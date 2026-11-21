UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, vừa công bố ra mắt Bộ sưu tập (BST) kết hợp đặc biệt tiếp theo cùng Studio Ghibli với chủ đề "LIVE FOR TODAY, MY DEAR" (tạm dịch: "Này Bạn Dấu Yêu, Hãy Sống Hết Mình Cho Ngày Hôm Nay") vào ngày 18/12 tới đây. Chuỗi sự kiện đặc biệt chào mừng sự ra mắt của BST cũng sẽ được tổ chức tại Singapore. Thông qua BST, thế giới do Studio Ghibli và UNIQLO cùng tạo nên một lần nữa được tái hiện sống động qua các lăng kính rực rỡ sắc màu.

BST kết hợp được mong chờ chính thức ra mắt

BST áo thun UT mới đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong mối hợp tác giữa UNIQLO và Studio Ghibli kể từ tháng 2/2022, nay đã chính thức ra mắt, đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ toàn cầu. Các thiết kế lần này khắc họa những câu chuyện và nhân vật được yêu mến trên toàn thế giới, bao gồm các tác phẩm của nghệ sĩ người Thái Kanyada Phatan và nhà sản xuất Toshio Suzuki từ Studio Ghibli - các tác giả đã từng đồng hành trong các BST trước đó. Các sản phẩm áo thun trong BST kết hợp lần này có đầy đủ kích cỡ dành cho Nam và Trẻ em, mang tinh thần gắn kết niềm vui cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Thế giới sáng tạo của Studio Ghibli được tái hiện đầy sinh động

BST mang đến 5 thiết kế áo thun UT dành cho Nam và 4 thiết kế áo thun dành cho Trẻ em. Lấy cảm hứng từ các tác phẩm kinh điển của Studio Ghibli như Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro (My Neighbor Totoro), Vùng Đất Linh Hồn (Spirited Away), Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl và Lâu Đài Trên Mây (Howl's Moving Castle and Castle in the Sky), BST khắc họa trọn vẹn nét đẹp kỳ diệu cùng các nhân vật biểu tượng như Totoro, Xe Buýt Mèo (Cat Bus) hay Vô Diện (No Face). Đặc biệt, BST còn giới thiệu các thiết kế ấn tượng dành cho cả người lớn và trẻ em, kết hợp hình ảnh các nhân vật Ghibli thông qua nét vẽ độc đáo của nhà sản xuất Toshio Suzuki cùng thông điệp đầy ý nghĩa "LIVE FOR TODAY, MY DEAR" (Tạm dịch: "Này Bạn Dấu Yêu, Hãy Sống Hết Mình Cho Ngày Hôm Nay").

Thông tin chi tiết về BST UT "LIVE FOR TODAY, MY DEAR" kết hợp cùng Studio Ghibli:

Ngày mở bán: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 12 năm 2026, tại tất cả cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO Online.

Những thiết kế dành cho người lớn và những thiết kế dành cho trẻ em



