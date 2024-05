Mẹ bầu sắp sinh uống nước tía tô, nước ép dứa có thực sự dễ sinh hay tiềm ẩn nguy cơ gì?

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều mẹ bầu truyền tai nhau rằng uống nước lá tía tô hay nước ép dứa trước khi đi đẻ giúp đẻ không đau, cơn vượt cạn diễn ra nhanh chóng.

Theo một thai phụ thì bản thân chị sau 10 giờ đau đớn, được chồng đưa cho uống cũng chuyển dạ sau 30 phút. Chị tin tưởng rằng việc chuyển dạ diễn ra ngay là nhờ uống nước lá tía tô. Thậm chí có người còn cho rằng bà bầu nên uống ngay từ tháng thứ 8, mỗi ngày 1 ly cũng giúp mềm cổ tử cung và giúp cổ tử cung mở nhanh hơn khi sinh nở.

Thế là cứ khi nào đi đẻ, các chị em lại rôm rả nhờ chồng, mẹ đẻ, mẹ chồng đun tía tô uống thật nhiều, còn cố gắng ăn cho đủ dứa với hi vọng đẻ thật dễ. Thế là chị em nào đẻ nhanh thì là tại dứa với tía tô, còn đẻ khó là do cơ địa, do ăn dứa chưa đủ, uống tía tô chưa đúng cách...

Thế nhưng, liệu thông tin này có thực sự chính xác? Theo bác sĩ Nguyễn Việt Thanh - bác sĩ chuyên ngành Nhi khoa - bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải tại TP. Cà Mau, thì việc sinh nở dễ hay khó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Uống nước dứa và tía tô để nhanh chuyển dạ thật không?

Có ít bằng chứng khoa học chứng minh rằng uống nước dứa hay tía tô có thể thực sự giúp chuyển dạ nhanh và giảm đau. Dứa chứa bromelain, một loại enzyme có thể làm mềm cổ tử cung và kích thích tử cung co bóp, nhưng cần phải tiêu thụ một lượng lớn mới có thể có hiệu quả, điều này không khả thi và có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn.

Tía tô được biết đến với đặc tính giảm đau và chống viêm, nhưng không có đủ bằng chứng để khẳng định nó có thể giúp dễ sinh hơn hay giảm đau trong quá trình sinh.

Uống tía tô hay nước ép dứa dễ làm sản phụ băng huyết?

Không có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc uống nước dứa hoặc tía tô có thể gây băng huyết hay mất máu sau khi sinh. Tuy nhiên, mỗi người có thể phản ứng khác nhau với các loại thảo mộc và hoa quả, vì vậy cần thận trọng và tốt nhất là tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng chúng.

Nên ăn gì, uống gì cho dễ đẻ?

Không có thực phẩm đặc biệt nào có thể đảm bảo quá trình sinh nở dễ dàng, nhưng việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dưỡng chất là cần thiết. Bao gồm các thực phẩm giàu sắt, canxi, và vitamin, cùng với đủ lượng chất lỏng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và sẵn sàng cho quá trình sinh nở.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh thường của mẹ

Ths.BS. Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết các yếu tố giúp ca đẻ thuận lợi:

1. Khung chậu người mẹ và ngôi thế thuận lợi. Lần đầu đẻ con của sản phụ là em bé đã nặng 3,6kg.

2. Âm đạo đủ mềm và giãn (sinh lần 2 nên cũng là một lợi thế).

3. Diễn biến tim thai thuận lợi, không hề có dấu hiệu suy thai.

4. Việc xác định giữ tầng sinh môn để vùng kín nong rộng ra cũng là một yếu tố giảm nguy cơ mắc vai (yếu tố này vẫn còn phụ thuộc vào khung chậu và diễn biến tim thai).