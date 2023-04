Menard Collagen Gold - Giọt vàng tinh túy được “tạo tác" từ cảm hứng nghệ thuật

Nghệ thuật của thiên nhiên



Trường thiên tiểu thuyết "The Tale of Genji" lâu đời đã tiết lộ những nữ sĩ cung đình Nhật Bản khi xưa dùng dầu hoa trà để tẩy trang và chải tóc. Hay từ thời kỳ Nara, phụ nữ xứ mặt trời mọc đã biết nghiền đậu đỏ thành bột mịn, đắp lên mặt nhằm ngăn ngừa mụn trứng cá, mụn đầu đen và làm giảm nếp nhăn. Từ đó có thể kết luận, chọn lấy những thành phần thiên nhiên làm "phương thuốc" chăm sóc cơ thể chính là bí quyết làm đẹp đặc trưng bao đời của người con gái Nhật. Bởi họ tâm niệm, chỉ có những gì tự nhiên, thanh khiết mới có thể là tiền đề vững chắc để xây dựng nên vẻ đẹp đích thực, sức sống bền bỉ theo thời gian. Có lẽ đó cũng là nguyên do hầu hết phụ nữ xứ sở hoa anh đào đều sở hữu làn da không tuổi, luôn mịn màng và căng tràn sức trẻ.

TPBVSK Menard Collagen Gold - sản phẩm chắt chiu những thành phần tinh túy của thiên nhiên Nhật Bản.

Bằng niềm tin tuyệt đối vào mối liên hệ cố hữu giữa thiên nhiên và con người nói chung, và nguồn cảm hứng từ phương thức chăm sóc sắc đẹp của phụ nữ thời xa xưa nói riêng, hơn 100 nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Menard đã nghiên cứu và cho ra đời Menard Collagen Gold - sản phẩm chắt chiu những thành phần tinh túy nhất của thiên nhiên Nhật Bản. Trong đó, tinh chất cỏ gấu tre giúp da duy trì sự ẩm mượt, căng bóng. Tinh chất từ cây Đoan và cây họ Nho hỗ trợ ngăn ngừa sự suy giảm collagen và hyaluronic acid trong cơ thể. Tinh chất cây móng mèo chứa các hoạt chất kháng viêm, góp phần tăng cường sức đề kháng cho da. Có người từng nói rằng sự dung dị chính là đỉnh cao của nghệ thuật. Chỉ đơn giản như thế, "nghệ nhân" thiên nhiên đã tô vẽ trọn vẹn lên màu má người con gái những nét thanh xuân chẳng khi nào tàn phai.



Nghệ thuật "tạo tác" và duy trì sắc đẹp

Không chỉ tỉ mẩn tìm tòi những thành phần thiên nhiên quý hiếm, các nhà khoa học thuộc viện nghiên cứu Menard còn nỗ lực nghiên cứu, phát kiến những công nghệ tiên phong nhằm đưa Menard Collagen Gold thấm sâu vào tận cấp tế bào của cơ thể. Mỗi một giọt vàng tinh tuý đều được "thổi hồn" sáng tạo, trở thành một người nghệ sĩ đang thực hiện sứ mệnh mang đến cho cơ thể sắc diện và nguồn năng lượng tươi mới.

Bằng công nghệ nội sinh vượt trội, TPBVSK Menard Collagen Gold là sản phẩm tiên phong trên thị trường tác động sâu vào nguyên bào sợi - nhà máy sản xuất collagen của cơ thể. Menard Collagen Gold là chất keo gắn kết cấu trúc da, gửi gắm glucosamine và hyaluronic acid nhằm hỗ trợ tái tạo tế bào, gìn giữ cho làn da độ ẩm mượt hài hoà. Nhờ những công dụng đó, Menard Collagen Gold đánh thức cơ thể sản sinh collagen mới - những hợp chất an toàn, tự nhiên và tương thích nhất, mang đến sự tươi trẻ lâu dài cho phái đẹp.

Menard Collagen Gold mở khoá năng lực tối cao của nguyên bào sợi, thúc đẩy "nhà máy" này sản xuất 29 loại collagen cần thiết cho cơ thể.

Chưa dừng lại ở đó, "nghệ sĩ" Menard Collagen Gold còn sở hữu trong từng giọt vàng của mình công nghệ tế bào hoàn chỉnh. Menard Collagen Gold mở khoá năng lực tối cao của nguyên bào sợi, thúc đẩy "nhà máy" này sản xuất 29 loại collagen cần thiết cho cơ thể với công nghệ enzyme và GPS. Trong đó, mỗi loại collagen tựa như một suối nguồn lấp lánh ánh vàng, tuôn tràn và lấp đầy những khoảng trống mà cơ thể đang thiếu hụt. Từ cơ chế này, có thể dễ dàng liên tưởng được rằng Menard Collagen Gold đến với mỗi phụ nữ để xoa dịu những tổn thương trên làn da, đôi má, hàn gắn cả những vết nứt của thời gian trong tâm hồn họ, tựa như một nghệ nhân Kintsugi đang say mê tái sinh một cuộc đời mới cho những chiếc gốm nứt vỡ.



Menard Collagen Gold được ví như một "nghệ nhân", tạo tác nên sắc diện tươi mới cho phái đẹp.

Đồng hành tôn vinh nghệ thuật



Được "sinh ra" từ nhiều hình thái nghệ thuật, Menard Collagen Gold cũng dành trọn cả hành trình đáng tự hào của mình để tôn vinh nghệ thuật, kể câu chuyện của riêng mình bằng "ngôn ngữ" nghệ thuật. Để làm được điều đó, từ cột mốc đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển, Menard Collagen Gold đã nhiều lần đồng hành cùng một chuỗi hoạt động cộng đồng và hoạt động nghệ thuật.

Fashion Voyage No.5 là chuyến hải trình tôn vinh những ý tưởng đột phá…

Ngày 7-8/4 vừa qua, Menard Collagen Gold đã góp mặt trên chuyến hải trình Fashion Voyage No.5 mang chủ đề "Dating with a kiss - Có hẹn với nụ hôn", tổ chức tại đảo ngọc Phú Quốc. Tại đây, ngoài việc cùng hơn 200 Tri kỷ của mình "du hành" không gian - thời gian qua những sàn runway mang ý tưởng táo bạo, thưởng lãm những bộ sưu tập thời trang đậm dấu ấn cá nhân của mỗi nhà thiết kế vào đúng khoảnh khắc đất trời giao hoà, Menard Collagen Gold cũng đã truyền tải thành công câu chuyện của riêng mình, bình lặng nhưng đầy tinh tế, chân phương nhưng cũng thật nhiều cảm xúc.



Những sáng tạo trên gấm vóc lụa là…

Bằng cả trái tim, Menard "tạo tác" nên Collagen Gold. Bằng trí tuệ, Menard không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Nay bằng sự trân trọng dành cho nghệ thuật, bằng niềm khát khao xây dựng nên một thế giới quan tao nhã bên trong mỗi phụ nữ, Menard tin rằng vẻ đẹp của nghệ thuật được khắc hiện trong chuyến viễn du Fashion Voyage No.5 sẽ đủ sức làm tâm hồn rung động, khơi lên những cảm xúc chân thành nhất, những định nghĩa mới mẻ nhất cho tình yêu, đó là yêu tha thiết cuộc sống và yêu lấy chính bản thân mình.



Truyền tải cả những định nghĩa đầy mới mẻ về tình yêu, về nụ hôn…

Khuyến cáo: sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh



Tên đơn vị phân phối: Công ty TNHH Thương Mại Thiên Thuỷ Mộc

Địa chỉ: Số 35, phố Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội