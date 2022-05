Mê "xê dịch" cặp vợ chồng rủ 2 con lên rừng cắm trại, ở khách sạn "ngàn sao", nghe tiếng chim "gảy đàn", thưởng thức đặc sản chốn sơn lâm

Mê "xê dịch", chị Trần Trang ( 37 tuổi, hiện là chủ một spa thẩm ở Hà Nội) thường xuyên rủ chồng và 2 con của mình... lên núi ở. Thế rồi gia đình chị đã quen dần với những chuyến đi. Mỗi lần xách balo lên đường là cả nhà lại cảm thấy thật thư thái, bình yên. Các con học hỏi được nhiều điều. Tình cảm gia đình được "hâm nóng" rõ rệt... Như vậy là mẹ trẻ cảm thấy rất vui rồi!



Địa điểm cắm trại ở Suối Chiếu (Sơn La).

Tại Suối Chiếu, 2 bé nhà chị Trang được trải nghiệm tắm bể ngoài trời rất thú vị.

Chị Trang chia sẻ: "Gia đình mình thường chọn 2 hình thức đi du lịch đó là nghỉ dưỡng tại resort và camping. Nhưng chúng mình đúng là kiểu "có nhà không ở lại thích đi ngủ ngoài rừng". Hoạt động camping nhà mình diễn ra khoảng 2 lần/tháng.

Cả nhà mình thích hòa mình vào thiên nhiên, ở khách sạn "ngàn sao", đêm đêm nghe nghe tiếng côn trùng kêu. Buổi sáng có tiếng gà gáy, tiếng chim chích chích chuyền cành, tiếng gió lay những rặng cây kêu kẽo kẹt, rì rào, tiếng thuyền máy chạy trên hồ... Ánh mặt trời chiếu xiên xiên vào lều là lúc tất cả thức dậy. Thời tiết ở rừng hơi lành lạnh, thích nhất là nhóm 1 đống lửa và cảm nhận không khí xung quanh cứ ấm dần. Tiếng củi khô kêu lách tách và ánh lửa bập bùng gợi nên những cảm giác yên bình mà ở thành phố không thể nào có được...".

Thức dậy ở nơi xa, tránh được sự xô bồ của thành phố, hòa mình vào thiên nhiên là những gì chị Trang cảm nhận được khi đi du lịch kiểu này.

Vì quá mê hình thức nghỉ dưỡng kiểu này, gia đình chị thường đi 2 lần/tháng. Họ đã đến rất nhiều địa điểm tổ chức camping đẹp như Hàm Lợn, hồ Kèo Cà (Sóc Sơn), rừng quốc gia Ba Vì... Và gần đây nhất là bờ hồ Suối Chiếu (Phù Yên, Sơn La). Đây là những địa điểm cắm trại đẹp, không quá xa Hà Nội (chỉ cách khoảng 40-100km, xa nhất khoảng 160km). Chi phí chuyến đi khá rẻ, cả nhà chị 4 người chỉ hết khoảng 1 triệu (nếu ở qua đêm).

Cầu Kèo Cà cũng là địa điểm mà gia đình nhà chị Trang rất thích.

Tuy rằng thích ở rừng, nhưng vợ chồng chị Trang cũng lên kế hoạch và lựa chọn các điểm đi an toàn. Những nơi mà anh chị và 2 con đặt chân đến đều là những điểm đã được xác nhận an toàn nên không sợ động vật nguy hiểm như rắn, rết,... Ngoài ra trước khi đi, chị Trang đã chuẩn bị rất kĩ những loại thuốc thang dành cho chuyến đi như thuốc chống say xe, đau bụng, cảm cúm, thuốc chống muỗi... Đồ ăn thường thì gia đình chị tự chuẩn bị và mang đi. Vào mùa đông, mẹ trẻ sẽ vào bếp chuẩn bị đồ nướng. Còn những ngày hè như thế này, họ thường ăn đơn giản như bánh mì kẹp sốt vang, gà hầm, mì tôm... Đặc biệt, để chuyến đi của mình "chuyên nghiệp" hơn, mẹ trẻ còn mạnh tay sắm bộ pha cà phê di động, bếp và nồi dành cho những "dân phượt", lều trại rộng, kín và tránh được gió...

Cũng là cà phê nhưng uống cà phê ở Vườn quốc gia Ba Vì "lạ lắm".

Mỗi chuyến đi, chị Trang thường chuẩn bị rất kĩ những đồ dùng cần thiết.

"Điều mình thích nhất ở những chuyến đi đó là cả nhà có những phút giây bình yên, thư giãn bên nhau. Trong suốt quá trình chuẩn bị đồ, đi trên đường, lúc dựng trại, nghỉ ngơi, dọn đồ thì chủ yếu hai vợ chồng làm cùng nhau và cho các con tham gia cùng các bước nhỏ. Như vậy mình cảm thấy tình cảm gia đình được gắn kết. Sau mỗi chuyến đi, các con trưởng thành hơn, học được nhiều thứ hơn. Các con học được cách yêu và bảo vệ thiên nhiên môi trường, cách tận hưởng và ngắm nhìn vẻ đẹp trên đường đi, dạy những quy tắc an toàn khi ra ngoài.

Trẻ con nhà mình đi nhiều, phơi nắng nhiều nên cũng khỏe mạnh hơn. Bố mẹ cũng có thời gian thư giãn vui vẻ sau tuần làm việc căng thẳng. Đi thế này thấy vui như chơi đồ hàng kiểu người lớn chứ không thấy vất vả. Cắm trại giờ đã trở thành một hoạt động không thể thiếu với gia đình mình" - Chị Trang tâm sự.

Mỗi chuyến đi của gia đình là 1 sự trải nghiệm.





