Mặt mộc của Tiểu Vy đẹp hơn cả khi trang điểm, duy nhất 1 khuyết điểm như người thường

Không phải ngẫu nhiên mà Tiểu Vy được ưu ái gọi bằng danh xưng “nhan sắc ngàn năm có một”. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu sinh năm 2000 lại khiến công chúng phải công nhận rằng vẻ đẹp ấy thực sự có sức thuyết phục riêng. Mới đây, cô tiếp tục làm cõi mạng dậy sóng với khoảnh khắc khoe mặt mộc không tì vết, các đường nét hài hòa gần như không có nhiều khác biệt so với lúc trang điểm kỹ càng. Thậm chí, không ít người còn nhận xét rằng visual tự nhiên của cô còn cuốn hút hơn cả khi makeup đậm, bởi toát lên sự trong trẻo, mềm mại khó rời mắt.

Cận cảnh màn biến hình khoe mặt mộc còn đẹp hơn cả trang điểm của Tiểu Vy. (Nguồn: hoahautrantieuvy.20)

Chỉ với vài giây khoe mặt mộc, Tiểu Vy khiến nhiều người phải “đứng hình” vì visual quá đỗi tự nhiên và cuốn hút. Không một chút son phấn, gương mặt Hoa hậu Việt Nam 2018 vẫn nổi bật với làn da mịn màng, đều màu và độ căng bóng đáng ngưỡng mộ. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng cùng khuôn miệng hài hòa giúp tổng thể đường nét gần như không thay đổi so với khi makeup kỹ lưỡng. Ánh sáng cận mặt càng làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng đúng chất “hoa hậu trời sinh”. Đặc biệt, sống mũi cao, thon dài đẹp hút hồn ngay cả khi để mặt mộc của nàng hậu cũng khiến nhiều người trầm trồ.

Bên cạnh đó, vẫn có cộng đồng mạng soi kỹ 1 điểm trừ nhẹ trên gương mặt nàng hậu - quầng mắt hơi thâm – dấu hiệu quen thuộc của việc làm việc bận rộn hoặc thiếu ngủ. Dù vậy, chi tiết nhỏ này hoàn toàn không làm giảm đi sức hút vẻ đẹp của Tiểu Vy, thậm chí còn khiến hình ảnh của cô thêm phần chân thật, gần gũi và càng chứng minh nhan sắc tự nhiên hiếm có.

Gương mặt mộc xinh đẹp, nét nào ra nét đó của Tiểu Vy.

Dù có quầng thâm mắt nhưng mặt mộc của Tiểu Vy vẫn hoàn toàn chinh phục phần đông netizen.

Trước đó, Tiểu Vy cũng không ít lần khiến dân tình trầm trồ với những khoảnh khắc đời thường khoe cận cảnh gương mặt mộc không tì vết. Làn da căng khỏe, mịn màng và rạng rỡ, gần như không lộ khuyết điểm trở thành “điểm vàng” giúp nhanh sắc nàng hậu luôn nổi bật, ngay cả dưới ánh sáng cam thường. Các đường nét hài hòa từ đôi mắt sâu, sống mũi cao đến khuôn cằm gọn gàng càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Không quá khi nói rằng Tiểu Vy là một trong những mỹ nhân sở hữu mặt mộc ấn tượng nhất showbiz Việt – nhan sắc có thể tự tin xuất hiện trước ống kính mà không cần đến bất kỳ lớp che phủ nào.