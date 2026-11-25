Cảm hứng từ những buổi dạo bước mùa đông được thể hiện qua các thiết kế trong BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu-Đông 2026. Điểm đáng chú ý là những món đồ có thể kết hợp linh hoạt cho cả mẹ và bé: cùng chọn tông màu, chất liệu hoặc họa tiết hoa nhỏ để tạo vẻ đồng điệu, thay vì mặc nguyên bộ giống hệt nhau.

Áo khoác dáng ngắn phối chân váy: Gọn gàng và nữ tính

Áo khoác giả lông cừu là món đồ dễ ứng dụng trong mùa lạnh. Phom áo gọn giúp tổng thể không bị nặng nề, trong khi cổ áo cao và khóa kéo có thể điều chỉnh tùy thời tiết. Với mẹ, hãy thử phối áo màu xám cùng áo trắng bên trong và chân váy dài đồng tông. Phần áo sáng màu lộ nhẹ ở cổ tay, cổ áo hoặc gấu áo tạo hiệu ứng layering tinh tế, giúp set đồ đơn sắc có thêm chiều sâu.

Để giữ vẻ thanh lịch, mẹ có thể chọn chân váy có độ dài qua gối, phom suông hoặc hơi ôm, rồi hoàn thiện bằng loafer hay giày bệt. Nếu ưu tiên sự thoải mái khi đưa đón con hoặc đi dạo, một đôi sneaker hay loafer tối giản cũng rất hợp. Công thức này cân bằng được nét mềm mại của chân váy với vẻ khỏe khoắn của áo khoác, phù hợp cho nhiều hoạt động trong ngày.

Với bé, mẹ có thể chọn áo thun tay dài bên trong, phối cùng áo khoác, chân váy ngắn - cả set được tạo điểm nhấn với họa tiết hoa nhí đáng yêu. Hai mẹ con không cần mặc giống nhau hoàn toàn: chỉ cần lặp lại gam màu hoặc chất liệu là đã tạo được sự gắn kết. Bé có thể đi sneaker để dễ vận động, còn mẹ chọn giày loafer hoặc bốt cổ thấp để tăng nét chỉn chu.

Layering nhiều lớp nhưng không tạo cảm giác cồng kềnh

Khi nhiệt độ xuống thấp, thay vì mặc một chiếc áo quá dày, mẹ có thể phối nhiều lớp mỏng để dễ điều chỉnh khi di chuyển giữa ngoài trời và trong nhà. Một chiếc áo dài tay ôm vừa làm lớp nền, bên ngoài là áo thun hoặc sơ mi mỏng, sau cùng khoác áo giả lông cừu. Cách mặc này vừa tăng độ ấm, vừa tạo điểm nhấn ở phần cổ tay, cổ áo hay gấu áo.

Ảnh: Dương Thu Giang (Giang Joile)

Với bé, nên chọn áo trong mềm, nhẹ và có phom vừa vặn để con thoải mái chạy nhảy. Áo khoác có thể mặc mở khóa khi thời tiết dễ chịu hoặc kéo kín khi trời lạnh. Ngoài ra, có thể cân nhắc phối đồ cùng áo khoác dáng Ghi-lê nếu các bé ưa thích vận động. Mẹ cũng có thể dùng thêm khăn quàng mỏng, tất cao cổ hoặc mũ len để giữ ấm mà không cần tăng quá nhiều lớp áo.

Ảnh: Dương Thu Giang (Giang Joile)

Bên cạnh tông xám ấm áp, BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu-Đông 2026 còn mang đến một số lựa chọn với sắc hồng ngọt ngào - tông màu sáng giúp trang phục mùa lạnh trông tươi tắn hơn, đồng thời làm nổi bật các chi tiết thêu nhỏ trên áo. Nếu mặc chân váy, mẹ có thể thêm quần tất vào ngày rét; khi trời ấm hơn, chỉ cần bỏ lớp này là set đồ vẫn hài hòa.

Diện đồng điệu, phong cách xinh yêu

Điểm nhấn của các thiết kế từ BST UNIQLO and Cecilie Bahnsen Thu-Đông 2026 không thể bỏ qua là những bông hoa thêu nhỏ trên nền vải nỉ. Họa tiết được tiết chế nên dễ phối, không lấn át các món đồ khác. Khi mặc trang phục đã có sẵn điểm nhấn, mẹ nên chọn phối các món đồ khác trơn màu, cùng phụ kiện đơn giản.

Cách phối mẹ và bé cùng mặc đẹp không nằm ở việc diện trang phục giống hệt nhau, mà ở sự đồng điệu vừa đủ. Một chiếc áo khoác cùng màu, đôi giày cùng tông hoặc họa tiết hoa được lặp lại trên hai bộ trang phục đã đủ tạo nên tổng thể hài hòa. Với những món đồ dễ phối như áo khoác ngắn, và chân váy, mẹ có thể linh hoạt thay đổi công thức mỗi ngày để vừa giữ ấm, vừa duyên dáng và thoải mái khi ở bên con. Để khám phá trọn vẹn bộ sưu tập, mẹ và bé có thể tìm kiếm đầy đủ thiết kế tại UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Saigon Centre, UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch và cửa hàng UNIQLO Online.