Mẹ 9x áp dụng quy tắc ăn dặm "kiểu Mẹ", kết hợp 3 phương pháp khiến con ăn cực ngon nhưng món ăn như nhà hàng mới gây chú ý

Đến thời kỳ con ăn dặm, hẳn bà mẹ nào cũng ít nhất một vài lần cảm thấy đau đầu vì con biếng ăn, không chịu ăn bất cứ món gì. Lo sợ con sẽ chậm lớn, không hấp thu được các chất dinh dưỡng, không ít bà mẹ dày công nghiên cứu nhiều thực đơn đa dạng hơn cho các bé của mình. Loạt phương pháp ăn dặm đã được các bà mẹ nghĩ ra mong con sẽ ăn ngoan hơn một chút.

Nếu còn đang phân vân thì các mẹ có thể tham khảo cách mà chị Nguyễn Thị Thúy An (30 tuổi, quê Nghệ An, đang sống tại Hà Nội) chia sẻ về cách nấu đồ ăn dặm cho bé. Cụ thể, chị An nấu nướng cho con theo cách kết hợp 3 phương pháp, vừa bảo đảm con ăn uống ngon miệng, vừa giúp bé say mê ăn uống hơn.

Các món cháo với màu sắc siêu bắt mắt.

Các món cơm cũng màu sắc và ngon mắt không kém.

Các món ăn đẹp mắt tới nỗi không ai nỡ ăn.

"Có nhiều phương pháp cho con ăn dặm, thông dụng nhất chắc là ăn dặm kiểu mẹ như nhà mình! Nói theo cách mĩ miều mình vẫn hay khoe với mọi người là con mình ăn dặm 3 trong 1, tức là kết hợp cả ăn dặm kiểu truyền thống, ăn dặm kiểu Nhật và ăn dặm chỉ huy!

Thành quả to lớn là: ăn đa dạng phong phú các loại thức ăn, con chưa bị hóc bao giờ, team không răng nhưng củ quả tự gặm ngon lành, tự chủ trong ăn uống. Mừng nhất là khi trải qua giai đoạn biếng ăn 9-10 tháng con mình lại hừng hực ăn uống trở lại, trộm vía mời cháo, bún, mì, miến hay cơm đều không từ chối! Nên mẹ cũng đỡ đau đầu nghĩ hôm nay con ăn gì! Ăn vui vẻ hợp tác chính là động lực to lớn mà con dành cho mẹ.

Thi thoảng chị An cũng đổi cả cách trang trí để con thêm thích thú.

Nhiều khi bạn bè hỏi có phải con ăn giỏi lắm nên mới bày vẽ nhiều thế không! Nhưng lúc đó chính là giai đoạn biếng ăn của con! Con càng từ chối thì bữa sau mình lại càng cố gắng nấu nhiều món mới và bắt mắt hơn.

Trừ cháo ra thì các món khác đều là cả nhà ăn sao con ăn vậy, khác ở chỗ là đồ ăn của con không có gia vị. Giờ con hơn 1 tuổi mình vẫn nấu nhạt cho con ăn", chị An chia sẻ.

Thế nhưng tâm điểm chính khiến mọi người trầm trồ đó là thực đơn với các món ăn nhìn như nhà hàng của chị An cho con trai. Các món được trình bày vô cùng đẹp mắt, mỗi phần ăn vừa phải, phù hợp cho bé trong giai đoạn này, không quá nhiều cũng không quá ít, đủ để bé ăn no mà không cảm thấy ngán. Đặc biệt là với tài năng khéo léo, món ăn nào chị An cũng trang trí rất tỉ mỉ, kì công, ngắm thôi cũng đã thấy ngon rồi.

Chị An cũng thường đổi sang món bún hay bánh mì để con đỡ ngán.

Nhiều bà mẹ chia sẻ không nỡ ăn vì các món trông quá hấp dẫn và đẹp mắt. Đây không chỉ là sự đầu tư mà còn thể hiện tình yêu và sự khéo léo trong việc chăm sóc các con của bà mẹ trẻ khiến ai nấy đều cảm thấy ghen tị.



Chia sẻ về thực đơn dinh dưỡng trên, chị An tâm sự: "Bé Beer nhà mình tròn 6 tháng là bắt đầu làm quen với việc ăn dặm. Mình không cố định theo 1 phương pháp nào mà cho con ăn dặm kiểu 3 trong 1 là kết hợp giữa ăn dặm kiểu truyền thống, ăn dặm kiểu Nhật và ăn dặm chỉ huy để linh hoạt cho con, lại thuận lợi cho mẹ và phù hợp với lịch sinh hoạt của gia đình.

Dù bố mẹ đi làm, bé ở nhà cùng bà ngoại thì bà và bé cũng thoải mái khi đến giờ ăn, mà quan trọng nhất là con hợp tác với các phương pháp mẹ chọn. Cụ thể khi mới tập ăn dặm thì con được ăn theo phương pháp ăn dặm truyền thống, sau đó dần kết hợp ăn dặm kiểu Nhật rồi kết hợp BLW.

Món nào cũng ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng.

Giai đoạn 6 tháng là ăn dặm kiểu Nhật kết hợp ăn dặm truyền thống. Lúc này bé mới được làm quen với một thế giới đồ ăn mới lạ nên thích thú và ăn tất tần tật những gì mẹ nấu. Giai đoạn 7 tháng trở đi là ăn dặm truyền thống kết hợp BLW bởi càng lớn, 8-9 tháng là con không còn muốn ăn kiểu này nữa mà muốn tự chủ trong việc ăn uống. Kèm với những ngày con mọc răng con lại chỉ thích cắn và gặm nhấm.



BLW lúc này đúng như mong muốn của con. Các bữa ăn BLW thì chuẩn bị nhanh lắm, chỉ 30-45 phút thôi, còn ăn dặm kiểu Nhật hay ăn dặm truyền thống thì sẽ mất 1-2 tiếng hầm cháo, nấu nước dashi, nếu là hôm đã có sẵn đồ thì chỉ 15-20 phút là xong bữa ăn. Đến thời điểm hiện tại, mình cho con ăn cả cơm lẫn cháo xen kẽ", chị An chia sẻ.

https://afamily.vn/me-9x-ap-dung-quy-tac-an-dam-kieu-me-ket-hop-3-phuong-phap-khien-con-an-cuc-ngon-nhung-mon-an-nhu-nha-hang-moi-gay-chu-y-20220315165020237.chn