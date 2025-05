Nhà thiết kế Chung Thanh Phong một lần nữa khẳng định vị thế trong dòng thời trang cao cấp Việt Nam với bộ sưu tập váy cưới Thu Đông 2025. Sự kiện mở màn Vietnam Couture Fashion Week do đạo diễn Long Kan tổ chức.

Không chỉ là một màn trình diễn thời trang đơn thuần, show đem tới không gian nghệ thuật. Tại đây, nhà thiết kế kiến tạo nên hình ảnh người phụ nữ lý tưởng: thanh lịch, lộng lẫy và không bao giờ lỗi thời.

Mở đầu show diễn, trong không gian lộng lẫy với những chiếc đèn chùm, Hoa hậu Bảo Ngọc mang đến hình ảnh nàng công chúa thanh khiết trong chiếc đầm bồng bềnh đính hoa 3D, khăn voan trắng dài nhẹ tựa khói sương.

Cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi vedette - Á hậu Hoàng Thùy - xuất hiện trong chiếc đầm xuyên thấu dựng corset, phủ kín đá Swarovski lấp lánh. Tấm khăn voan dài ba mét, đính đá, kim sa và những cánh bướm cắt laser thủ công giúp tô điểm vẻ đẹp của một nữ vương thập niên 1920.

Vẫn là ren Pháp, satin hay vải ánh kim Italy mềm mại, các bộ đầm cưới được xử lý bằng kỹ thuật haute couture đỉnh cao như draping, đính hoa 3D cầu kỳ, in nổi, cắt laser đến thêu tay thủ công từng chi tiết.

Các thiết kế không chỉ tôn đường cong mà còn tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng với pha lê, cườm, sequin cắt laser đúng với tinh thần của một thế hệ cô dâu không ngại nổi bật. Sự tinh xảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết giúp mỗi bộ đầm trở thành một tác phẩm điêu khắc mềm mại, vừa gợi cảm, vừa thanh lịch.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp vượt thời gian - nơi sự lãng mạn cổ điển gặp gỡ với tinh thần hiện đại - 45 bộ đầm cưới gợi lại những dáng váy biểu tượng của thời trang cưới châu Âu thế kỷ trước: đầm công chúa, đuôi cá, peplum, chữ A, trễ vai, dáng cột... Dưới bàn tay của Chung Thanh Phong, chúng được tái hiện mới mẻ với kỹ thuật dựng phom corset 3D - dấu ấn thẩm mỹ đặc trưng đã làm nên thương hiệu của anh.

Dàn người mẫu danh tiếng góp mặt tại show gồm các hoa hậu và á hậu hàng đầu: Khánh Vân, Ngọc Châu, Lê Hoàng Phương, Quỳnh Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và siêu mẫu Minh Tú đã cùng Chung Thanh Phong tạo nên một bản hòa ca lộng lẫy của thời trang cưới cao cấp.

Chung Thanh Phong sinh tại Đà Nẵng, nổi tiếng với các show CTPNo.2, Dear My Princess, I am Superstar, I AM What I AM, She's A Goddess. Từ năm 2014 đến nay, ngoài dòng thời trang ứng dụng và đầm dạ hội, anh còn là nhà thiết kế váy cưới hàng đầu Việt Nam.

Nhiều sao hạng A trong nước và quốc tế yêu thích và lựa chọn trang phục của Chung Thanh Phong như Phạm Băng Băng, Thái Y Lâm, Katy Perry, Paris Hilton, Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu, hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Minh Hằng, Nhã Phương, ca sĩ Hari Won.