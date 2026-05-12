Những đoạn video casting model thời gian gần đây đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, bởi đây là khoảnh khắc khắc họa rõ vóc dáng và thần thái thật của dàn người mẫu trong không gian chân thực, chưa có ánh sáng sân khấu hay góc quay long lanh. Chỉ với những trang phục tối giản như tank top, bodysuit hay quần jeans, người xem vẫn dễ dàng cảm nhận được thần thái chuyên nghiệp cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật của các người mẫu. Chính sự đơn giản ấy lại tạo nên sức hút riêng, khi mọi chuyển động, cách tạo dáng hay bước catwalk đều hiện lên rõ nét. Mới đây, một đoạn video rehearsal cũng nhanh chóng hút hơn 2,2 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải, nhân vật chính gây chú ý nhờ body cực fit cùng thần thái cuốn hút, tự tin trên từng sải bước. Model đang viral cõi mạng này không ai khác chính là Zicky Lee (Tâm Thanh) - người mẫu sở hữu nhiều đoạn video catwalk cá tính, hút mắt.

Đoạn video catwalk hút hơn 2,2 triệu lượt xem của Zicky Lee. (Nguồn: TikTok)

Zicky Lee sở hữu vóc dáng mảnh mai, chiều cao 1m68 - con số không quá cao nhưng nhờ tỷ lệ cơ thể cân đối, đôi chân dài và phần hông gọn, cô mang đến vibe rất “high fashion” mỗi khi xuất hiện trên sàn runway. Bờ vai nhỏ kết hợp vòng eo thon giúp tổng thể trông thanh thoát nhưng vẫn có nét cá tính mạnh. Mái tóc bob bạch kim khiến diện mạo người mẫu sinh năm 1999 thêm nổi bật, mang hơi hướng futuristic và cực kỳ hút mắt giữa không gian trình diễn.

Phong cách catwalk của cô cũng ghi điểm bởi sự tự tin và linh hoạt. Những bước chân chắc, nhịp đi đều, phần hông đánh nhẹ vừa đủ tạo cảm giác chuyên nghiệp, hút mắt. Phần tay chuyển động tự nhiên, mềm mại, kết hợp cùng khả năng làm chủ không gian, giữ line cơ thể đẹp ở từng góc nhìn. Một ưu điểm nữa giúp khoảnh khắc catwalk của Zicky viral chính là ở thần thái: lạnh, ngầu và có chút bất cần. Gương mặt gần như không biểu lộ quá nhiều cảm xúc nhưng ánh nhìn vẫn tạo cảm giác cuốn hút, phóng khoáng như những model phương Tây.

Những bước catwalk chắc chân, mạnh mẽ cùng thần thái cuốn hút của

Zicky Lee là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ model trẻ đầy cá tính. Trước khi ghi tên mình vào top 15 Vietnam’s Next Top Model 2025, cô đã gây chú ý mạnh mẽ khi trở thành Quán quân TikTok FashUP 2022 ở hạng mục Modeling Icon. Sở hữu hơn nửa triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, Zicky Lee chinh phục khán giả bằng những video catwalk mang năng lượng cuốn hút, truyền cảm hứng về sự tự tin và bản lĩnh theo đuổi đam mê thời trang. Dù chiều cao 1m68 không phải lợi thế nổi bật trong giới model, cô vẫn tạo dấu ấn ở nhiều show diễn thời trang nhờ thần thái sắc lạnh, kỹ năng trình diễn linh hoạt cùng tinh thần “chiến” cực mạnh. Với cá tính riêng biệt và phong cách hiện đại, Zicky Lee được xem là nhân tố tiềm năng của làng thời trang Việt.

Zicky Lee gây ấn tượng với loạt khoảnh khắc catwalk đầy tự tin. (Nguồn: TikTok)

Zicky Lee gây ấn tượng với visual rất thời trang và có cá tính riêng. Gương mặt nhỏ, đường nét sắc lạnh cùng đôi mắt có chiều sâu giúp cô dễ dàng tạo cảm giác cuốn hút trước ống kính. Thần thái của nữ người mẫu tạo được nhiều dấu ấn nhờ nét nổi loạn, phóng khoáng và hiện đại. Làn da nâu khỏe khoắn, kết hợp cùng mái tóc ngắn sáng màu giúp giao diện của cô thêm phần chất chơi, phá cách.

Khung xương nhỏ, vai ngang vừa phải cùng vòng eo gọn tạo nên tổng thể body khỏe khoắn của Zicky Lee. Không quá cao so với nhiều model nhưng cô lại "ăn điểm" nhờ tỷ lệ cơ thể chuẩn, nhất là đôi chân dài thẳng cùng đường cong hông gợi cảm. Body của nữ người mẫu ghi điểm ở sự săn chắc, slim fit và cân đối.

Visual mang cá tính riêng của Zicky Lee. (Ảnh: IGNV)