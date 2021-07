Mẹ Chíp review: Mách các mẹ chai xịt đuổi muỗi cực tiện sử dụng, làm dịu vết muỗi cắn của con chỉ sau vài lần xịt

Khi bị muỗi đốt, trẻ nhỏ không chỉ cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm do hệ miễn dịch của trẻ còn yếu. Ngoài ra còn những mối nguy hiểm trong mùa dịch sốt xuất huyết, các bệnh có thể lây nhiễm do côn trùng cắn như virus Zika. Do đó, việc phòng ngừa muỗi đốt cho trẻ là một việc rất quan trọng.



Vì đang là mùa hè, trong nhà thường xuyên bật điều hòa nên mình chủ quan nghĩ rằng sẽ không có muỗi. Tuy nhiên, một hôm ngủ dậy, mình thấy chân con có vết muỗi đốt khá nặng, sưng to, đỏ ửng.

Sau khi lên mạng tra cách chống muỗi, mình vô tình thấy sản phẩm xịt xua muỗi của Babycoccole. Sản phẩm được giới thiệu là chiết xuất Melissa officinalis từ cây tía tô đất, citronellol từ cây phong lữ, Limonene từ vỏ chanh hỗ trợ giảm sưng, ngứa trong trường hợp bị muỗi hoặc côn trùng đốt. Đồng thời thành phần tinh dầu sả, tinh dầu quế, tinh dầu húng tây, đinh hương có trong sản phẩm cũng giúp xua muỗi, côn trùng hiệu quả.

Thiết kế của sản phẩm rất đẹp, ấn tượng.

Quan trọng nhất là sản phẩm không chứa cồn, chất tạo màu, hương liệu, parabens, SLS/SLES. Do đó, mẹ Chíp quyết định mua luôn sản phẩm về để xua muỗi, tránh Chíp bị đốt thêm.

Thiết kế sản phẩm

Mình khá ấn tượng với thiết kế của sản phẩm, từ vỏ bên ngoài đến chai xịt bên trong, với biểu tượng chú gấu xinh xắn, dập nổi trông cực kỳ xịn. Màu chủ đạo của sản phẩm là trắng, xanh lá cây nhạt toát lên sự sang trọng, nhã nhặn, tỉ mỉ từ chiếc vỏ hộp. Vỏ ngoài có ghi rõ các thông tin sản phẩm, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.

Chai xịt dung tích 125ml, nhỏ gọn, cầm vừa tay, dễ xịt, có nắp đóng chắc chắn, tiện lợi khi mang đi chơi, về quê, du lịch.

Cảm nhận khi sử dụng

Ngay khi mở nắp sản phẩm, mình đã thấy một mùi hương của chanh sả tỏa ra thơm ngan ngát, dịu nhẹ, rất sảng khoái.

Sau đó, mình xịt nhẹ lên da bé, những chỗ không có quần áo che, dung dịch phun ra nhẹ nhàng như lớp sương. Vì sản phẩm không giới hạn số lần xịt nên khoảng vài tiếng mình lại xịt lại cho con. Khi xịt ở cự ly cách da bé khoảng 20cm, sản phẩm chỉ mất khoảng 10 giây để thấm vào da bé, không gây nhờn dính.

Buổi tối trước khi đi ngủ, mình cũng xịt vào những vùng dễ bị muỗi đốt như: Chân, tay, đùi... của con để tránh bé bị muỗi đốt trong khi ngủ.

Sáng hôm sau thức dậy, việc đầu tiên mình làm là kiểm tra cơ thể của con. Mình thấy vết muỗi đốt của Chíp hôm trước đã đỡ bị đỏ một chút, chân tay bé không có thêm vết muỗi đốt mới.

Sau vài lần sử dụng, sản phẩm giúp hỗ trợ xoa dịu vết muỗi cắn cho Chíp khá tốt. Xịt đều đặn cho con mỗi ngày, mẹ Chíp nhận ra con không bị muỗi cắn thêm lần nào nữa.

Vậy nên vệ sinh cá nhân xong mình tiếp tục dùng sản phẩm xịt vào chỗ muỗi đốt cũ và toàn cơ thể con.

Khi đi làm, mình dặn bà ở nhà thỉnh thoảng xịt vào vết muỗi đốt cho cháu vì mỗi lần xịt có tác dụng từ 4-6h và không giới hạn số lần xịt trong ngày. Bạn Chíp cũng rất thích thú mỗi lần được mẹ xịt xua muỗi, chắc nhờ cảm giác mát mát và hương thơm chanh sả thư thái đó. Đến hiện tại, mình dùng sản phẩm được 1 tuần và thấy da con không có thêm vết muỗi đốt nào.

Bên cạnh tác dụng của sản phẩm thì mình thấy xịt muỗi dạng xịt này rất tiện, dễ sử dụng. Bởi em bé nhà mình rất hiếu động, đôi khi bảo bé ngồi yên cho mẹ bôi kem là bé không chịu.

Tổng kết

Xịt chống muỗi Babycoccole 125ml

Giá bán: 339.000 đồng

- Ưu điểm:

+ Thành phần tự nhiên, không chứa chất gây dị ứng, kích ứng da, hương thơm dịu nhẹ, không gây nhờn da bé, thiết kế đẹp, tiện sử dụng.

+ Xua muỗi tốt, sau khi dùng đều đặn, mình không thấy con bị muỗi đốt thêm.

- Nhược điểm:

+ So với dạng kem thì độ bám kém hơn, cần xịt liên tục cho bé.

+ Trong điều kiện vết đốt của bé từ muỗi bình thường, không sưng quá nặng thì chai xịt này hỗ trợ xoa dịu tốt. Nhưng nếu với trường hợp bé bị muỗi đốt nặng, sưng đau, ngứa nhiều thì mình thấy dùng bút chấm muỗi sẽ có tác dụng mạnh hơn.