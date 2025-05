Mẹ Nghệ An khoe mâm cơm nấu cho cả nhà được con trai giúp sức, hội chị em thi nhau xin làm thông gia

Chị Hồng (sinh năm 1991, hiện đang sinh sống tại Nghệ An) khiến hội chị em mê mẩn với những mâm cơm gia đình vừa ngon mắt, vừa đậm đà tình cảm. Mỗi bữa ăn chị chuẩn bị cho chồng con đều đầy đủ các món mặn, rau, canh được trình bày hài hòa, phối màu đẹp mắt chẳng kém gì nhà hàng.

Từ món cá kho, thịt rim, cho đến canh chua, rau luộc, món nào cũng được chị chăm chút tỉ mỉ. Đặc biệt, chị Hồng luôn đổi món liên tục để cả nhà ăn ngon miệng, không bị ngán. Nhìn những mâm cơm đơn giản mà tinh tế, ai cũng phải công nhận: Cơm nhà là nhất!

Gia đình chị Hồng

"Dân Nghệ An chỉ có chặt to kho mặn. Có ai muốn con gái sau này về làm dâu Nghệ An không ạ?

Vẫn là em, mẹ 91, con trai 2k10 đây. Trước đây em ít vào bếp nhưng 6 tháng gần đây em thay đổi nhiều. Nhớ ngày đầu quyết tâm tự tay nấu cho chồng con ăn, em còn không biết xì dầu và nước tương là một.

Thế mà em đã tự tay nấu được nhiều mâm cơm gia đình, có thể chưa được như nhiều chị em nhưng cơ bản khẩu vị hợp các thành viên trong gia đình. Khi ăn vẫn được chồng con khen không biết khen thật hay khen động viên nhưng vẫn thấy vui mọi người ạ.

Cái hay của việc chăm vào bếp nấu ăn đó là dạy bảo luôn được cho con, nhà em con trai lớn nhưng ngố lắm chưa biết gì, mẹ vừa nấu vừa bày con làm cho quen tay phụ mẹ luôn.

Những mâm cơm gia đình có sự đóng góp công sức của các thành viên và mẹ là bếp chính của nhà em đây. Mời chị em chấm điểm với ạ", bà mẹ 3 con hài hước chia sẻ.

Không chỉ nấu ăn khéo, chị Hồng còn khiến dân mạng xuýt xoa khi chia sẻ rằng các con chị rất thích vào bếp phụ mẹ. Từ việc nhặt rau, xếp bát, đến bày mâm cơm, mọi thứ trở thành niềm vui chung của cả nhà. Chính sự gắn kết ấy khiến nhiều người trêu nhau: "Cho chị xin làm thông gia với nhà Hồng, mẹ nấu ăn giỏi, con lại biết san sẻ".

Với chị, bữa cơm không chỉ đơn thuần là ăn uống mà còn là cách để vun vén yêu thương. Ăn cơm nhà không chỉ đảm bảo vệ sinh, hợp khẩu vị, mà còn là nơi kết nối các thành viên sau một ngày bận rộn. Dù đi đâu, thưởng thức bao món lạ, thì với chồng con chị Hồng, cơm mẹ nấu vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất.

"Mình cũng rất bận vì vừa chăm con, bán hàng, tranh thủ dành 40-60 phút nấu ăn. Trước có mẹ nấu, giờ bản thân mới tập tành vào bếp. Trước tiên, mình nấu những món đã từng được ăn ở quán mà bản thân cảm thấy ngon. Mình tự hình dung hương vị, cách làm, sau đó lên Tiktok hoặc MXH check lại công thức, thấy nhà nào khẩu vị hợp gia đình mình thì nấu theo.

Quan trọng khâu chọn nguyên liệu, và khi nấu mình đặt tâm huyết vào mỗi món ăn. Chồng con mình hay đùa mẹ nấu bằng cả trái tim nên khi ăn sẽ cảm nhận hương vị riêng của mẹ", bà mẹ 3 con chia sẻ.