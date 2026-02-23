Mẹ vợ hot nhất làng bóng đá du xuân cùng nhà Văn Hậu, visual trẻ đẹp đỉnh chóp, Doãn Hải My cũng phải dè chừng

Mới đây, những khoảnh khắc du xuân đầu năm của gia đình nhà vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu được chính chủ đăng tải lên MXH nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không chỉ bởi sự xuất hiện của chàng hậu vệ nổi tiếng Văn Hậu và nàng WAG đình đám Doãn Hải My mà còn vì nhan sắc trẻ trung bất ngờ của mẹ Doãn Hải My - người được khen "đứng cạnh con gái hoa hậu mà chẳng hề lép vế".

Dịp đầu năm mới, Đoàn Văn Hậu cùng gia đình bên vợ diện áo dài truyền thống, rạng rỡ du xuân trong không khí ấm áp. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nam cầu thủ xuất hiện giản dị nhưng bảnh bao, thoải mái hòa mình vào không khí gia đình nhà vợ.

Văn Hậu du xuân cùng nhà vợ (Ảnh: IGNV)

Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight lại chính là mẹ của Doãn Hải My - bà Mai Đoàn. Diện áo dài tông xanh nhã nhặn, bà ghi điểm với thần thái sang trọng, gương mặt trẻ trung và vóc dáng thon gọn. Nhiều người bất ngờ khi đứng cạnh cô con gái từng lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam, mẹ Hải My vẫn nổi bật với khí chất riêng, thậm chí được nhận xét là "hai chị em cũng tin được".

Trong khung hình gia đình, mẹ Hải My tự tin sánh bước bên con gái, nụ cười rạng rỡ không kém cạnh dàn mỹ nhân. Sự trẻ trung của bà khiến dân mạng liên tục để lại bình luận xuýt xoa, cho rằng Hải My thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ mẹ.

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu gây sốt với visual trẻ đẹp không tuổi (Ảnh: IGNV)

Doãn Hải My sánh bước bên mẹ (Ảnh: IGNV)

Mẹ Doãn Hải My trẻ đẹp đón xuân (Ảnh: TTNV)

Về phần mình, Doãn Hải My vẫn giữ phong độ nhan sắc ngọt ngào, dịu dàng đúng chuẩn nàng thơ. Cô chọn áo dài thanh lịch, khoe visual trong trẻo cùng thần thái nhẹ nhàng. Đứng cạnh mẹ, cả hai tạo nên "cặp bài trùng nhan sắc" khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại.

Gia đình quây quần, không khí rộn ràng ngày Tết cùng những bộ áo dài truyền thống đã tạo nên khung hình vừa sang trọng vừa ấm áp. Và giữa dàn trai xinh gái đẹp ấy, mẹ của nàng WAG nổi tiếng vẫn khiến dân tình phải công nhận: đúng là "mẹ của Top 10 hoa hậu" - trẻ trung, thần thái và nổi bần bật theo cách rất riêng.

Doãn Hải My nền nã du xuân cùng gia đình



