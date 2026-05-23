Mặt tối của tiêu chuẩn Kpop được tiết lộ: Idol nữ chỉ nặng 39kg, yếu đến nỗi lúc nào cũng như sắp ngất

Ngành công nghiệp Kpop từ lâu đã nổi tiếng với những tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe, trong đó có cả những ngưỡng cân nặng cực đoan mà hầu hết idol đều phải duy trì. Việc các thần tượng nặng chỉ khoảng 30-40kg vốn không còn xa lạ, nhưng thực tế về việc duy trì mức cân đó trong khi vẫn phải làm việc với lịch trình dày đặc lại hiếm khi được chính người trong cuộc chia sẻ. Vì vậy, khi Sunmi mới đây tiết lộ trải nghiệm cá nhân trong thời gian quảng bá với cân nặng thấp đáng báo động, câu chuyện đã nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Sunmi sở hữu vóc dáng mảnh mai suốt cả chục năm hoạt động. (Ảnh: Instagram)

Trong một buổi livestream gần đây, nữ ca sĩ thẳng thắn nhắc lại thời kỳ quảng bá ca khúc Heroine năm 2018. Sunmi cho biết khi đó cô chỉ nặng khoảng 39-40kg. Nữ idol thừa nhận bản thân gần như không còn sức lực trong suốt quá trình hoạt động, thậm chí các vũ công còn lo sợ cô sẽ ngất xỉu ngay trên sân khấu.

Sunmi chia sẻ có những lúc cô chỉ ngồi yên trên ghế trong trạng thái kiệt sức, không đủ năng lượng để trò chuyện với bất kỳ ai. Tuy nhiên, chính tiếng hò reo của fan đã tiếp thêm sức mạnh giúp cô hoàn thành các sân khấu biểu diễn. Mỗi lần nghe fanchant, nữ idol đều xúc động đến bật khóc.

Sunmi tiết lộ thời quảng bá Heroine cô chỉ nặng 39-40kg. (Ảnh: Instagram)

Chia sẻ đầy chua xót này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người vừa thương cảm cho tình trạng sức khỏe của Sunmi, vừa tiếp tục lên tiếng về tiêu chuẩn cơ thể độc hại trong Kpop. Không ít ý kiến cho rằng dù đã nhiều năm trôi qua, các idol hiện tại vẫn đang phải chịu áp lực ngoại hình tương tự, bất chấp sự lo lắng từ người hâm mộ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ họ từng rất lo lắng cho Sunmi trong giai đoạn đó và cảm thấy nhẹ nhõm khi hiện tại cô đã khỏe mạnh hơn cũng như có thể cởi mở chia sẻ về quãng thời gian khó khăn ấy. Một số khác còn cho rằng trong tương lai, nhiều idol thế hệ mới có thể sẽ kể lại những “câu chuyện kinh hoàng” về xu hướng ép cân cực đoan đang tồn tại trong Kpop ngày nay.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhấn mạnh rằng việc nhịn ăn hay giảm cân quá mức không nên bị xem là điều bình thường. Theo họ, chứng chán ăn và việc ép cơ thể xuống mức cân nặng báo động có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và quá trình trao đổi chất. Một bình luận thẳng thắn nhận định: “Đừng theo đuổi những chế độ ăn cực đoan khi công việc của bạn đòi hỏi sức bền và năng lượng.”

Sunmi là một trong những nữ idol solo nổi bật nhất Kpop, gây ấn tượng với hình tượng quyến rũ, ma mị cùng phong cách trình diễn đầy cuốn hút. Sau khi debut cùng Wonder Girls, cô tiếp tục gặt hái thành công mạnh mẽ khi hoạt động solo với hàng loạt bản hit như Gashina, Heroine, Siren... Bên cạnh âm nhạc, Sunmi gây ấn tượng với visual sắc sảo. Nữ ca sĩ sở hữu gương mặt sắc lạnh, đôi mắt dài cùng thần thái cuốn hút. Đặc biệt, vóc dáng siêu mảnh với đôi chân dài thẳng tắp của cô từng được xem là hình mẫu body biểu tượng trong Kpop. Tuy nhiên, phía sau hình thể khiến nhiều người ngưỡng mộ ấy cũng là áp lực cân nặng khắc nghiệt mà Sunmi đã phải trải qua suốt nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí Hàn Quốc.