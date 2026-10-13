Meichan (Nguyễn Hà Trang, SN 2000) là một trong những nhà sáng tạo nội dung được đông đảo khán giả trẻ yêu mến tại Việt Nam. Cô gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật khi từng là học sinh chuyên Anh của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau đó giành học bổng toàn phần tại Đại học Yonsei - ngôi trường danh tiếng thuộc Top 3 đại học hàng đầu Hàn Quốc. Năm 2024, Meichan tốt nghiệp loại giỏi, gặt hái thành quả xứng đáng sau hành trình du học đầy nỗ lực.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, Meichan còn được yêu mến nhờ nhan sắc xinh đẹp, tính cách gần gũi và nguồn năng lượng tích cực qua những vlog đời thường. Chuyện tình của cô và bạn trai phi công Hà Còi cũng luôn nhận được nhiều sự quan tâm của dân tình, bởi cả hai đều là những gương mặt quen thuộc với giới trẻ trên mạng xã hội. Mới đây, chuyện tình ấy tiếp tục trở thành tâm điểm khi Meichan chính thức nhận lời cầu hôn của bạn trai trên bầu trời Florida (Mỹ). Màn cầu hôn lãng mạn đánh dấu cột mốc đáng nhớ, khiến cõi mạng không khỏi vui lây, đồng loạt gửi vô vàn lời chúc phúc đến đôi trai tài gái sắc.

Nhận xét về Meichan, dân tình chẳng hề tiếc lời khen cho cô nàng sinh năm 2000, bởi từ học vấn, tính cách đến phong thái và gu thời trang, cô đều có những điểm sáng rất riêng. Ở Meichan luôn toát lên hào quang tri thức cùng tinh thần nỗ lực đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, cô không hề mang hình ảnh của một “mọt sách” chỉ biết học hành mà ngược lại, luôn biết cách cân bằng giữa việc học và tận hưởng cuộc sống. Vừa giỏi giang, vừa năng động, lại có cá tính riêng, Meichan trở thành hình mẫu mà nhiều bạn trẻ yêu thích và muốn hướng đến. Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, Meichan còn gây ấn tượng với visual ngọt ngào cùng gu thời trang ngày càng cuốn hút. Phong cách thời trang của cô nàng vừa linh hoạt vừa đa dạng, khi trẻ trung, năng động, lúc lại nữ tính, thanh lịch. Nhờ khả năng biến hóa thú vị ấy, Meichan được xem như một trong những “sách mẫu mặc đẹp” đáng tham khảo của giới trẻ. Từ outfit đi làm thanh lịch đến những set đồ xuống phố sành điệu, cô nàng đều có cách phối đồ vô cùng khéo léo và cao tay.

Meichan rất hợp với những gam màu ngọt ngào, điển hình là set đồ hồng từ áo lệch vai ôm nhẹ đến chân váy dài kẻ caro bồng bềnh. Cách phối ton-sur-ton nhưng không hề sến, trái lại còn khiến cô nàng trông trẻ trung, nữ tính như bước ra từ một bộ phim thanh xuân. Chị em có thể học cách phối nhiều sắc độ của cùng một màu, vừa dễ mặc lại giúp tổng thể có điểm nhấn mà không cần quá nhiều phụ kiện.

Style dạo phố của Meichan là nguồn cảm hứng mặc đẹp đáng tham khảo cho chị em, đặc biệt với những ai yêu thích vẻ ngoài nữ tính. Cô nàng thường ưu ái những thiết kế váy hoa có màu sắc bắt mắt, vừa tôn lên nét ngọt ngào vừa giúp diện mạo thêm nổi bật. Điển hình là mẫu váy dáng dài cổ V, làm từ chất liệu voan mềm mại, bay bổng, kết hợp gam hồng tươi tắn cùng họa tiết hoa duyên dáng. Bản phối không cần quá nhiều phụ kiện vẫn đủ cuốn hút, mang đến vẻ ngoài nhẹ nhàng, lãng mạn mà vẫn rất thời thượng cho những buổi dạo phố hay hẹn hò cuối tuần.

Nếu yêu thích phong cách cá tính, sành điệu, chị em có thể học Meichan cách lên đồ với set áo khoác lông và quần short đầy sành điệu. Cô nàng khéo léo layer thêm áo đỏ bên trong, đồng thời chọn boots đỏ đồng điệu để tạo điểm nhấn màu sắc, giúp tổng thể thêm nổi bật và có gu. Outfit mang đậm tinh thần cool ngầu, phá cách nhưng vẫn thời thượng, rất đáng để chị em tham khảo khi muốn F5 phong cách trong mùa lạnh sắp tới.

Chiếc váy kẻ caro tông trầm lại cho thấy một Meichan rất khác: kín đáo, cổ điển và thời trang. Thiết kế không tay ôm gọn phần thân trên, hạ eo nhẹ rồi bung thành chân váy xếp ly giúp tổng thể vừa nữ tính vừa trẻ trung. Chị em thích style tri thức nhưng vẫn có nét mềm mại có thể học công thức váy caro dáng ngắn, tiết chế phụ kiện và chọn kiểu tóc gọn gàng như Meichan.

Nếu đang tìm một công thức để đi sự kiện hay dự tiệc, chị em có thể tham khảo Meichan với váy quây lụa màu trắng kem. Phom váy ôm vừa vặn, phần thân trên có cấu trúc rõ nét kết hợp tà dài rủ nhẹ giúp vóc dáng trông thanh thoát mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Đặc biệt, gam trắng kem vừa sang vừa dễ ứng dụng, chỉ cần thêm trang sức nhỏ và một đôi cao gót tối giản là đã đủ nổi bật.

Meichan phối đồ siêu có gu, ngay cả với một set đồ mang tông trắng kem basic cũng dễ dàng đạt điểm 10 nhờ cách phối khéo léo, tinh tế. Cô nàng chọn áo blouse tay ngắn điệu đà, phối cùng chân váy trắng dáng dài, tạo nên tổng thể yêu kiều, nhẹ nhàng mà thời thượng. Cách kết hợp đơn giản nhưng khéo léo này đặc biệt hợp với những chị em muốn lên đồ xinh xắn mà không cần mất quá nhiều thời gian mix match.