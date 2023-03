Mẫu nhí 4 tuổi sở hữu nụ cười toả nắng, mẹ tiết lộ bí quyết để con cân bằng giữa đam mê và vui chơi

Có một em bé khoẻ mạnh, xinh xắn là điều mà bất kì người mẹ nào cũng mong ước. Và chị Hân Hân (29 tuổi, sống tại Hà Nội) luôn cảm thấy bản thân may mắn khi con gái vừa ngoan ngoãn, dễ thương lại có năng khiếu với nghề mẫu nhí.

Hiện em bé Oishi (tên thật là Lan Linh, 4,5 tuổi), con gái chị Hân đã tham gia rất nhiều chương trình biểu diễn trên truyền hình. Cô bé sở hữu làn da trắng, nụ cười toả nắng, đôi mắt hút hồn người đối diện. Mỗi khi tạo dáng chụp ảnh, Oishi rất chuyên nghiệp khiến ai nấy thích thú và tò mò về cách chị Hân giúp con theo đuổi đam mê.

Cân bằng giữa vui chơi và làm mẫu nhí

Oishi được phát hiện có năng khiếu biểu diễn từ lúc bé 2,5 tuổi. Lúc con còn nhỏ, mỗi lần mẹ giơ máy ảnh lên là Oishi lại nở nụ cười cực kỳ đáng yêu. Con có khả năng bắt chước cử chỉ, điệu bộ của người lớn và hợp tác với máy ảnh nên chị Hân đã quyết định thử cho bé học mẫu nhí.

Bất ngờ là Oishi rất thích thú, bé được phát triển và có kỹ năng bài bản, đến gần hơn với việc làm mẫu nhí. Nhiều người nhận xét Oishi sở hữu thần thái sang chảnh, chuyên nghiệp không kém gì người lớn. Cô bé Oishi hiện đang đi học mầm non.

"Việc tham gia mẫu nhí không chiếm nhiều thời gian của con vì con chỉ học 2 buổi/tuần vào tối thứ 7 và chủ nhật. Khoảng thời gian còn lại con vẫn là một em bé lém lỉnh, vui tươi, hoà đồng với các bạn ở trên lớp", chị Hân tâm sự.

Một số người nhận xét trẻ con cần nhiều thời gian để vui chơi hơn là làm việc, về điều này chị Hân rất đồng tình và cho rằng con gái đang được cân bằng giữa đam mê và vui chơi. Học biểu diễn cũng như một môn học năng khiếu, mẹ may mắn phát hiện ra và ủng hộ con theo đuổi đam mê. Oishi cũng rất thích đứng trên sân khấu để thể hiện tài năng của mình, vì đó là điều con thích nên chị Hân luôn tôn trọng.

Bên cạnh đó, chị cũng hướng con phải chú trọng hoạt động thể chất, vui chơi đa dạng. Bà mẹ trẻ cân nhắc lựa chọn show diễn cho con phù hợp.

Mẹ là quản lý, săn sóc con từng chút

Chị Hân chia sẻ bản thân chị học về quản lý nghệ thuật, ngày xưa cũng tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng chưa có cơ hội phát triển nên cũng muốn định hướng cho con theo con đường này. Thế nhưng mọi thứ đều hoàn toàn tự nhiên chứ không hề có sự áp đặt vì bé còn nhỏ. Chỉ cần Oishi thích và đam mê thì gia đình sẽ cố gắng tạo điều kiện hết sức cho con, sau này lớn sẽ để bé tự quyết định ước mơ và nghề nghiệp của mình.

Ai cũng khen Oishi xinh xắn, đặc biệt là chiếc má lúm đồng tiền siêu dễ thương. Giờ đây Oishi càng lớn càng yêu, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Chị Hân chia sẻ con gái cũng có tính cách rất hòa đồng và thân thiện nên được mọi người quý mến.

"Ngoài đi học con cũng được bén duyên với mẫu ảnh, được nhiều nhãn hàng lựa chọn và cũng có caxse, số tiền này tạm thời mẹ giữ hộ con trong tài khoản, khi có cast mẹ đều chuyển vào tài khoản của riêng con. Con còn nhỏ nên không biết được số tiền mình kiếm ra được bao nhiêu, con chỉ biết là nếu con chụp ngoan các cô sẽ trả tiền để mẹ cho con đi chơi nhà bóng.

Con có 1 bộ sản phẩm riêng về make up, mỗi lần đi diễn mẹ là người make up và làm tóc cho con ở nhà, diễn về mẹ đều tẩy trang và thoa kem dưỡng cho con không thiếu bước nào so với người lớn. Hiện tại mình vẫn cho con theo học người mẫu, sau này lớn con có theo nghề hay không là phụ thuộc vào con quyết định", chị Hân trải lòng.