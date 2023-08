Mẹ bầu lên kế hoạch đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ dài ngày cần chú ý 4 nguy cơ này

Nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày tính từ 1/9 đến 4/9, đây là cơ hội để các mẹ bầu tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn, hoặc lên kế hoạch cho chuyến vi vu dài ngày... Những thai phụ có cơ thể khỏe mạnh, kiểm soát được các nguy cơ hoàn toàn có thể đi chơi để có thêm năng lượng, ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe trong thai kỳ.

Tuy nhiên, với các thai phụ có tiền sử sảy thai, sinh non, hở cổ tử cung, nhiễm độc thai nghén, tiền sản giật, dọa sảy nên hạn chế hoặc không nên đi lại, đặc biệt những chuyến du lịch xa. Bên cạnh đó, trong 3 tháng đầu tiên, nhiều chị em bị nghén với biểu hiện như nôn và mệt mỏi nên không thích hợp với những chuyến đi dài. Các bà mẹ ở giai đoạn cuối thai kỳ cũng nên cân nhắc việc đi du lịch nếu sức khỏe không đảm bảo.

4 nguy cơ mẹ bầu dễ gặp khi đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ

- Ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy: Phụ nữ mang thai có thể trạng yếu, sức đề kháng kém, rất dễ bị ngộ độc khi tiếp xúc với thức ăn lạ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở những khu du lịch, các mẹ có xu hướng thích khám phá ẩm thực, đồ ăn mới nên để ý. Tốt nhất tránh xa các đồ ăn sống, chưa qua chế biến kĩ càng, không rõ nguồn gốc.

Trường hợp thai phụ bị tiêu chảy có thể làm lưu lượng máu đến nhau thai không đủ, vì vậy chị em cần đặc biệt lưu ý ăn, uống đầy đủ để đảm bảo dinh dưỡng cho mình và thai nhi.

- Mắc các bệnh về truyền nhiễm: Việc không đeo khẩu trang, tụ tập nơi đông người dễ khiến mầm bệnh sinh sôi, nảy nở. Đặc biệt trong giai đoạn thời tiết giao mùa, các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát thì việc giữ gìn sức khỏe càng cần được mẹ bầu lưu tâm.

Đặc biệt, một số bệnh nguy hiểm còn khiến mẹ bầu phải đối mặt với nguy cơ sảy thai tự nhiên, thai lưu, sinh non hoặc nhiễm khuẩn thai nhi. Điều này càng nguy hiểm nếu thai phụ mắc bệnh ở 3 tháng đầu thai kỳ.

- Mệt mỏi, khó chịu: Nhìn chung, đây là triệu chứng của mọi phụ nữ mang bầu. Việc thay đổi ăn uống, sinh hoạt thất thường trong kỳ nghỉ lễ dẫn đến các thói quen không còn được duy trì. Điều này dễ khiến mẹ bầu nảy sinh tâm trạng mệt mỏi, stress. Khi đến chỗ quá đông người, thời tiết nóng bức có thể khiến bà bầu mệt mỏi, khó chịu. Do đó, chuyên gia khuyến cáo chị em nên đi lại nhẹ nhàng, tích cực nghỉ ngơi.

- Say xe: Việc di chuyển nhiều khi đi chơi là điều không tránh khỏi. Các mẹ bầu rất dễ khó chịu, say xe khi ngồi trên máy bay, tàu thuyền. Khi lên xe, mẹ nên chọn những nơi thoáng đãng, dùng miếng dán say xe theo chỉ định của bác sĩ.

Khi nào nên tránh đi du lịch khi mang thai?

Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Ngọc Hà, chuyên khoa Sản phụ khoa tại Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết để tránh nguy cơ cho sức khỏe của bạn và em bé, tốt nhất là tránh đi du lịch khi mang thai nếu bạn gặp các tình trạng như sau:

- Nhau bong non.

- Tiền sản giật.

- Bạn đang sinh non hoặc chuyển dạ tích cực.

- Suy cổ tử cung (cổ tử cung không đủ năng lực).

- Vỡ ối sớm (PROM).

- Nghi ngờ mang thai ngoài tử cung.

- Chảy máu âm đạo.

Nếu bạn gặp các vấn đề khác liên quan đến thai kỳ, bạn cũng cần thảo luận với bác sĩ để biết những điều cần phải chú ý khi đi du lịch.

Khi nào là thời điểm tốt nhất để đi du lịch khi bạn đang mang thai?

Thời điểm tốt nhất để đi du lịch khi mang thai là từ tuần 14 đến tuần 27, tức là trong quý thứ hai. Khó khăn với chứng ốm nghén và mệt mỏi sẽ giảm sau 12 tuần đầu và nguy cơ sảy thai cũng giảm. Trong quý thứ hai, bạn có năng lượng và cảm thấy thoải mái hơn khi di chuyển.

Danh sách kiểm tra du lịch mang thai của bạn

Bất kỳ hình thức du lịch nào cũng cần có sự chuẩn bị trước, nhưng khi bạn đang mang thai và đi du lịch, danh sách kiểm tra trước chuyến đi sẽ dài hơn một chút. Hãy cho bản thân thêm một chút thời gian hơn bình thường để lên kế hoạch cho một chuyến đi – và sử dụng các mẹo dưới đây để luôn an toàn và thoải mái trong chuyến phiêu lưu tiếp theo của bạn.

Trước khi bạn đi du lịch

- Hãy thảo luận với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để đảm bảo chuyến đi an toàn và không có vấn đề về sức khỏe. Nếu bạn đi du lịch quốc tế, hãy hỏi về các loại vắc xin cần thiết cho địa điểm bạn đến.

- Lên kế hoạch cho các chuyến đi cần chú ý đến lịch khám thai để không bỏ lỡ bất kỳ xét nghiệm thai nào quan trọng.

- Đặt chỗ ngồi ở lối đi lại để cảm thấy thoải mái hơn khi bay chuyến dài.

- Lưu thông tin sức khỏe của bạn trên điện thoại và bản giấy, bao gồm biểu đồ tiền sản và danh sách tên và số chính cần thiết trong trường hợp khẩn cấp.

- Chuẩn bị kế hoạch dự phòng cho các bác sĩ và bệnh viện tại địa điểm bạn đến, nếu cần chăm sóc khẩn cấp khi chuyển dạ sớm hoặc gặp các biến chứng thai kỳ.

- Đóng gói thuốc và vitamin trước khi sinh, mang theo đầy đủ tiền và giữ thuốc theo đơn để tránh nhầm lẫn.

- Chuẩn bị cho các sự cố bất ngờ bằng cách tham gia câu lạc bộ ô tô hỗ trợ bên đường và tải xuống các ứng dụng thuê xe.

Trong chuyến đi của bạn

- Uống nước và ăn thực phẩm lành mạnh. Nhớ tránh ăn phô mai mềm, sữa và thực phẩm chưa tiệt trùng để tránh nguy cơ nhiễm vi khuẩn listeria. Cũng tránh ăn thực phẩm sống, uống nước có đá, nước không đóng chai và thực phẩm có thể gây tiêu chảy.

- Thư giãn nghỉ ngơi mọi lúc có thể và thắt dây an toàn khi ngồi trên chuyến bay hoặc trong chuyến xe đường dài.

- Mang tất nén để giảm sưng chân.

- Tìm kiếm sự giúp đỡ và tận dụng các dịch vụ dành riêng cho phụ nữ mang thai khi đi du lịch.

- Nhớ rằng bạn đang mang thai, nên hãy đi những nơi dễ dàng thuận tiện cho bạn để tận hưởng kỳ nghỉ trước khi sinh nở.

- Chụp ảnh những khoảnh khắc đẹp và đừng quên mang theo đồ ăn nhẹ để kiểm soát cơn thèm ăn.

- Chọn đôi giày thoải mái để đi du lịch và tránh giày cao gót.

- Dành thời gian cùng đối tác du lịch của bạn để tận hưởng thời gian này vì sau khi con chào đời, sự chú ý sẽ chuyển sang em bé.