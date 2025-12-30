Mẫu Việt đẹp đến vô lý đang khiến dân tình hoang mang, ảnh quá khứ chỉ nặng 30kg?

Mạng xã hội đang xôn xao trước hình ảnh mới nhất của người mẫu Đỗ Hương Giang. Vẻ đẹp siêu thực đến mức nhiều người tưởng là AI, cộng thêm dòng caption ẩn ý về việc tham gia cuộc thi sắc đẹp khiến cộng đồng mạng không thể ngồi yên.

Trong clip mới đăng tải, Đỗ Hương Giang xuất hiện tựa nữ thần trong chiếc gown xuyên thấu lấp lánh ánh vàng đồng của nhà thiết kế Lý Quí Khánh. Chiếc đầm dáng ôm, chất liệu xuyên thấu được phủ đầy sequin và đá quý tạo hiệu ứng lấp lánh mê hoặc, ôm sát từng đường cong cơ thể.

Hình ảnh đang được chú ý của người mẫu Đỗ Hương Giang (Nguồn @huonggiangtrump).

Mái tóc dài suôn thẳng óng ả, làn da sáng mịn và bóng bẩy như ngọc trai, gương mặt với đường nét như tác phẩm điêu khắc, cùng thân hình siêu mảnh mai với đôi vai gầy mỏng manh - tất cả tạo nên một tổng thể quyến rũ đến khó tin. Đặc biệt, dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo, Hương Giang trông như bước ra từ một thế giới khác.

"Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc gown xuyên thấu của anh Lý Quí Khánh, trong đầu Giang hiện lên hình ảnh body size 0 sải bước trên sân khấu chung kết 1 cuộc thi beauty queen" - nữ người mẫu viết.

Sau thời gian liên tục bị chê trách về ngoại hình, lần xuất hiện mới nhất của Đỗ Hương Giang nhận về vô vàn phản ứng tích cực (Ảnh @huonggiangtrump)...

...đến nỗi gây liên tưởng về nhân vật trong bom tấn Avatar cho nhiều người (Ảnh @huonggiangtrump, Avatar 3).

Phản ứng của cộng đồng mạng không thể rôm rả hơn. Nhiều người hoang mang không biết đây là hình ảnh thật hay do AI tạo ra: "Tưởng bà được tạo từ AI, sao có thể xinh đẹp được xuất sắc vậy ta", "Avatar 4 liên hệ chị chưa vậy" - một netizen khác hài hước so sánh nữ người mẫu với nữ thần trong bom tấn Hollywood, "Cẩn thận Barbie đánh bản quyền chị" - comment khác ám chỉ Hương Giang có ngoại hình giống hệt búp bê Barbie phiên bản người thật.

Thời gian vừa rồi, fan lo lắng, liên tục để lại bình luận khuyên cô ăn uống đầy đủ hơn, tăng cân để khỏe mạnh. Tuy nhiên, Hương Giang dường như vẫn giữ được tinh thần tích cực và tự tin với vóc dáng của mình. Tháng 7 vừa qua, Đỗ Hương Giang đã có động thái khiến người hâm mộ phấn khích. Cô cập nhật tình hình cân nặng của bản thân và chia sẻ đã tăng được 2kg. Đặc biệt, cô còn tuyên bố nửa đùa nửa thật: "Khi nào tăng thêm 5kg nữa sẽ đi thi Hoa hậu."

Dòng trạng thái này ngay lập tức được dân tình nhiệt tình ủng hộ. Bởi nhan sắc sắc sảo, gương mặt đẹp không tì vết, đôi chân dài chuẩn mực cùng kinh nghiệm catwalk chuyên nghiệp của chân dài sinh năm 1999 từ lâu đã được nhận định là rất phù hợp với các cuộc thi sắc đẹp.

Giờ đây, với caption mới nhất khi chủ động nhắc đến "sải bước trên sân khấu chung kết 1 cuộc thi beauty queên", fan của chân dài sinh năm 1999 không khỏi phấn khích, thúc giục và gợi ý các đường đua sắc đẹp sắp tới như Miss Cosmo hay Miss Universe.

Hương Giang lắng nghe góp ý, đã nỗ lực tăng cân từ vài tháng qua (Ảnh @huonggiangtrump).

Đỗ Hương Giang từ lâu đã nổi tiếng với body size 0 siêu mảnh mai trong làng mẫu Việt. Tuy nhiên, một năm trở lại đây, cô liên tục gây sốc khi xuất hiện với thân hình gầy gò ở mức đáng báo động. Thực tế, với chiều cao 1m75, cân nặng của Hương Giang được ước tính chưa đến 45kg - một con số khiến nhiều người lo lắng. Thậm chí, có những lần xuất hiện, netizen còn hoài nghi cô chỉ nặng vào khoảng 35kg hay thậm chí chưa đến 30kg do thân hình quá gầy guộc với xương vai nhô cao, cánh tay thanh mảnh như que củi.

Vóc dáng mỏng manh từng khiến dân tình lo ngại (Ảnh Meow Entertainment, Chum Chum).



