Mẫu váy không bao giờ lỗi mốt

Lưu ý khi chọn váy

Khi chọn váy, bạn nên chọn kiểu dáng phù hợp với dáng người. Bạn có thể tập trung vào việc tạo cân đối cho cơ thể bằng cách làm nổi bật phần ngực và chân, và giảm đi sự chú ý đến vòng eo và bụng.

Độ dài váy: Chọn váy với độ dài từ trên đầu gối đến dưới đầu gối hoặc ngang đùi. Điều này giúp làm tôn lên đôi chân của bạn và tạo sự cân đối cho dáng người. Tránh váy quá ngắn hoặc quá dài, vì nó có thể làm mất đi sự cân đối của cơ thể

Kiểu dáng váy: Chọn váy có kiểu dáng xòe nhẹ hoặc váy chữ A. Điều này giúp che đi vòng eo và bụng, tạo sự cân đối cho hình dáng tổng thể. Tránh các kiểu dáng váy ôm sát hoặc quá rộng, vì chúng có thể làm cơ thể trông không cân đối

Chất liệu và hoa văn: Chọn váy với chất liệu mềm mại và co giãn như lụa, chiffon hoặc cotton, tránh chọn các chất liệu cứng và không co giãn, vì chúng có thể không tạo sự thoải mái khi mặc và làm lộ lỗi nhược điểm của cơ thể. Ngoài ra, lựa chọn hoa văn nhỏ nhẹ, tránh hoa văn to và phức tạp, gây rối mắt người đối diện.

Phụ kiện và phối đồ: Khi kết hợp váy, bạn có thể chọn các phụ kiện như dây chuyền, khuyên tai, vòng cổ hoặc giày cao gót để tạo điểm nhấn và làm dáng thon hơn. Bạn nên tránh các phụ kiện quá lớn và nổi bật, vì chúng có thể làm mất đi sự cân đối.