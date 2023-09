Mẹ bầu chọn mổ chủ động do sở thích cá nhân đối mặt với nguy cơ nào?

- Với người mẹ: Bác sĩ có thể tư vấn sinh mổ chủ động cho bạn trong các trường hợp sau:

+ Gần đến ngày sinh nhưng thai chưa quay đầu xuống.

+ Thai có kích thước lớn hoặc mang thai nhiều bé cùng lúc.

+ Mẹ mắc bệnh nhiễm khuẩn đặc biệt đường sinh dục có thể lây nhiễm cho trẻ trong quá trình sinh thường.

+ Mẹ mắc bệnh lý tim mạch đặc biệt thì sinh thường có thể gây nguy hiểm.

+ Mẹ đã sinh mổ nhiều lần trước đây hoặc sức khỏe yếu khó sinh thường bình thường.

+ Mẹ từng phẫu thuật tử cung trước đó.

Ngoài sinh mổ chủ động, có những vấn đề phát sinh trong quá trình chuyển dạ, thì bác sĩ có thể chỉ định mổ lấy thai như:

+ Thai có dấu hiệu suy thai như nhịp tim quá nhanh, quá chậm.

+ Quá trình chuyển dạ cổ tử cung tiến triển chậm,hoặc ngừng không tiến triển thêm trong thời gian dài.

+ Trẻ có kích thước quá lớn, mẹ gặp khó khăn hoặc không thể sinh thường. Các vấn đề liên quan tới phần phụ của thai như rau tiền đạo, bất thường đường âm đạo có thể dẫn tới các vấn đề nguy hiểm cho sản phụ nếu sinh thường.

Ngoài những trường hợp trên, phương pháp sinh mổ dần được nhiều mẹ bầu lựa chọn do không mất sức, không gây đau đớn nhiều như sinh thường. Trong suốt quá trình ca mổ đẻ diễn ra, mẹ vẫn hoàn toàn tỉnh táo để cảm nhận, trải nghiệm thời khắc sinh con và bế con sau sinh. Thời gian của ca sinh mổ cũng thường ngắn hơn so với sinh thường, có thể chủ động thời gian cho cả mẹ và gia đình. Một số gia đình còn chọn giờ sinh mổ để mong em bé sau này có tương lai xán lạn…

- Đối với em bé: Sinh mổ là lựa chọn an toàn hơn cho bé trong các trường hợp nếu chọn sinh thường thì bé có thể gia tăng tỷ lệ gặp các vấn đề bất lợi như: thai to, cân nặng trên 4kg, ngôi thai không thuận, thai có vấn đề đặc biệt như chậm tăng trưởng trong tử cung, hoặc bất thường về phần phụ của thai (dây rốn, rau, ối,...),… Nếu gặp các vấn đề khó khăn phát sinh trong quá trình sinh thường thì sinh mổ lấy thai sẽ giúp bác sĩ xử trí nhanh hơn để gia tăng tính an toàn cho mẹ và bé.