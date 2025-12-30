MC Ngô Mai Phương và hoa hậu Ngọc Hân đưa con dâu - con rể đi giao lưu, nhưng nhan sắc của 2 bà thông gia này "quá vuýp" rồi!

Mới đây, MC Ngô Mai Phương và hoa hậu Ngọc Hân đã có buổi giao lưu gặp gỡ đúng chất mẹ bỉm khi "đèo bòng" theo 2 file đính kèm là bé Lipu và bé Pi, đã khiến nhiều người mỉm cười thích thú.

Không váy áo lộng lẫy, không ánh đèn sân khấu, giao lưu của những bà mẹ bỉm sữa ngoài đời thực.

Hai người phụ nữ từng quen thuộc với hình ảnh chỉn chu, bản lĩnh trước công chúng, nay lại xuất hiện trong một vai trò rất khác, những mẹ bỉm đi chơi cũng phải mang theo con nhỏ.

Trên trang cá nhân của mình, nữ MC xinh đẹp chia sẻ hài hước:

"Đưa Lipu đi xem mắt một Đại Thiếu Gia. Phim xưa người ta có đính ước ngọc bội, hẹn thề trăm năm,còn nhà mình thì giản dị hơn…lấy chiếc xe đẩy đôi làm tín vật".

Trong năm 2025, hai người đẹp nổi tiếng là MC Ngô Mai Phương và Hoa hậu Ngọc Hân đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ về những "thiên thần nhỏ" của mình, đặc biệt là mối quan hệ "thông gia" hứa hẹn giữa hai gia đình.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là danh xưng “MC” hay “hoa hậu”, mà là cảm giác rất thật: hóa ra làm mẹ, ai cũng giống ai. Dù là người của công chúng, từng quen với lịch trình dày đặc, những cuộc gặp trang trọng, thì khi bước vào thế giới bỉm sữa, mọi thứ đều được đo đếm bằng tiếng khóc, giờ bú và những buổi dạo bộ tranh thủ cho con hít thở không khí trong lành.

Còn 2 file đính kèm cũng khiến dân tình ôm bụng cười. Trong khi công chúa Lipu nằm ngủ ngoan ngoãn trong xe đẩy thì "đại thiếu gia" Pi đang có buổi tập gym khi trong xe khi không ngừng đạp lên tay nắm của xe. Không nói thì ai cũng biết đâu là bạn nào là bé gái, bạn nào là bé trai.

Con gái của MC Ngô Mai Phương tên gọi gọi ở nhà là bé Lipu.Cô bé chào đời vào khoảng 7 năm 2025, hứa hẹn là 1 mỹ nhân tuổi Tỵ trong tương lai. Lipu là con thứ hai của MC Ngô Mai Phương và chồng là Tiến sĩ. Cô bé có một anh trai tên là Leon (sinh tháng 1/2024). Lipu được nhận xét là sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ.

Con trai của Hoa hậu Ngọc Hân được gia đình gọi tên thân mật là bé Pi. Chào đời ngày 28/08/2025. Đây là ngày rất đặc biệt vì trùng với kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam — lĩnh vực mà bố của bé (Phạm Phú Đạt) đang công tác. Pi là con trai đầu lòng của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân sau 3 năm kết hôn. Bé Pi được mẹ chia sẻ là rất kháu khỉnh và thừa hưởng "gen mũi cao" từ bố.

Trong hành trình làm mẹ, sự đồng hành của những người phụ nữ cùng hoàn cảnh mang ý nghĩa rất lớn. Chỉ cần nhìn thấy một người mẹ khác cũng loay hoay pha sữa, dỗ con, cũng từng bối rối trước những thay đổi của cơ thể và cảm xúc sau sinh, là đã đủ để thấy mình không đơn độc. Có lẽ vì vậy mà khoảnh khắc hai chiếc xe đẩy, hai em bé nằm yên trong thế giới riêng của mình, lại trở nên dễ thương đến thế.

Hình ảnh ấy cũng cho thấy một khía cạnh rất đẹp của phụ nữ hiện đại, họ có thể tạm gác lại hào quang, bớt đi những chuẩn mực bên ngoài, để sống trọn vẹn với vai trò làm mẹ. Không cần phải chứng minh điều gì, không cần phải “giữ hình ảnh”, chỉ đơn giản là tận hưởng những ngày tháng chậm rãi bên con – thứ hạnh phúc rất thật mà chỉ khi làm mẹ mới cảm nhận được.