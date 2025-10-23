Mẹ 34 tuổi "gây sốt" với 6 người con "đẹp như sao", tiết lộ chi phí đi chợ hơn 100 triệu/tháng

Monko (34 tuổi), đến từ tỉnh Chiba (phía Đông Tokyo, Nhật Bản) vừa xuất hiện trong một chương trình truyền hình thực tế ở nước này và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ ngoại hình xinh đẹp cùng câu chuyện đặc biệt.

Theo báo Dân trí, Monko sinh con trai đầu lòng Ryuki khi mới 16 tuổi. Cũng chính vì vậy mà cô phải bỏ học giữa chừng để chăm con. Khi bạn bè cùng trang lứa chuẩn bị vào đại học, Monko trải qua những đêm dài thức trắng bên chiếc nôi, thay tã và cho con bú.

Sau khi kết hôn với cha của Ryuki và sinh thêm hai bé trai, Monko chọn ly hôn vì "khác biệt về quan điểm sống".

Monko và 6 người con "đẹp như sao". Ảnh: South China Morning Post.

Sau một thời gian làm mẹ đơn thân của ba con, Monko gặp Yosuke Mitsutsuka - một người đàn ông chu đáo, biết sẻ chia. Cô quyết định tiến đến hôn nhân với người đàn ông này và sau đó sinh cho anh ba cậu con trai.

Mặc dù công việc và thu nhập của cặp đôi không được tiết lộ, Mitsutsuka được miêu tả là một "ông bố và cha dượng tận tụy", dốc sức nuôi dạy con cái.

6 người con trai của Monko cũng thu hút sự chú ý vì có ngoại hình giống hệt những người nổi tiếng tại Nhật Bản.

Cậu con trai cả Ryuki (17 tuổi) là người độc lập và nổi loạn, được giới truyền thông Nhật Bản nhận xét giống với ca sĩ Ren Nagase. Con trai thứ hai của Monko trông giống diễn viên quyến rũ Hayato Ichihara, trong khi con trai thứ ba của cô trông giống một người mẫu Nhật Bản.

Ba đứa con chung với chồng sau của Monko cũng có mái tóc đen dày, đôi mắt to, mũi cao và đôi môi đầy đặn. Người xem nói đùa rằng 6 anh em trông đẹp đến mức họ có thể thành lập một nhóm nhạc thần tượng.

Theo tạp chí Tri thức, Monko tiết lộ thách thức lớn nhất của cô là quản lý chi tiêu của gia đình, với hơn 700.000 yen (khoảng 120 triệu đồng) chi tiêu mỗi tháng, trong đó khoảng 1/3 dành cho thực phẩm. Các con trai đang ở "tuổi ăn tuổi lớn" có sức ăn không nhỏ, thường cần tới 3 kg gà viên cho bữa tối.

6 anh em trông đẹp đến mức họ có thể thành lập một nhóm nhạc thần tượng. Ảnh: Báo Dân trí.

Các con của Monko rất thích đi mua sắm cùng mẹ, tận hưởng cơ hội được chọn những món đồ mình yêu thích. Mỗi lần đi mua sắm, cô thường mua hàng chục quả chuối, 5 kg thịt, 6 giỏ rau và gạo. Khi thanh toán, danh sách thường bao gồm hơn 110 mặt hàng, tất cả được tiêu thụ hết trong vòng vài ngày.

Cô thừa nhận việc nuôi dạy sáu con trai vô cùng vất vả, đặc biệt khi Ryuki - cậu con cả mạnh mẽ thường có những bất đồng với cha dượng. Dù vậy, Monko cho biết cô hiểu nỗi lo “bị bỏ rơi” của con trai và luôn cố gắng dung hòa mọi thứ.

Trên chương trình truyền hình, Monko xúc động khi Ryuki nói với cô: “Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con”.

Cô chia sẻ rằng, điều quan trọng nhất không phải là những khó khăn hay áp lực trong cuộc sống mà là niềm hạnh phúc của các con. Với cô, chỉ cần nhìn thấy các con vui vẻ, khỏe mạnh là mọi vất vả đều trở nên xứng đáng.

Người mẹ sáu con còn đùa rằng nếu có thể, cô rất muốn sinh thêm đứa thứ bảy, bởi tình yêu thương của cô dành cho con cái dường như chưa bao giờ là đủ.

Câu chuyện của bà mẹ 6 con nhanh chóng tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội tại Nhật Bản - quốc gia vốn đối mặt nhiều nguy cơ do tỷ lệ sinh thấp. Bên cạnh lời khen, cũng có người bày tỏ e ngại: "Với một gia đình đông người như vậy, Monko khó có thể đối xử công bằng với cả 6 người con trai. Tôi lo lắng cho tương lai của chúng".