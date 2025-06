Mẫu Việt kỳ cựu bỗng bị chê catwalk thậm tệ, người từng chỉ đứng sau Hoàng Thuỳ đây sao?

Trà My chắc hẳn là cái tên không còn xa lạ với làng mốt Việt khi có profile cực khủng: từng giành ngôi vị Á Quân tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011, chỉ thua sau mỗi Hoàng Thùy. Tuy nhiên, không thành công được như đối thủ một thời, Trà My từng có khoảng thời gian im hơi lặng tiếng, và chỉ mới hoạt động nhiều trở lại sau khi tham gia The New Mentor. Mới đây, màn catwalk của nữ người mẫu trong hoạt động Model Casting Call cho NTK người Pháp Julien Fournié bất ngờ vấp phải nhiều lời chê bai từ cộng đồng mạng.

Cả 2 từng có màn cạnh tranh trên sàn diễn tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2011.

Màn catwalk dấy lên nhiều tranh cãi của Trà My. (Nguồn: Tiktok @thegioihoahauofficial)

Ngay từ khi xuất hiện, Trà My đã thu hút sự chú ý vì là 1 chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Dù đã ở ngưỡng U30 và là mẹ một con nhưng vóc dáng của nàng mẫu vẫn khiến hội chị em phải ghen tị, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn. Bộ đồ đen tuyền, ôm sát lấy vóc dáng giúp cô khoe trọn đôi chân dài miên man, thẳng tắp.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, Trà My thu hút sự chú ý ngay khi xuất hiện.

Không thể phủ nhận, Trà My sở hữu "cặp kiếm" Nhật cực bén, một trong những lợi thế lớn khi sải bước trên sàn diễn. Thế nhưng nhiều netizen lại cho rằng dù đã có hơn 10 năm kinh nghiệm nhưng từng bước đi của cô có phần hơi cứng, thiếu đi sự chuyên nghiệp cần có của một người mẫu lâu năm.

Từng bước đi khá rời rạc và chưa thực sự bùng nổ của Trà My dấy lên nhiều tranh cãi từ cộng đồng mạng.

Nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra thất vọng trước sự trở lại lần này của nàng mẫu vì màn catwalk thiếu đi sự uyển chuyển cần có. Không những thế, thần thái của cô cũng quá thiếu năng lượng.