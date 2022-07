Gợi ý cách chọn bỉm sơ sinh cho chị em lần đầu làm mẹ

Dưới dây là chia sẻ kinh nghiệm để giúp mẹ quyết định dễ dàng hơn.

Lần đầu nên mua số lượng ít để dùng thử

Lần đầu sử dụng với các loại tã giấy, bỉm dán mới mẹ nên mua số lượng ít, nếu có bỉm test mẹ có thể mua để dùng thử. Sau một thời gian sử dụng, nếu thấy hợp, bé không có hiện tượng hăm tã, da không nổi kích ứng và vừa vặn vận động thì mẹ có thể mua nhiều. Lúc này các hãng bỉm có nhiều chương trình khuyến thì mẹ nên mua cùng lúc nhiều bịch, như vậy sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí khá nhiều.

Nên lựa chọn bỉm đúng theo nhu cầu và thể trạng của trẻ



Có nhiều sự lựa chọn bỉm cho trẻ sơ sinh như miếng lót sơ sinh, bỉm dán, tã vải… Nếu tính đến phương án lựa chọn loại bỉm tã, mẹ có thể tham khảo cách chọn bỉm cho trẻ sơ sinh chi tiết từng loại theo hướng dẫn dưới đây:



Chọn theo cân nặng: Dựa theo nghiên cứu kĩ càng nhất về cân nặng của trẻ, chọn các thương hiệu bỉm bảng size phù hợp với trẻ em Việt Nam. Bỉm cho trẻ sơ sinh thường chia ra 2 loại tã dán và bỉm quần. Với tã dán size S dành cho trẻ từ 4-8kg và size M dành cho trẻ từ 6-11kg. Việc lựa chọn được size bỉm phù hợp cân nặng sẽ giúp trẻ luôn được thoải mái, không bị bó sát dẫn đến khó chịu hoặc lỏng lẻo dẫn đến tràn bỉm.

Chọn chất liệu: Chọn bỉm được thiết kế với lớp bề mặt thoáng khí kết hợp tính axit yếu cùng vitamin E giúp dưỡng da, chống hăm hiệu quả. Và chọn các loại thiết kế với nhiều lỗ thoáng khí, vân 3D có tác dụng làm giảm tiếp xúc với da, hạn chế hăm tã cho bé, bề mặt cotton sợi bông tự nhiên.

Chú ý giới tính của bé khi lựa chọn bỉm

Khi chọn bỉm cho trẻ sơ sinh, mẹ cũng cần chú ý vì sẽ có sự khác nhau nhỏ giữa bỉm cho bé gái và bé trai.

Bé gái: Do cấu tạo của bộ phận sinh dục, khi đi tiểu bé sẽ thường bị ướt ở phần sau hoặc phần giữa tã. Mẹ cần chọn cho bé gái loại tã có thêm lớp lót chống tràn phía sau.

Bé trai: Khác với bé gái, khi tiểu tiện, bỉm của bé trai thường ướt nhiều ở mặt trước. Do vậy, mẹ cần chọn cho bé loại bỉm có lớp lót phụ thêm ở phía trước, màng ngăn hai bên đảm bảo không tràn nước tiểu.

Mẹ nên chọn các loại bỉm có vạch báo ướt.

Chọn bỉm thân thiện với môi trường, dễ phân hủy, hạn chế rác thải

Vì mỗi ngày trẻ sơ sinh cần thay bỉm liên tục nên lượng rác thải ra là vô cùng lớn. Hiểu được điều đó, hãng Bỉm Beeboo đã sản xuất bỉm thân thiện với môi trường, dễ phân hủy.

Bỉm Beeboo được sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, FDA, CE, TCVN 10584:2014. Với những ưu điểm vượt trội, siêu mỏng, siêu nhẹ, siêu thấm hút và đặc biệt rất an toàn và hoàn toàn phù hợp với cơ địa của trẻ em Việt Nam.

Beeboo nổi trội hơn ở các đặc điểm như sau:

- Công nghệ ép lõi hiện đại Nhật Bản đảm bảo mặt bông siêu mềm mại, mỏng nhẹ (chỉ 2mm), giúp làn da bé "dễ thở", nhanh chóng loại bỏ khí nóng và độ ẩm trên bỉm.

- Đai lưng cao co giãn: Lớp đệm lưng 3D siêu mềm với khả năng thấm mồ hôi tức thì, cho vùng lưng bé luôn khô thoáng lại không bị hằn vết gây khó chịu cho làn da non nớt của bé. Chun đùi được làm mềm mại co giãn đa chiều ôm nhẹ vòng chân, giúp bé dễ dàng vận động.

- Vách chống tràn kép: Bỉm BEEBOO bao gồm 2 lớp bảo vệ chống rò rỉ, cùng với đó là sự thiết kế tinh tế hệ thun bụng-hông-đùi co giãn siêu linh hoạt tạo thành một hệ thống chống tràn ba chiều, mà vẫn đảm bảo sự thoải mái khi vận động cho bé.

- Lõi thấm hút 3D: làm tăng diện tích thấm hút và bảo vệ lên đến 12 giờ. Lõi thấm hút giúp không khí lưu thông với hàng ngàn hạt SAP siêu thấm, khóa ẩm ngay lập tức giúp hấp thụ chất lỏng nhanh hơn. Nhờ vậy, khi bé tiểu tiện, nước tiểu sẽ thấm hút nhanh vượt trội, chất lỏng không bị thấm tràn trở lại giữ cho mông của bé luôn luôn khô thoáng.

- Màng đáy thoáng khí: Màng đáy PE thoáng khí giúp nhanh chóng thoát hơi ẩm cho mông bé khô ráo tự nhiên, ngăn ngừa hăm tã , đồng thời giảm khả năng kích ứng da.

- Đáy tã sâu độc đáo: Thiết kế độc đáo, có khả năng chứa được nhiều hơn và hạn chế chất thải bị ép chặt lên da bé. Đặc biệt, bỉm Beeboo tốt hơn ở việc chia theo giới tính của trẻ khi sử dụng. Đối với các bé trai, các loại bỉm thường có lớp lót phụ thêm ở mặt trước còn với bé gái, độ dày sẽ tập trung hơn ở phần giữa hoặc phía sau đũng.

- Vạch báo ướt: Vạch báo thời gian thông minh, được thiết kế dưới đáy của bỉm, giúp mẹ nhận biết được chính xác thời điểm nên thay bỉm. Khi vạch báo đầy này chuyển hết từ màu vàng sang xanh đồng nghĩa với việc bỉm đã đầy và cần thay mới cho bé.

Các mẹ có thể tìm hiểu thêm các thông tin liên quan về tã, bỉm chống hăm cho trẻ sơ sinh Beeboo và mua hàng trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, hay tại kênh Facebook, Website của Beeboo... Hoặc mua trực tiếp từ các nhà phân phối, đại lý, CTV bán hàng của hãng trên toàn quốc.

Hiện BeeBoo đang có chương trình tri ân khách hàng cực hấp dẫn. Khi khách hàng mua 2 bỉm BeeBoo bất kỳ sẽ được tặng ngay 1 bịch nước giặt xả trẻ em Dnee 600ml.

