MC Ngô Mai Phương sở hữu gu thời trang xinh sang, nịnh mắt, quá khó để tìm điểm chê.
Ngô Mai Phương được biết đến là một trong những MC xinh đẹp của VTV, ghi điểm bởi nhan sắc dịu dàng và phong thái thanh lịch. Kết hôn với chồng tiến sĩ vào năm 2022, hiện Mai Phương đã có một bé trai sinh năm 2024 và một bé gái sinh năm 2025. Cuộc sống của cô được nhiều ngưỡng mộ bởi sự viên mãn và hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ: được ông xã hết mực yêu chiều, có 2 "mụn con" đáng yêu, mỗi ngày đều sống sướng như "bà hoàng" trong dinh thự 9 tầng.
Dù đã trải qua hai lần sinh nở, Mai Phương vẫn gây chú ý khi giữ được vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn. Cô luôn duy trì phong độ thời trang ổn định với những outfit sành điệu, trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét tinh tế đặc trưng. Ngắm loạt outfit của cô, nhiều chị em dễ dàng bỏ túi thêm gợi ý phối đồ vừa ứng dụng cao vừa tôn dáng.