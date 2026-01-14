Midu đeo túi 800 triệu nhưng thứ gây chú ý lại là làn da tuổi 36

Ở độ tuổi U40, Midu vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều lời khen từ công chúng nhờ nhan sắc trẻ trung, phong thái nhẹ nhàng cùng gout thời trang hiện đại. Không chạy theo những xu hướng phô trương, cựu hot girl đình đám xây dựng hình ảnh thanh lịch, tối giản nhưng luôn có điểm nhấn, mỗi lần xuất hiện đều toát ra vibe dâu hào môn khiến dân tình khen ngợi không ngớt. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1989 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc dạo phố tại Seoul (Hàn Quốc), trong đó spotlight không thể không nhắc đến chiếc túi Hermès Kelly Mini.

Midu khoe outfit đi dạo phố Seoul trẻ trung, năng động. (Nguồn: FBNV)

Midu kết hợp quần khaki be, tất cao cổ, sneaker đế cao cùng áo khoác dạ ngắn và găng tay len, tạo nên tổng thể vừa ấm áp vừa trẻ trung. Cách phối đồ gọn gàng, không cầu kỳ nhưng mang đến hiệu ứng tôn dáng, đồng thời giúp Midu thêm phần "hack tuổi".

Điểm sáng nổi bật nhất của set đồ chính là chiếc Hermès Kelly Mini phối hai gam màu Bleu Brume và Nata – xanh xám nhạt và trắng kem, thuộc nhóm những mẫu Kelly Mini hiếm, có giá trị cao trên thị trường. Thiết kế này được chế tác từ da dê Chevre, nổi tiếng bởi độ nhẹ, mềm và bền, form mini nhỏ nhắn tạo nên vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn đầy khí chất. Mẫu túi giữ nguyên những chi tiết mang tính biểu tượng như nắp gập cứng cáp, khóa xoay sang trọng và tay cầm trên đặc trưng.

Midu còn buộc thêm một chiếc khăn họa tiết ở quai túi, giúp tổng thể trở nên sinh động và mang dấu ấn cá nhân rõ nét hơn. (Nguồn: FBNV)

Mẫu túi này hiện đang có giá 115.000 AED (khoảng hơn 800 triệu VNĐ). (Theo The Luxury Flavor)

Trước đó, vào tháng 2/2024, Midu từng khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải khoảnh khắc unboxing chiếc túi Hermès này. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ quan niệm quen thuộc: “Đầu năm mua túi Hermès để cả năm được may mắn, sung túc.” Được biết, món phụ kiện xa xỉ này thuộc dòng Mini Kelly 20 Special Order, sở hữu dấu HSS (Horse Shoe Stamp) – ký hiệu dành riêng cho những đơn hàng được custom theo yêu cầu cá nhân.

Chiếc túi Hermès Kelly phiên bản mini trẻ trung và phù hợp với phong cách cùng dáng người Midu. (Nguồn: FBNV)

BST Hermès của Midu khiến nhiều người mơ ước. Nữ diễn viên từng gây chú ý khi xuất hiện cùng nhiều chiếc túi đắt đỏ, nằm trong nhóm khách hàng VIP của Hermès Việt Nam. (Nguồn: disoisaodi, FBNV)

Thế nhưng bên cạnh chiếc túi hiệu đắt đỏ, Midu còn gây chú ý hơn cả khi khoe trọn làn da không tì vết ở tuổi 36. Nàng dâu hào môn sở hữu trạng thái da căng mịn, sáng khỏe và gần như không có khuyết điểm. Với nền da khỏe, Midu cũng thường ưu tiên layout makeup nhẹ nhàng, tập trung vào lớp nền mỏng, trong veo, giúp tôn trọn vẻ đẹp tự nhiên sẵn có.