Met Gala 2015 từng là đại chiến nhan sắc giữa các sao hàng đầu Cbiz, Phạm Băng Băng so với Châu Tấn - Triệu Vy liệu có thất thế?

Chưa đầy 10 ngày nữa là sẽ sang tháng 5 của năm 2023. Giới mộ điệu lúc này hiện đang nín thở, háo hức chờ mong sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh - Met Gala diễn ra vào ngày đầu tiên của tháng. Trong không khí rạo rực lúc này, người ta lại có dịp ''đào'' lại khoảnh khắc chung khung hình, so kè sắc vóc cực khủng trên thảm đỏ Met Gala 2015.

Met Gala 2015 lấy chủ đề chính là "China: Through the Looking Glass" (tạm dịch: "Trung Hoa: Qua lăng kính"), quy tụ sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu Cbiz. Phạm Băng Băng, Châu Tấn, Triệu Vy, Lý Băng Băng... và còn nhiều hơn thế. Chưa một năm nào, người ta thấy các sao nữ Cbiz tham dự Met Gala nhiều như 2015.

Khung hình so kè sắc vóc căng nhất Met Gala 2015 là đây chứ đâu. Những bộ cánh cao cấp, cầu kì, sang trọng nhất đều được các sao Cbiz mang lên thảm đỏ

Tỏa sáng nhất chắc chắn là 2 nhân vật đứng giữa khung hình, có chiều cao nổi bật nhất: Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng. Triệu Vy - Châu Tấn cũng là 2 cái tên gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện năm đó. Mỗi người một phong cách, toát lên khí chất khác nhau nhưng phần đông vẫn cho rằng Phạm gia là cái tên chiếm trọn spotlight trong khung hình này

Không hổ danh là ''nữ hoàng thảm đỏ'', Phạm Băng Băng khiến công chúng đồng loạt phải khen trước tạo hình trên Met Gala 2015. Cô diện bộ váy sequin vàng kim dài chấm gót phối với áo choàng thêu họa tiết hoa sen đậm chất Á Đông. Cả 2 đều là thiết kế của Christopher Bu. Bộ trang phục mà Phạm Băng Băng diện toát lên rất rõ cái hồn Trung Hoa, rất đúng với chủ đề Met Gala đưa ra

Châu Tấn chọn Chanel làm thương hiệu đồng hành cùng cô trên thảm đỏ Met Gala 2015. Nữ diễn viên chọn 1 bộ váy đậm chất cổ điển, kín đáo nhưng rất mực sang trọng và tinh tế. Bên trên là áo ánh kim phối với bên dưới là chân váy họa tiết xuyên thấu. Châu Tấn năm đó còn chải gọn tóc giúp vẻ ngoài toát lên vẻ sắc sảo, lạ mắt

So với Phạm Băng Băng và Châu Tấn, bộ cánh của Tiểu Vy có phần già dặn, thiếu điểm nhấn. Cô diện váy tím xẻ sâu khoe lấp ló khe ngực, phom dáng váy bồng xòe kết hợp với phụ kiện cánh chim ton sur ton với clutch nom an toàn nhưng không thể hiện được chủ đề năm đó

Nhận điểm trừ trên thảm đỏ năm đó là Cao Viên Viên trong bộ váy màu xanh của Michael Kors. Thiết kế có chất liệu nhăn nhúm, cộng thêm việc Cao Viên Viên không chải chuốt tóc tai - makeup chỉn chu nên so với các mỹ nhân khác trông cô thất thế hoàn toàn

Lý Băng Băng tự tin khoe dáng nuột nà trong bộ váy trắng cắt khoét của Dior. Áo hở lưng dáng crop top được mix với chân váy ôm ở trên - xòe ở dưới giúp tôn body triệt để

Củng Lợi cũng là gương mặt được đánh giá cao về mảng thời trang trên thảm đỏ Met Gala 2015. Mang đậm tinh thần dân tộc đến với sự kiện thế giới, Củng Lợi diện 1 thiết kế xườn sám cách tân màu đỏ rượu làm từ chất liệu nhung vô cùng sang trọng

Chương Tử Di cũng mặc rất đúng chủ đề với thiết kế váy trắng của Carolina Herrera