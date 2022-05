Happy Mother’s Day: Sau ánh hào quang Mẹ vẫn là Mẹ, có là "ngôi sao" cũng không giấu được hạnh phúc trong ngày tôn vinh người mẹ!

Đan Trường tự hào có một người mẹ hiền, tâm lý. Anh không giấu được sự biết ơn và hạnh phúc trong ngày dành cho mẹ: "Happy Mother Day - người mẹ vĩ đại của tôi. Mẹ tôi rất hiền, mẹ làm nhiều nhưng nói ít lắm, dù có khổ cực như thế nào mẹ cũng không than vãn hay trách móc điều gì. Mẹ luôn hi sinh thầm lặng để dành những điều tốt đẹp nhất cho anh em chúng tôi. Khi còn nhỏ tôi cũng không dám nghĩ đến sẽ có ngày tôi có thể đưa mẹ đi vòng quanh nước Mỹ. Mỗi năm trôi qua nhìn mẹ càng già tôi càng muốn ở gần mẹ nhiều hơn. Love You Mom".