Mẹo lựa chọn quần áo cho bé sơ sinh

Làn da của trẻ rất mong manh, bởi vậy việc lựa chọn đồ cho bé mặc, bé sử dụng vào thời điểm mới sinh là vô cùng quan trọng. Từ chất liệu vải, hình dáng, kiểu quần áo đều phải được chọn tỉ mỉ, kĩ lưỡng và phù hợp với trẻ theo từng giai đoạn. Theo nhiều phụ huynh, việc bỏ ra một số tiền lớn để mua loạt quần áo sẽ là lãng phí và không cần thiết vì trẻ sơ sinh lớn rất nhanh, thế nên bố mẹ hãy chú ý những điều sau để tránh gây lãng phí nhé.

Gợi ý cho từng món đồ của trẻ

1. Áo dài tay

Mọi người có thể bớt đi nếu xin, dùng lại được áo từ các em bé tập trước.

Nên chọn các dòng sợi tre, cotton 100%, ít màu sắc quá rực rỡ (tránh tiếp xúc nhiều hoá chất nhuộm vải), dài tay cài chéo (ấm bụng con), size rộng một chút (rộng còn hơn quá chật khó chịu). Nhớ giặt sạch phơi khô trước khi cho con mặc lần đầu (loại bỏ bụi bẩn, mạt vải trong quá trình sản xuất).

Ảnh minh hoạ.

2. Quần

Riêng với quần bé sơ sinh các mẹ nên lưu ý chọn loại chun quần thật mềm, dễ co giãn, không thắt bụng con hoặc chà vào rốn do bụng trẻ sơ sinh khá lớn. Có những dòng quần phủ bụng luôn cũng rất tốt. Mua từ size 3m cũng được vì newborn/0 month/1 month thường hay bị chật, hoặc mặc được rất ít.

3. Bodysuit

Nên chọn hàng authentic, chính hãng để đảm bảo vải tốt, đường may gọn gàng không thừa chỉ, nhuộm không loè loẹt nhiều hoá chất dễ gây dị ứng.

Theo kinh nghiệm của mình thì vào mỗi giai đoạn sẽ có một số món đồ hợp với con. Ví dụ như khi con chưa biết bò thì những bộ body rất phù hợp, vừa giữ ấm vừa thời trang cho con. Tuy nhiên, khi con bước vào tuổi nghịch ngợm, thích lăn lê bò toài, không chịu nằm yên cho mẹ mặc đồ thì quần áo rời lại là một lựa chọn khá tốt. Tuy nhiên khi ngủ nên mặc body giữ ấm bụng cho con. Hoặc túi ngủ cũng rất tốt.

Ảnh minh hoạ.

4. Mũ cotton ấm đầu

Mua tuỳ nhu cầu bố mẹ, có thể sắm 1-2 chiếc thôi, mùa lạnh có thể cho con đội còn mùa nóng thì không cần thiết. Lưu ý chất vải mềm mịn, thân thiện da em bé là được.

5. Yếm

Thực ra trẻ sơ sinh sử dụng khăn xô sữa lót nhẹ là được. Nhưng nếu các mẹ thích thời trang hơn, thì yếm hoa, yếm nhiều màu cũng có thể sắm một vài chiếc. Yếm sẽ được sử dụng thường xuyên vào giai đoạn con hay chảy nước dãi hoặc tập ăn dặm hơn...

Lưu ý không mua loại buộc dây dễ thít cổ, mắc móc vào con nguy hiểm. Loại nào cài khuy thì để ý khuy dạng bấm chìm, không có các góc cạnh sắc nhọn. Đường may tốt, không chỉ thừa.

6. Bao tay, bao chân

Dù không được khuyến khích nhưng những món đồ này có thể bảo vệ con, dùng ít nhất những tháng đầu cho con tránh cào mặt vô thức, tránh lạnh chân tay.

Nên chọn bao chân, tay không may chun để tránh được chỉ thừa, tránh loại chun quá chật thít vào tay/ chân con gây nguy hiểm (đã có rất nhiều trường hợp tay bé bị hoại tử do vướng vào dây của bao tay). Nhiều mẹ hay lộn ngược bao tay, chân để con dùng không bị chỉ thừa, cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn.

Bí quyết trong việc lựa chọn quần áo cho trẻ

1. Hãy chọn quần áo theo mùa

Tuỳ vào mùa đông, mùa hè, thời tiết lạnh/ khô/ nóng/ ẩm mà mẹ sẽ chọn đồ dùng phù hợp cho con. Trẻ sơ sinh thường được khuyên mặc quần áo dài tay vào thời gian đầu mới sinh, sau đó điều chỉnh tuỳ vào nhiệt độ môi trường.

2. Sắm số lượng vừa phải, đừng mua quá nhiều

Quần áo của trẻ sơ sinh thường được chia theo giai đoạn 0-3 tháng, 3-6 tháng, 6-9 tháng, 9-12 tháng... Sở dĩ giai đoạn đầu phải chia nhiều cấp độ vì bé lớn rất nhanh, thế nên mẹ chỉ cần sắm 3-5 bộ cho mỗi khung thời gian trên là hợp lý.

3. Chú ý chất lượng

Quần áo của trẻ thường được may từ những chất liệu khác nhau. Chất liệu phổ biến nhất để làm nên quần áo cho trẻ là sợi bông hỗn hợp (sợi bông pha với chất liệu nhân tạo như polyester) hoặc bông hữu cơ (100% cotton).

Việc mặc những chiếc áo cotton mềm mại sẽ giúp cơ thể trẻ cảm thấy dễ chịu, ấm áp và thoải mái. Hơn nữa, trẻ nhỏ thường đổ mồ hôi, đặc biệt là vào ban đêm. Do đó, vải cotton còn có tác dụng là thấm hút mồ hôi tốt, cho bé có giấc ngủ ngon.

Ngoài ra, vải sợi tre là loại vải không gây dị ứng, mát mẻ và nhẹ nhàng cho da. Dù giá thành của loại vải này đắt hơn, nhưng đây là một lựa chọn hoàn hảo cho trẻ bị chàm bội nhiễm hay có cơ địa bị viêm da dị ứng. Bạn không nên cho trẻ mặc những loại quần áo len vì loại vải này sẽ khiến tình trạng chàm bội nhiễm trở nên tồi tệ hơn và kích thích làn da nhạy cảm của bé.

Ảnh minh hoạ.

4. Lựa quần áo phù hợp với kích cỡ của bé

Ở từng độ tuổi, trẻ sẽ mặc những trang phục với kích cỡ khác nhau. Tuy nhiên, tốc độ phát triển ở mỗi trẻ là khác nhau. Do đó, bạn nên cẩn thận trong việc lựa chọn kích cỡ quần áo cho trẻ. Đứa bé hàng xóm bằng tuổi con bạn có thể mặc quần áo không cùng kích cỡ với con. Kích cỡ quần áo không phải là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng nên đừng lo lắng quá nếu quần áo của con có kích thước nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, bạn có thể chọn quần áo có kích thước lớn hơn cho con. Ví dụ, nếu con 2 tháng tuổi, bạn có thể chọn quần áo dành cho trẻ từ 3-6 tháng để có thể dùng quần áo này lâu hơn.

5. Tránh tác nhân gây kích ứng da

Những nhãn hiệu quần áo phía sau đường viền cổ áo có thể gây kích ứng da cho trẻ thậm chí người lớn cũng có thể bị. Để khắc phục điều này, cách đơn giản là cắt bỏ những miếng nhãn quần áo và bỏ đi trước khi trẻ cảm thấy khó chịu.

Ngoài ra, các cúc áo kim loại cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng ở một số trẻ, đặc biệt là với gia đình có tiền sử bị dị ứng. Bạn cũng nên chú ý giặt quần áo bằng nước giặt dành riêng cho trẻ, không có mùi và chất tẩy quá mạnh trước khi cho bé mặc vì các hóa chất sản xuất có thể còn sót lại trên quần áo.

6. Chọn quần áo dễ thay

Trẻ nhỏ thường được thay quần áo nhiều lần trong ngày vì trẻ hay nôn trớ hoặc tè dầm. Do đó, bố mẹ nên chọn quần áo dễ thay cho bé. Những chiếc đầm có dây kéo là sự lựa chọn tốt vì bạn có thể dễ dàng mặc cho con mà không tốn quá nhiều thời gian. Nếu sợ những chiếc áo có dây kéo có thể gây trầy xước cho bé, bạn có thể chọn loại có nút bóp vì loại nút này cũng thuận tiện khi mặc cho bé hơn.

Việc chọn những chiếc áo có cổ và tay áo thoải mái cũng rất quan trọng. Khi mua áo chui đầu, bạn kiểm tra xem cổ áo có độ co giãn tốt hay không, đôi khi áo không có độ co giãn sẽ khó qua khỏi đầu của bé. Lúc này, nếu lỡ mua, bạn có thể phải cắt một đường từ cổ xuống một đoạn và may thêm một cặp nút bóp. Những bộ đồ ngủ quần dài, áo có nút cài phía trước cũng là một sự lựa chọn cho bạn.

Với những quần áo có nút sau lưng, bạn chỉ chọn trong trường hợp là áo đầm mặc đi chơi, chứ không cho trẻ mặc ngủ. Những cái nút sau lưng sẽ gây cấn khiến trẻ khó chịu hơn.

Ảnh minh hoạ.

7. Cẩn thận với dây cột, ruy băng, hoa đính trên áo

Một số áo khoác có dây cột ở nón. Dây này có thể quấn vào cổ làm bé nghẹt thở. Với những chiếc đầm xinh xắn, nhà thiết kế thường trang trí thêm dây ruy băng, hoa vải. Tuy nhiên, với những phụ kiện này có thể vô tình gây nguy hiểm cho trẻ.

Trẻ nhỏ rất tò mò với hoa gắn trên áo hay dây ruy băng cột áo. Trẻ có thể gặm để kiểm tra xem hoa vải, dây ruy băng có vị như thế nào. Thế nhưng, hoa lại có thể dính đầy kim tuyến, hạt cườm hoặc được gắn bằng kim băng. Nếu không chú ý trẻ có thể nuốt kim băng này.

8. Không mua đồ hàng loạt

Các mẹ bỉm sữa dễ bị cám dỗ trước những bộ quần áo dễ thương của trẻ nên thường mua rất nhiều quần áo cùng kích cỡ cho trẻ. Tuy nhiên, trẻ nhỏ phát triển nhanh hơn bố mẹ nghĩ. Trẻ có thể mặc vừa những bộ quần áo này vào thời điểm hiện tại, nhưng chỉ cần sau 1-2 tháng là không còn vừa nữa. Do đó, nhiều bộ quần áo sẽ không được mặc đến, dẫn đến lãng phí. Vì vậy, bạn chỉ cần mua quần áo đủ cho bé mặc.

Nếu muốn mua quần áo để dành, bạn chọn kích cỡ lớn hơn một chút, cách khoảng 6 tháng, sau đó mới mua tiếp. Với những quần áo này, bạn hãy cất vào một nơi cố định và thỉnh thoảng lấy ra kiểm tra xem con có mặc vừa không.

https://afamily.vn/meo-lua-chon-quan-ao-cho-be-so-sinh-me-bim-can-nam-vung-20220829165112433.chn