Mẫu váy dài đơn giản nhưng sang trọng

Váy dài trơn

Váy dài trơn là lựa chọn cổ điển và dễ phối. Thiết kế không cầu kỳ, chỉ cần một màu sắc tinh tế cũng đủ để tạo nên sự thu hút.

Những chiếc váy này thường được may từ chất liệu mềm mại như lụa, satin hay chiffon, giúp tạo độ rủ và quyến rũ. Các gam màu như đen, trắng, be hoặc pastel luôn là lựa chọn an toàn, dễ dàng kết hợp với phụ kiện.

Bạn có thể kết hợp với giày cao gót và một chiếc clutch nhỏ, bộ trang phục của bạn sẽ trở nên hoàn hảo cho các bữa tiệc hoặc sự kiện trang trọng.

Váy dài tulle

Váy dài tulle dành những ai yêu thích sự lãng mạn và bồng bềnh. Với nhiều lớp vải nhẹ, váy tulle thích hợp cho các sự kiện đặc biệt như tiệc cưới hoặc dạ hội. Những tông màu pastel hoặc màu đen cổ điển đều mang đến vẻ đẹp sang trọng. Bạn có thể khoác một chiếc áo nhẹ hoặc cardigan bên ngoài để giữ ấm mà vẫn nữ tính. Giày cao gót hoặc sandal sẽ hoàn thiện bộ cánh của bạn.

Váy dài xoè

Váy dài xòe là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự thoải mái nhưng vẫn muốn nổi bật. Thiết kế xòe từ eo trở xuống giúp che khuyết điểm và tạo sự thanh thoát. Bạn nên chọn chất liệu nhẹ như cotton hoặc linen để tạo sự thoải mái.

Một chiếc thắt lưng nhỏ tôn lên vòng eo cùng với giày bệt hoặc sandal sẽ tạo nên vẻ đẹp trẻ trung và năng động.

Váy dài cúp ngực

Váy dài cúp ngực là mẫu váy gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Thiết kế này thường tôn lên bờ vai và khuôn ngực, tạo nên vẻ quyến rũ nhẹ nhàng. Với kiểu váy này, bạn có thể chọn các màu sắc nổi bật như đỏ, xanh navy hoặc các tông màu trung tính như be, trắng. Khi phối hãy kết hợp với bông tai dài và giày cao gót để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.

Váy sơ mi

Váy sơ mi dáng dài là lựa chọn lý tưởng cho mọi hoàn cảnh. Với thiết kế dài qua gối và cổ sơ mi, mẫu váy này thường được điểm xuyết với các kiểu tay con, tay lỡ hoặc tay dài. Để tăng thêm phần cuốn hút, quý cô có thể thêm một chiếc dây lưng, vừa tạo điểm nhấn cho vòng eo, vừa giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính khi diện những thiết kế sơ mi dáng rộng.

Váy sơ mi là một trong những mẫu váy dài đơn giản nhưng sang trọng.

Váy trễ vai

Chiếc váy mang vẻ đẹp nữ tính, gợi cảm nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch tuyệt đối này chắc chắn sẽ tỏa sáng trong không khí trang trọng của tiệc cưới. Các nàng hãy ưu tiên những thiết kế có chi tiết thắt eo để tạo sự cân đối và gọn gàng cho tổng thể. Đừng quên chọn những gam màu tươi sáng, trẻ trung để nổi bật hơn.