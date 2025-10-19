Mẹ thạc sĩ dạy con học, suy sụp vì 1 câu hỏi lớp 2: "Thôi, từ nay con tự học đi..."

Ai đã từng ngồi kèm con học mới hiểu được "kiếp nạn" này khủng khiếp đến mức nào. Dù có là người kiên nhẫn, hiểu biết đến đâu, chỉ cần 5 phút giảng bài cho con thôi là đủ để bản thân biến thành… "núi lửa sắp phun trào".

Ở Trung Quốc, mạng xã hội gần đây đang xôn xao vì một đoạn clip ghi lại cảnh một bà mẹ "trí thức hàng đầu" gần như phát điên khi dạy con làm bài tập toán lớp 2.

Người mẹ ấy là Lưu Linh, 36 tuổi, sống tại Bắc Kinh. Bà mẹ này từng là niềm tự hào của cả dòng họ khi tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, học lên thạc sĩ – ngôi trường danh giá bậc nhất . Sau khi ra trường, cô làm việc cho một tập đoàn tài chính lớn, nói tiếng Anh như gió, thành thạo nhiều kỹ năng công việc đến mức ai cũng ngưỡng mộ.

Vậy nhưng, tất cả thành tích ấy bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi cô ngồi dạy con trai 8 tuổi làm bài tập về nhà.

"Chỉ là phép cộng trừ nhân chia đơn giản thôi mà. Tôi nghĩ, một người học đại học hàng đầu như mình chắc chắn dạy con còn dễ hơn ăn cơm. Ai ngờ…" - Lưu Linh kể lại trên mạng xã hội kèm một video khiến ai xem cũng vừa thương vừa buồn cười.

Buổi tối định mệnh đó, cô bắt đầu dạy con làm toán. Đề bài cực kỳ đơn giản: "Một cửa hàng có 36 quả táo, bán đi 15 quả, sau đó nhập thêm 9 quả, hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả táo?"

Lưu Linh giảng đi giảng lại: "Con lấy 36 trừ 15 rồi cộng 9, hiểu không?"

Cậu con trai ngơ ngác: "36 trừ 15 là bao nhiêu ạ?"

"21."

"Rồi cộng 9 là… 40?"

"Không phải! 21 cộng 9 là 30!" – Giọng người mẹ bắt đầu cao dần.

"Ơ, con nhớ là hôm qua cô giáo nói 1 cộng 9 là 10 mà?"

"… Đúng, nhưng 21 cộng 9 không phải là 40! Trời ơi, con học kiểu gì thế hả?"

Sau gần 30 phút vật lộn với 1 bài toán lớp 2, Lưu Linh từ trạng thái kiên nhẫn chuyển sang nổi trận lôi đình. Cô thậm chí phải đứng dậy đi ra ban công hít thở, rồi quay lại vẫn không chịu nổi. Cuối cùng, cô quăng bút xuống bàn, buông một câu khiến ai nghe cũng thấy vừa thương vừa buồn cười: "Thôi, con tự học đi, mẹ không dạy nổi nữa".

Chưa dừng lại ở đó, "cơn ác mộng" của cô tiếp tục khi cô giáo gọi điện hỏi: "Chị Lưu à, sao dạo này con trai chị làm bài kiểm tra toàn 0 điểm? Có phải ở nhà không có ai kèm con học không?"

Cô cười méo xệch: "Có chứ ạ. Chính tôi dạy nó đây. Nhưng chắc tôi phải giấu cái bằng Đại học Bắc Kinh đi thôi…"

Sau cuộc điện thoại đó, cô đăng bài lên mạng xã hội kèm bức ảnh cầm tấm bằng tốt nghiệp danh giá, caption ngắn gọn: "Người ta gọi tôi là thạc sĩ, còn con trai tôi thì gọi tôi là 'cô giáo đáng sợ nhất thế giới'."

Chỉ sau vài giờ, bài viết của cô thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận đồng cảm:

"Tôi học Thạc sĩ Toán, mà dạy con lớp 1 làm phép trừ vẫn muốn khóc!" "Con trai tôi làm toán mà tôi tưởng đang nói chuyện với người đến từ hành tinh khác." "Bằng cấp của cha mẹ không có tác dụng khi dạy con đâu. Đó là hai vũ trụ khác nhau!" "Chắc đứa nhỏ đang giúp mẹ nhặt lại những điểm số rơi rớt hồi đi học đó."

Sau khi bình tĩnh lại, Lưu Linh chia sẻ: "Lúc ấy tôi thực sự tức giận, nhưng sau này nghĩ lại, thấy thương con hơn. Mỗi đứa trẻ có cách tiếp thu riêng. Là người lớn, mình quen với tốc độ, logic của người trưởng thành, nên khi con học chậm hơn, mình vô thức thấy 'phi lý'. Nhưng thực ra, cái chúng cần là thời gian."

Cô quyết định thay đổi phương pháp. Thay vì ngồi kèm, cô tạo cho con góc học tập riêng, có bảng màu, đồng hồ học tập, và khuyến khích con tự làm – sai thì tự sửa. Ban đầu con trai cô chỉ học được 15 phút, sau tăng lên 30 phút rồi 1 tiếng. Từ điểm 10/100, cậu bé dần đạt 60, rồi 80 điểm.

"Mỗi lần con đạt điểm cao, tôi không còn hét lên 'Mẹ đã bảo mà!' nữa. Tôi chỉ ôm con và nói: 'Con đã tự làm được rồi'. Tôi nhận ra, dạy con không phải là để nó hiểu bài, mà để nó học cách tự tin."

Câu chuyện của Lưu Linh nhanh chóng lan truyền khắp Weibo, thu hút hàng loạt phụ huynh chia sẻ những khoảnh khắc "muốn phát điên" khi dạy con học. Nhưng ẩn sau tiếng cười là một thông điệp sâu sắc: Dạy con không phải là kiểm tra xem mình thông minh cỡ nào, mà là thử thách xem mình có đủ kiên nhẫn và thấu hiểu hay không.

Bởi lẽ, như lời Lưu Linh viết trong bài đăng kết lại: "Tôi từng là sinh viên Đại học Bắc Kinh, nhưng chính con trai mới là 'người thầy lớn nhất' dạy tôi cách làm mẹ."