Mẹ bỉm "thắng đời 1-0" khi được chồng nấu cơm cữ ngon như cơm tiệm, hội chị em ào ào xin vía

Mỗi ngày trôi qua trong hành trình làm mẹ bỉm đều có rất nhiều điều đáng nhỡ, từ những nụ cười hạnh phúc khi con chào đời đến những giọt nước mắt mỏi mệt lúc con quấy khóc. Nhưng đối với những bà mẹ trẻ, niềm vui lớn nhất có lẽ chính là khi họ có được sự hỗ trợ nhiệt tình từ người bạn đời của mình, đặc biệt là trong những khoảnh khắc quan trọng như quãng thời gian "cơm cữ".

Không gì có thể sánh bằng cảm giác hạnh phúc khi người chồng không chỉ hiểu và thấu hiện những vất vả mà người vợ trải qua, mà còn vào bếp tự tay nấu những bữa cơm ngon lành, ngọt ngào, ngon như cơm hàng, gửi gắm tình yêu thương và sự quan tâm đến người mẹ bỉm sữa của đứa con thân yêu.

Mới đây, chị Hồng Nghĩa (sống tại Hà Nội) đã chia sẻ những bữa cơm cữ do chính tay ông xã nấu. Món nào cũng ngon, đẹp mắt, được bày biện vô cùng cẩn thận, nhìn thôi đã cảm thấy hạnh phúc lây rồi. Chị em nào cũng xuýt xoa vì sự chu đáo này.

Những bữa cơm ngon như cơm tiệm

"Mình có 8 năm với hai lần cơm cữ, với mình đấy là hai kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Không chỉ là những bữa ăn mà là cả sự quan tâm, chăm sóc từ chồng và lần hai thì có thêm cô con gái tám tuổi của mình.

Câu hỏi quen thuộc mỗi sáng chồng mình hay hỏi: Hôm nay em muốn ăn món gì? Có muốn đổi món gì không để anh mua? Món gì biết làm thì chồng mình chế biến sẵn để trưa con gái ở nhà chỉ cần cắm cơm, luộc rau và hâm nóng lại là xong.

Món gì không biết chế biến thì search google, search thấy khó quá thì sơ chế sạch sẽ để sẵn hộp sau đấy cất tủ, tới giờ cơm chị lại trông em cho mẹ nấu. Cũng thật may là hồi năm ngoái mình ở cữ là mùa hè, con gái nghỉ học phụ mẹ chăm em, chăm mẹ được rất nhiều việc.

Năm nay chắc sẽ có rất nhiều chị em dùng cơm cữ nên mình chia sẻ lại một số bữa cơm do chồng mình, do mình, do con gái mình từng nấu", chị Nghĩa tâm sự.

Nhìn là đã muốn ăn luôn rồi

Bữa cơm vừa ngon vừa đảm bảo dinh dưỡng

Mỗi bữa ăn mà ông xã chị Nghĩa chuẩn bị cho vợ luôn là sự kết hợp hài hòa giữa 3-4 món ăn ngon miệng, kèm theo đó là hoa quả tươi ngon để bổ sung vitamin, rất phù hợp với nhu cầu và chế độ dinh dưỡng của vợ sau khi sinh.

Điều đáng nói là tất cả các món ăn đều là những món chị Nghĩa yêu thích, giúp chị ăn uống thêm phần ngon miệng và cảm thấy hạnh phúc, hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Mỗi bữa cơm chị đều cảm nhận sự biết ơn sâu sắc đối với người chồng tâm lý và người con gái cả hết lòng với mẹ.

Đối với những bà mẹ mới sinh, việc vượt qua cảm giác trầm cảm và áp lực từ việc thích nghi với cuộc sống cùng những trách nhiệm mới mẻ có thể trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sự đồng hành, chia sẻ của người chồng sẽ giúp họ giảm bớt lo lắng, cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ, từ đó mọi khó khăn sẽ dần trở nên nhẹ nhàng và cuộc sống gia đình sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

Mẹ bỉm ồ ạt xin vía

"Nếu như vì điều kiện không có các bà, các bác chăm sóc sau sinh thì rất mong các anh chồng hãy cố gắng quan tâm chăm sóc các chị em thật nhiều thời gian cữ này nhé, thời kì nhạy cảm để những nóc nhà được cảm động chứ không thể "cảm lạnh".

Xin phép chúc riêng các chị em bầu có một thai kì khoẻ mạnh, chúc các chị em đang ở cữ luôn có tinh thần thoải mái, vui vẻ, lạc quan yêu đời bên các thiên thần đáng yêu và mạnh khoẻ.Cơm cữ của mình là sẽ ăn món mình thích, không quá kiêng khem nhiều, ăn đủ chất, uống đủ nước và thay đổi các món đa dạng. Trộm vía 2 tháng đầu bé nhà mình ăn sữa mẹ hoàn toàn đều tăng 1,5kg/ tháng", bà mẹ 2 con tâm sự.

Dưới phần bình luận, hội chị em không ngừng ào ào xin vía, mong muốn được chia sẻ bí quyết để có thể may mắn như thế trong cuộc sống gia đình của mình.