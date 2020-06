Mẹ 60 tuổi bất chấp rủi ro mang thai sinh đôi 2 bé gái, sau 10 năm bà bày tỏ sự hối hận

Ngày 25 tháng 5 năm 2010, thông tin một sản phụ 60 tuổi hạ sinh thành công cặp sinh đôi hai bé gái đã khiến dư luận Trung Quốc xôn xao. Bà mẹ này trở thành sản phụ cao tuổi nhất cả nước.

Người phụ nữ đó tên là Thịnh Hải Lâm, đến từ An Huy, cùng chồng đã có một cô con gái đầu lòng sinh năm 1980. Nhưng bất hạnh thay con gái bà và con rể cùng qua đời trong một tai nạn ngộ độc khí. Quá đau buồn trước sự ra đi của con gái duy nhất, lại nghĩ không thể sống cô độc hai vợ chồng đến già, người mẹ cao tuổi này quyết định cùng chồng sinh thêm con.

Cặp song sinh ngày chào đời.

Từng công tác trong ngành y, bà Thịnh Hải Lâm biết tuổi tác của bản thân lúc ấy không thích hợp cho việc mang thai và sinh đẻ. Cuối cùng, bà dùng tinh trùng của chồng tiến hành thụ tinh ống nghiệm và sinh ra hai cô con gái sinh đôi.

Thời điểm đó, bạn bè và gia đình đều khuyên can bà Thịnh Hải Lâm, bởi mang thai ở độ tuổi ấy là hết sức nguy hiểm. Nhưng bà đều bỏ ngoài tai không nghe theo. Bà phải trải qua quãng thời gian mang thai nhọc nhằn gấp nhiều lần các bà mẹ khác, may mắn dù sinh non nhưng 2 bé gái đều có sức khỏe ổn định. Song có lẽ từ lúc đó mới là khởi đầu cho một hành trình khác gian nan gấp bội của bà mẹ cao tuổi này.

Áp lực tiền bạc

Kinh phí nuôi con là vấn đề quan trọng nhất cũng như khó khăn nhất đối với cặp vợ chồng già này. Vợ chồng bà Thịnh Hải Lâm có lương hưu, đáng nhẽ ông bà có thể thảnh thơi an hưởng tuổi già bằng số tiền ấy. Nhưng khi phải nuôi dưỡng thêm 2 đứa trẻ thì số tiền ấy lại trở nên vô cùng ít ỏi.

Bà Thịnh phải bôn ba giảng dạy khắp nơi để kiếm tiền nuôi con.

Vì sinh non nên 2 bé gái phải tiến hành điều trị ở viện một thời gian trước khi được về nhà. Chi phí khi thực hiện thụ tinh ống nghiệm, chi phí trong thời gian mang thai, sinh con và điều trị sau sinh đã ngốn gần hết khoản tiền tiết kiệm của vợ chồng bà Thịnh.

Vì thế, dù đã nghỉ hưu nhưng sau đó bà Thịnh vẫn phải tiếp tục bôn ba khắp nơi giảng dạy để kiếm tiền nuôi con, muốn cho các con một cuộc sống tốt nhất. Bà thường xuyên xa nhà, không ở cạnh các con. Khi 2 con gái của bà lên 5 tuổi mà tính ra bà mới ở cạnh các con thời gian khoảng 1 năm.

Bà mẹ U60.

Năm 2015, chồng bà Thịnh bị liệt nửa người, gánh nặng trên vai bà lại càng trĩu nặng hơn nữa. Vừa phải kiếm tiền lo cho cả gia đình, vừa phải chăm sóc chồng con, với 1 người phụ nữ 65 tuổi áp lực ấy thật khó bề tưởng tượng.

Áp lực sức khỏe

60 - 70 tuổi là lứa tuổi đã lên chức ông bà, nên được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già chứ không phải là độ tuổi thức đêm hôm để chăm sóc con nhỏ. Đối với bà Thịnh thì thậm chí còn có đến 2 đứa trẻ sinh đôi. Vì còn phải làm việc kiếm tiền nên bà Thịnh gần như không có sức lực để chơi đùa với các con, đưa các con ra ngoài như những cặp cha mẹ trẻ khác.

Bà Thịnh chăm sóc 2 con gái.

Chưa nói, đến tuổi của bà Thịnh ngoài việc sức khỏe giảm sút thì các bệnh tuổi già cũng đồng thời kéo đến. Những người già khác có khi còn phải có con cái bên cạnh chăm sóc nhưng bà Thịnh lại phải là trụ cột kinh tế và tinh thần chính cho người chồng bệnh tật và 2 con thơ dại.

"Tôi già rồi nhưng các con lại chưa lớn lên", bà Thịnh Hải Lâm từng chia sẻ với truyền thông. Đến nay, cặp sinh đôi của bà mới lên 10 tuổi, còn cả một hành trình dài trước mắt để nuôi dạy các bé trưởng thành nhưng bà Thịnh đã là một bà lão 70 tuổi mất rồi.

Bà Thịnh bên 2 con.

Cặp sinh đôi năm nay đã lên 10 tuổi.

Bà mẹ này cho hay, nếu có thể quay ngược lại thời gian, bà sẽ không sinh thêm con. Bởi niềm vui khi có thêm con chỉ ngắn ngủi chẳng được bao nhiêu, sau đó là áp lực nặng nề và những ngày tháng gồng mình lên lo toan đến kiệt sức.



Ở lứa tuổi xế chiều, đủ thứ áp lực đè nặng khiến tâm lý của bà luôn chìm trong căng thẳng, lo lắng. "Khi tôi không còn, các con tôi phải làm sao đây?", đó luôn là câu hỏi đau đáu của bà Thịnh. Và có lẽ đó mới là lý do chính khiến bà hối hận về việc sinh con khi đã bước sang tuổi 60.

Nguồn: Sina, Sohu