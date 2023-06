Mẹ bầu cần tránh 5 điều này để sinh con đủ tháng

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, sinh non là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong đối với trẻ dưới 5 tuổi. Hàng năm, ước tính có khoảng 15 triệu trẻ sinh non trên thế giới, hay cứ 10 trẻ ra đời thì có 1 trẻ sinh non. Tại Việt Nam, số ca tử vong trẻ sơ sinh chiếm 60% trong tổng số ca tử vong ở trẻ em dưới 1 tuổi.

9 tháng thai kỳ của mẹ bầu dù ai cũng muốn vượt cạn an toàn và sinh nở mẹ tròn con vuông nhưng không phải bà bầu nào cũng được suôn sẻ. Một số mẹ bầu có thể gặp phải các tình huống như sảy thai, sinh non.

Do đó, nếu muốn thai nhi phát triển ở trong bụng mẹ khỏe mạnh đủ tháng đủ ngày thì các mẹ bầu tránh 5 điều sau để dưỡng thai và vượt cạn an toàn.

Căng thẳng và lo lắng quá mức

Thời điểm mang thai, các mẹ bầu sẽ có những cảm xúc lên xuống thất thường do sự thay đổi của lượng hormone trong cơ thể. Điều này khiến nhiều bà bầu không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình trong thai kỳ, và thường khiến cảm xúc của họ trở nên lo lắng hoặc dao động quá mức sau khi gặp phải sự việc.

Song nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, nếu mẹ bầu căng thẳng và lo âu quá mức có thể dẫn đến tăng tốc lưu thông máu trong cơ thể, rối loạn nội tiết và tăng nguy cơ sinh non sau khi kích hoạt các cơn co thắt tử cung.

Chế độ sinh hoạt và ăn uống không lành mạnh

Chế độ ăn uống khoa học, đa dạng chất trong thai kỳ giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng, đảm bảo thai nhi phát triển bình thường. Nếu ăn thường xuyên ăn đồ quá cay hoặc đồ kích thích, thói quen kén ăn… về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, nguy cơ sinh non sẽ tăng cao.

Nhiều mẹ bầu do bị ốm nghén thai kỳ quá mức, nhìn thấy đồ ăn là nôn ói, dẫn đến lượng thức ăn hấp thụ vào cơ thể giảm đi, không được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng dễ dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, sinh non.

Thức khuya

Trong suốt thai kỳ, mẹ bầu phải duy trì thời gian làm việc và nghỉ ngơi điều độ, không được thức khuya, thai nhi mới có thể phát triển ổn định hơn trong bụng mẹ.

Ngược lại, nếu sinh hoạt không điều độ, thường xuyên thức khuya có thể khiến cơ thể nghỉ ngơi không đủ, làm giảm chức năng tuần hoàn máu của tử cung, thai nhi có thể sinh non sau khi bị thiếu oxy trong tử cung.

Giấu bệnh trong thai kỳ

Thực tế, một số thai phụ sinh non có liên quan đến bệnh tật của chính mình trong thai kỳ như: huyết áp tăng cao trong thai kỳ, tăng đường huyết thai kỳ hoặc bệnh tim khi mang thai…

Nếu tình trạng này không được điều trị hiệu quả có thể khiến cơ thể không thể hấp thụ đủ dinh dưỡng, dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, sảy thai. Suy dinh dưỡng làm tăng tỷ lệ đẻ non.

Không cho bác sĩ biết tiền sử sảy thai trước đó

Nếu trước đó mẹ bầu từng bị sảy thai, cổ tử cung bị tổn thương, khiếm khuyết ở nội mạc tử cung chưa được sửa chữa thì phải thông báo với bác sĩ bởi những tiền sử này có thể ảnh hưởng đến quá trình làm tổ bình thường của phôi thai.

Sau khi làm tổ còn có thể dẫn đến suy nhau thai, không tạo được môi trường tốt cho thai nhi phát triển, thai nhi cũng dễ bị dị sản hoặc sinh non.