cầu kỳ họa tiết, tập trung vào phom dáng ôm vừa phải, tôn lên vóc dáng mảnh mai, thon gọn của cựu hot girl đời đầu. Mái tóc uốn nhẹ buông lơi cùng layout makeup trong veo càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, trẻ trung. Sự kết hợp giữa suit lịch lãm và áo dài tinh khôi tạo nên một khung hình vừa hiện đại vừa truyền thống, gấp đôi visual của cặp vợ chồng đình đám.

Vợ chồng Midu diện đồ đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật visual sáng bừng, đẹp đôi.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho giao diện tổng tài của chồng Midu.

Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, vợ chồng Midu luôn thu hút sự chú ý của truyền thông nhờ visual sáng và phong thái hài hòa. Cả hai thường lựa chọn trang phục đồng điệu về màu sắc lẫn tinh thần – khi thanh lịch tối giản, lúc lại sang trọng để tạo nên tổng thể cân xứng, tinh tế. Midu giữ vững hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo, còn Minh Đạt ghi điểm với vẻ ngoài bảnh bao, điềm đạm. Sự ăn ý trong cách lên đồ và thần thái tự nhiên giúp cặp đôi luôn nổi bật giữa đám đông.