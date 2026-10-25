Mẹ nặng 150 kg, mổ đẻ lần ba đón bé trai nặng 5,4 kg

Sản phụ D.T.T. (33 tuổi) nhập Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội khi thai 37 tuần 6 ngày, bắt đầu chuyển dạ, kèm vỡ ối sớm và đa ối nặng. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận huyết áp của sản phụ ở mức 160/100 mmHg, tiền sử hai lần mổ lấy thai với cân nặng hai trẻ lần lượt là 4,3 kg và 4,4 kg.

Ở lần mang thai thứ ba, thai nhi tiếp tục có cân nặng lớn, dự kiến khi sinh nặng 5,4 kg, trong khi lượng nước ối tăng cao. Sự kết hợp của tình trạng béo phì nặng, hai vết sẹo mổ lấy thai cũ, thai to và đa ối khiến ca phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ, như nứt hoặc vỡ tử cung, băng huyết sau sinh và các biến chứng liên quan đến gây mê hồi sức.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ hút ra gần 5 lít nước ối. Lớp mỡ thành bụng dày khiến việc tiếp cận tử cung và thao tác phẫu thuật khó khăn hơn. Ekip gây mê hồi sức cũng phải thận trọng trong kiểm soát đường thở, duy trì ổn định các chỉ số sinh tồn và dự phòng biến chứng sau mổ, đặc biệt là huyết khối tĩnh mạch.

Ca mổ do ThS.BSCKII. Lê Quang Hòa, Phó khoa Đẻ thường A2, trực tiếp thực hiện cùng BS. Nguyễn Đức Thịnh và ekip. Công tác gây mê hồi sức do BSCKII. Nguyễn Hữu Tuấn cùng các đồng nghiệp đảm nhiệm.

Nhờ phối hợp chặt chẽ, ekip kiểm soát được tình trạng chảy máu, bảo tồn tử cung cho người mẹ và đón bé trai nặng 5,4 kg chào đời với tiếng khóc khỏe mạnh.

Theo các bác sĩ, béo phì trong thai kỳ làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, thai to và biến chứng trong, sau sinh. Những sản phụ có tiền sử mổ lấy thai, thai to hoặc đa ối cần được quản lý thai kỳ chặt chẽ tại cơ sở chuyên khoa để phát hiện sớm nguy cơ, lựa chọn phương pháp sinh phù hợp và bảo đảm an toàn cho cả mẹ và trẻ.