Mẹ mang thai ăn đào, con bị câm hoặc chậm nói?

Dân gian thường truyền tai nhau, mẹ mang thai tuyệt đối không được ăn đào. Bởi nhiều người cho rằng, quả đào chứa chất độc. Mẹ mang thai ăn đào, khi sinh con sẽ dễ bị câm điếc và mọc nhiều lông như khỉ. Thậm chí, có người còn khẳng định, quả đào còn khiến phụ nữ mang thai 3 tháng đầu dễ sảy thai.

(ảnh minh họa)

Vậy sự thật về lời đồn kinh điển này như thế nào?

ThS.BS Trần Thu Nguyệt – Viện Y học ứng dụng Việt Nam, cho biết, việc khẳng định mẹ mang thai ăn đào con sinh ra bị câm điếc, nhiều lông,... là quan niệm chưa có cơ sở. Hiện vẫn chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh điều ấy. Quả đào cũng không phải là tác nhân gây sảy thai như nhiều người vẫn nghĩ.

Trái với quan niệm của nhiều người, quả đào hoàn toàn có lợi cho mẹ bầu và thai nhi. Phụ nữ mang thai hoàn toàn có thể ăn được. Thậm chí, trong bài thuốc Đông y, các trường hợp động thai còn dùng quả đào phơi khô hoặc sấy khô đun lên để uống. Nó có tác dụng điều chỉ huyết.

Lý do là vì đào có chứa nhiều chất dinh dưỡng cho cả 2 mẹ con trong thời kỳ bầu bí. Đào giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng năng lượng cho mẹ bầu và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi.

Ăn đào hợp lý, thường xuyên, cơ thể bà bầu sẽ nhận được những dưỡng chất cực kỳ cần thiết sau đây:

- Tăng cường vitamin C: Hàm lượng vitamin C trong quả đào rất nhiều. Cứ 100g đào sẽ cung cấp cho bà bầu 6,6mg vitamin C. Vi chất này có trong đào không chỉ giúp mẹ hấp thu sắt tốt, da dẻ đẹp hơn, phòng ngừa tình trạng nám sạm khi mang thai, mà vitamin C còn là dưỡng chất rất tốt với thai nhi. Loại vitamin này giúp hệ xương, răng, da, cơ và các mạch máu của em bé phát triển tốt.





- Axit folic cho hệ thần kinh thai nhi: Trong 100g quả đào cung cấp khoảng 4 µg axit folic. Dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong 3 tháng đầu thai kỳ. Axit folic giúp não bộ và cột sống thai nhi phát triển tốt, ngăn ngừa các khuyết tật ống thần kinh.

- Kali chống viêm: Vi chất này có trong quả đào sẽ giúp các mẹ bầu đối phó với những cơn mệt mỏi, chóng mặt, lo lắng, chuột rút trong suốt thai kỳ. Đây cũng là chất duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể mẹ và bé.

- Chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa: Ước tính 100g đào sẽ cho 1,5g chất xơ. Các chứng táo bón, đầy hơi và các vấn đề tiêu hóa khác sẽ được cải thiện nhờ dưỡng chất này. Đặc biệt, khi mang bầu, người mẹ thường xuyên phải bổ sung canxi, sắt... Đây là những chất khiến cơ thể của mẹ bị nóng trong. Việc ăn đào sẽ giúp mẹ dễ dàng đi đại tiện hơn.

- Chất beta – caroten tăng cường miễn dịch: Hoạt chất tiền vitamin A này được tìm thấy trong quả đảo sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bà bầu và cả thai nhi.

- Photpho giúp xương chắc khỏe: Nhu cầu photpho hàng ngày của mẹ bầu là 700mg. 100g quả đào sẽ cung cấp cho mẹ bầu 20g photpho cần thiết.

- Giữ cân nặng của thai nhi ổn định: Hàm lượng calo thấp và lượng dưỡng chất cao sẽ giúp cơ thể thai nhi loại bỏ những chất béo không lành mạnh, điều chỉnh chức năng cơ thể. Mẹ tránh bị tiểu đường thai kỳ.

Ngoài ra, trong đào còn chất magie giúp mẹ bầu giảm chứng chuột rút, giảm tình trạng ốm nghén. Đào tuy rất tốt, tuy nhiên mẹ bầu cũng nên ăn với lượng vừa phải. Bởi nếu ăn quá mức có thể dẫn đến quá trình tích tụ nhiệt bên trong ảnh hưởng đến thai kỳ. Bên cạnh đó, bà bầu lưu ý chỉ nên ăn đào đã gọt vỏ. Ăn đào cả vỏ có thể gây ngứa cổ họng.

