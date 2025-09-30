Mẹ nổi mụn nước ở tay và tự chữa theo mẹo dân gian nhưng lại khiến con nhỏ 6 tháng tuổi nhiễm độc chì nặng

Hơn một tháng trước, chị Trần (tên đã được thay đổi), 25 tuổi, phát hiện em bé 6 tháng tuổi của mình bỗng dưng biếng ăn, bú kém, kèm theo những cơn buồn nôn và nôn ói không rõ nguyên nhân.

Sau khi chạy chữa khắp nơi suốt hai tuần, bé được chẩn đoán tại bệnh viện địa phương là ngộ độc chì nghiêm trọng. Điều bất ngờ là chính chị Trần cũng bị nhiễm độc chì.

Hai mẹ con sau đó được chuyển đến khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Trung Tây y kết hợp tỉnh Chiết Giang (Bệnh viện Chữ thập đỏ Hàng Châu) để điều trị thải chì. Khi truy tìm nguyên nhân, bác sĩ phát hiện thủ phạm lại chính là “phương pháp chăm sóc da” học trên mạng.

Rửa tay mà có tới 700 μg/L chì trong máu?

Vào mùa hè, chị Trần thường bị nổi mụn nước nhỏ ở bàn tay (chứng chàm mụn nước). Một lần, khi lướt mạng xã hội, chị thấy một người chia sẻ rằng dùng dung dịch axetat chì (chì axetat) để ngâm tay có thể chữa được. Tin lời, chị mua dung dịch này trên mạng, không hề pha loãng mà nhiều lần trong ngày dùng để rửa và đắp tay, duy trì liên tục gần một tháng.

Vì lần đầu làm mẹ, chị rất chú trọng vệ sinh, rửa tay bằng dung dịch này thường xuyên trước khi pha sữa, rửa bình, cho con ăn. Không ngờ rằng những dư lượng axetat chì còn bám trên tay đã ngấm vào cơ thể chị và đồng thời truyền gián tiếp sang con qua tiếp xúc hằng ngày.

Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ chì trong máu của bé lên tới 700 μg/L (mức bình thường < 100 μg/L). Máu của chị Trần cũng vượt 600 μg/L, cao gấp nhiều lần giới hạn an toàn. Chị vô cùng hối hận, không ngờ hành động tưởng như “giữ vệ sinh” lại khiến chì tích tụ trong cơ thể hai mẹ con, gây ngộ độc nặng.

Ảnh minh họa

Axetat chì không hề an toàn

Trước đây, axetat chì từng được dùng trong điều trị một số bệnh da cấp tính có tiết dịch (như chàm nặng, viêm da tiếp xúc), nhưng nồng độ rất thấp (0,1% – 0,5%). Do độc tính nguy hiểm, đặc biệt là gây ngộ độc chì, phương pháp này đã dần bị loại bỏ và thay thế bằng những cách an toàn hơn trong y học chính thống.

Tuy nhiên, hiện nay trên mạng vẫn có những chia sẻ về “mẹo” này, các trang thương mại điện tử vẫn rao bán bột hoặc dung dịch axetat chì với quảng cáo có thể chữa bong tróc da tay chân. Nhiều người tiêu dùng hoàn toàn không ý thức được rủi ro nghiêm trọng.

Bác sĩ Lý Quốc Huy, Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp Bệnh viện Trung Tây y kết hợp tỉnh Chiết Giang, cho biết: Axetat chì là muối chì tan trong nước, có thể thấm qua da và gây phơi nhiễm chì. Dung dịch hoặc bột axetat chì có thể xâm nhập qua biểu bì, nang lông, tuyến bã nhờn, tuyến mồ hôi rồi đi vào mao mạch dưới da. Nếu da có vết thương nhỏ, nứt nẻ, chàm hay mụn nước, tốc độ hấp thụ sẽ càng tăng nhanh. Khi đã vào máu, chì phân tách thành ion chì (Pb²⁺), theo dòng tuần hoàn khắp cơ thể và bắt đầu gây tổn hại.

Các bác sĩ cảnh báo: Tuyệt đối không tự ý mua, pha chế hay sử dụng axetat chì để đắp hay rửa điều trị bệnh ngoài da. Nguy cơ mà nó mang lại lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ lợi ích nào có thể có.