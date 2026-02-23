Đừng mãi ngưỡng mộ “con nhà người ta”, hãy trở thành bậc cha mẹ khiến người khác ngưỡng mộ

Tác giả: Mẹ Ting

Chiều xuống trong khu chung cư, không khó để nghe thấy những tiếng thở dài của phụ huynh:

“Con nhà bác Trương giỏi thật, đoạt giải Toán nâng cao, đúng là nhàn thân!”

“Bé Tiểu Mẫn nhà đối diện thi piano qua cấp 10 rồi, xuất sắc quá!”

Chúng ta thường ngước nhìn “con nhà người ta”, nhưng lại quên rằng đằng sau mỗi đứa trẻ khiến người khác ngưỡng mộ, luôn có những bậc cha mẹ sẵn sàng thay đổi chính mình trước tiên.

Thay vì chăm chăm lo lắng vì khoảng cách giữa con mình và người khác, chi bằng quay lại rèn giũa bản thân. Đó mới là sự tu dưỡng tỉnh táo nhất trong hành trình làm cha mẹ.

1. Cảm xúc ổn định của cha mẹ là bến cảng bình yên nhất của con

Nhà văn Doãn Kiến Lệ từng kể câu chuyện về một người bạn. Con trai chị ấy khi mới vào tiểu học thường làm bài tập chậm chạp, sách vở bày bừa khắp bàn. Nhưng người mẹ chưa từng nổi nóng. Chị chỉ lặng lẽ dọn gọn bàn học rồi ngồi bên cạnh đọc sách.

Thỉnh thoảng, cậu bé ngẩng lên nhìn thấy mẹ tập trung đọc, dần dần cũng bớt xao nhãng, hiệu quả làm bài ngày càng cao.

Tâm hồn trẻ nhỏ giống như mảnh đất nhạy cảm. Sự nóng nảy của cha mẹ như cơn mưa giông bất chợt, có thể cuốn trôi cảm giác an toàn trong lòng trẻ. Ngược lại, sự điềm tĩnh giống như ánh nắng ấm, nuôi dưỡng sự vững vàng từ bên trong.

Khi ta bớt quát mắng, thay nóng vội bằng kiên nhẫn, điều con nhận được không chỉ là sự bình yên nhất thời, mà còn là bản lĩnh bình thản trước sóng gió suốt cả cuộc đời.

2. Sự nỗ lực của cha mẹ là tấm gương sống động nhất cho con

Tại Trùng Khánh, một người cha 48 tuổi quyết định ôn thi chứng chỉ luật để đồng hành cùng con gái trong giai đoạn chuẩn bị thi đại học.

Hai năm liền, ông dậy từ 5 giờ sáng, học đến khuya mới nghỉ. Khi con làm bài tập, ông ngồi bên cạnh đọc luật. Gặp câu khó, ông cũng không bỏ cuộc.

Kết quả, con gái đỗ vào trường đại học mơ ước, còn ông cũng thi đậu chứng chỉ.

Nhiều bậc cha mẹ thường nhắc con “phải cố gắng, phải tiến bộ”, nhưng bản thân lại cầm điện thoại lướt đến nửa đêm, sách vở phủ bụi không đụng tới. Trẻ con có đôi mắt rất tinh. Chúng không nghe ta nói gì, mà nhìn ta làm gì.

So với những lời giáo huấn suông, sự trưởng thành và nỗ lực thật sự của cha mẹ mới là bài học thuyết phục nhất. Nó nói với con rằng: cố gắng không phải việc của riêng con, mà là hành trình cả gia đình cùng song hành.

3. Sự tôn trọng và chấp nhận của cha mẹ là nền tảng quý giá nhất cho con

Cô gái Từ Hủ Nhiên ở Hàng Châu từ nhỏ đã yêu thích trang phục truyền thống. Khi bạn bè say mê thần tượng, cô lại nghiên cứu cấu trúc Hán phục, thậm chí tự thiết kế cải tiến.

Cha mẹ không coi đó là “việc vô bổ”, mà còn cùng con đi chọn vải, tham gia hoạt động văn hóa, tìm thầy dạy thiết kế.

Sau này, cô không chỉ cho ra đời nhiều mẫu Hán phục được yêu thích, mà còn trở thành người lan tỏa văn hóa truyền thống.

Mỗi đứa trẻ đều có nhịp nở hoa và đam mê riêng. Có em giỏi thi cử, có em say mê nghệ thuật, có em thích khám phá.

Nếu cha mẹ áp đặt một tiêu chuẩn duy nhất lên mọi đứa trẻ, ta chỉ vô tình làm mờ đi nét độc đáo của con.

Tình yêu thật sự của cha mẹ là nhìn thấy bản chất chân thật của con, chấp nhận sự khác biệt ấy và cho con không gian để được là chính mình.

Sự chấp nhận đó sẽ trở thành “áo giáp” vững chắc trong lòng con, giúp con đủ dũng khí đối diện những hoài nghi bên ngoài và sống cuộc đời rực rỡ của riêng mình.

Lời kết

Đừng mãi dõi theo “con nhà người ta”. Mỗi đứa trẻ ưu tú đều có phía sau là sự nâng đỡ bền bỉ của cha mẹ.

Khi chúng ta biết giữ cảm xúc ổn định, không ngừng hoàn thiện bản thân và tôn trọng sự khác biệt của con, ta không còn là người đứng ngoài lo âu, mà trở thành người bạn đồng hành ấm áp trên hành trình trưởng thành của con.

Khi cha mẹ sống như một nguồn sáng trong lòng con, lo gì con không lớn lên thành vì sao tỏa sáng trong mắt người khác?

Hãy trở thành bậc cha mẹ khiến người khác ngưỡng mộ trước tiên. Rồi con bạn, tự nhiên sẽ trở thành niềm tự hào của chính bạn.

Nguồn: Sohu