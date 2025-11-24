Marc Jacobs ra mắt BST mới, loạt tín đồ thời trang đình đám góp vui
Tiết đầu Đông lạnh giá không át được sức nóng tại sự kiện ra mắt BST Resort 2025 của nhà mốt Marc Jacobs, được tổ chức tại cửa hàng của thương hiệu tại số 56 Tràng Tiền, Hà Nội, cùng dàn KOLs đông đảo góp mặt.
BST Marc Jacobs Resort 2025 tái định nghĩa những chất liệu kinh điển như denim và da lộn - vốn bụi bặm - nay được "phù phép" để trở nên mềm mại, sang trọng. Những chiếc túi Dakota và Cristina được ra mắt, song hành cùng những chiếc The Tote Bag denim biểu tượng trở thành điểm nhấn, trong khi họa tiết hoa cúc và logo monogram tiếp tục được khai thác triệt để trên các thiết kế áo len trẻ trung, nổi bật từ cái nhìn đầu tiên.
Sức hút của sự kiện ra mắt BST tại thị trường Việt Nam không chỉ đến từ các thiết kế mới mà còn từ dàn tín đồ thời trang và khách tham dự cá tính, biến số 56 Tràng Tiền thành một cuộc họp mặt phong cách với những cái tên như: Wokeup, Saabirose, gia đình Trang Lou - Tùng Sơn, SunHT, Hoàng Long, Ngô Lan Hương, Bùi Linh Chi, Jade Trần v.v…
Tại Việt Nam, thương hiệu Marc Jacobs được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.