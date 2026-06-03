Một đoạn clip đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc ghi lại tình huống dở khóc dở cười của một gia đình tại tỉnh Giang Tô. Nhân vật chính là một em bé 8 tháng tuổi có "nỗi ám ảnh tuổi thơ" với việc cắt tóc.

Điều khiến cư dân mạng chú ý không phải màn khóc lóc của em bé, mà là cách xử lý cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả của bà nội. Chỉ với một chiếc thùng carton cũ, bà đã biến buổi cắt tóc đầy nước mắt thành trải nghiệm vui vẻ.

Theo chia sẻ của gia đình, cứ đến ngày cắt tóc là cả nhà lại thấp thỏm như chuẩn bị bước vào một trận chiến. Quả nhiên, ngay khi chiếc tông đơ vừa xuất hiện, cậu bé lập tức "kích hoạt chế độ báo động": Tiếng khóc vang khắp nhà. Mặt đỏ bừng. Người uốn éo liên tục. Hai tay hai chân hoạt động hết công suất với quyết tâm duy nhất là không cho ai động vào mái tóc của mình.

Mẹ ôm dỗ dành. Bố lấy đồ chơi ra dụ. Hoạt hình yêu thích cũng được mở lên. Nhưng tất cả đều vô tác dụng. Cậu bé vẫn khóc đến mức khiến bố mẹ vừa thương vừa bất lực.

Muốn giữ con để cắt tóc thì sợ làm bé bị thương. Không cắt thì mái tóc ngày một dài. Cả nhà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Và khi đó bà nội xuất hiện và giải quyết vấn đề trong... 30 giây.

Đứng quan sát một lúc, bà nội không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài. Ít phút sau, bà quay lại với một chiếc thùng carton rỗng. Giữa lúc mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bà nhẹ nhàng đặt em bé vào trong thùng giấy.

Chiếc thùng vừa vặn đến bất ngờ. Cơ thể bé được bao quanh bởi bốn mặt thùng, chỉ còn phần đầu nhô ra bên ngoài. Điều kỳ diệu xuất hiện ngay sau đó. Cậu bé vừa còn khóc đến nghẹn người bỗng nhiên... im bặt. Không nước mắt. Không vùng vẫy. Không phản đối. Thay vào đó là ánh mắt tò mò nhìn quanh, tay sờ sờ thành thùng rồi ngồi yên quan sát như thể đang khám phá một "căn hộ mini" mới được cấp.

Thấy thời cơ đã đến, người bố nhanh chóng cầm tông đơ tiến lại gần. Lần này, cậu bé hợp tác ngoài mong đợi. Chưa đầy 15 phút sau, mái tóc đã được cắt gọn gàng trong khi chủ nhân vẫn vui vẻ ngồi trong chiếc thùng carton của mình.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn bình luận. Nhiều người hài hước nhận xét:

"Nuôi con thời AI nhưng cuối cùng lại thua một chiếc thùng carton."

"Bố mẹ mua bao nhiêu đồ chơi thông minh không bằng bà nội nhặt cái thùng giấy."

"Đúng là gừng càng già càng cay."

"Bà nội đã dùng tuyệt kỹ của hội người từng nuôi 5-7 đứa con nít."

Chiếc thùng carton và bí mật mang tên "cảm giác an toàn"

Bên cạnh những tiếng cười, một số cư dân mạng cho rằng cách làm của bà nội thực chất khá hợp lý.

Trẻ nhỏ thường dễ lo lắng khi bị giữ cố định trong tư thế lạ hoặc phải đối mặt với âm thanh rung động từ máy cắt tóc. Chiếc thùng carton vô tình tạo ra một không gian nhỏ, kín đáo và có ranh giới rõ ràng, giúp trẻ cảm thấy được bảo vệ và an toàn hơn.

Khi cảm giác bất an giảm đi, trẻ cũng dễ hợp tác hơn với người lớn.

Đôi khi bí quyết chăm con không nằm trong sách vở. Ngày nay, phụ huynh có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm cuốn sách nuôi dạy con, hàng nghìn video chia sẻ kinh nghiệm và vô số sản phẩm công nghệ hỗ trợ chăm sóc trẻ.

Thế nhưng nhiều người sau khi xem clip lại phải bật cười thừa nhận rằng đôi khi những "chiêu thức" đơn giản của ông bà vẫn có sức mạnh đáng kinh ngạc.

Bởi sau tất cả các lý thuyết hiện đại, điều trẻ nhỏ cần nhất đôi khi vẫn chỉ là cảm giác an toàn và được thấu hiểu.

Trong mỗi gia đình, luôn có một "chuyên gia nuôi con" đặc biệt mang tên bà nội, bà ngoại, những người có thể giải quyết những tình huống khiến bố mẹ trẻ đau đầu chỉ bằng một mẹo nhỏ tưởng chừng rất đơn giản.

Còn các em bé thì mỗi đứa một kiểu ấy mà. Có thể không sợ tiêm, không sợ người lạ, không sợ tiếng động lớn. Nhưng cứ thấy tông đơ là lập tức bật chế độ: "Con phản đối!".