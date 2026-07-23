Vương Sở Nhiên là một trong những mỹ nhân nổi bật của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995 tại Cbiz. Sở hữu gương mặt thanh tú, đường nét hài hòa cùng thần thái dịu dàng, cô nhiều lần được khán giả ví là "tiểu Lưu Diệc Phi" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, thoát tục. Bên cạnh nhan sắc, nữ diễn viên sinh năm 1999 còn gây ấn tượng với chiều cao 1m72 và vóc dáng nổi bật, giúp cô dễ dàng chinh phục cả màn ảnh lẫn các sự kiện thời trang.

Visual của mỹ nhân sinh năm 1999.

Gần đây, tên tuổi Vương Sở Nhiên tiếp tục được chú ý sau khi đóng cặp cùng Trương Lăng Hách trong Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về diễn xuất và ngoại hình, vóc dáng của nữ diễn viên cũng thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội xứ Trung. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng cô có phần đầy đặn hơn trước, đặc biệt ở phần bắp tay và bờ vai, thậm chí đưa ra ý kiến Vương Sở Nhiên nên giảm cân để hình thể trông thanh thoát hơn.

Sắc vóc của Vương Sở Nhiên trong Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn.

Netizen Trung yêu cầu Vương Sở Nhiên giảm cân.

Nữ diễn viên bị chê "quá to" khi đứng cạnh Đàm Kiện Thứ.

Thực tế, những tranh cãi xoay quanh vóc dáng của Vương Sở Nhiên phần lớn xuất phát từ tiêu chuẩn thẩm mỹ khắt khe của Cbiz hơn là ngoại hình thực tế của cô. Với chiều cao gần 1m72 và cân nặng được cho là luôn duy trì dưới ngưỡng 50 kg, nữ diễn viên sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối, săn chắc và hài hòa.

Trong tạo hình Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn, đặc biệt khi diện sườn xám ôm sát, dễ thấy bờ vai của Vương Sở Nhiên có phần ngang hơn nhiều mỹ nhân khác, bắp tay cũng đầy đặn hơn. Tuy nhiên, đây lại là đặc điểm giúp tổng thể vóc dáng nữ diễn viên trông khỏe khoắn, có sức sống thay vì gầy guộc. Vòng eo vẫn thon gọn, đường cong mềm mại cùng đôi chân dài càng tôn lên lợi thế hình thể của "bản sao Lưu Diệc Phi". Do sở hữu chiều cao nổi bật, Vương Sở Nhiên không theo đuổi hình mẫu "mình hạc xương mai" vốn phổ biến trong làng giải trí Hoa ngữ. Thay vào đó, cô giữ cân nặng ở mức vừa phải để cơ thể trông quyến rũ và tạo cảm giác tràn đầy năng lượng. Khung xương to, cộng với việc không có đường thắt eo rõ nét vô tình khiến body của nữ diễn viên lên hình trông bị đầy đặn hơn.

Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng ngoại hình hiện tại của người đẹp sinh năm 1999 không hề "phát tướng" như những lời chê bai, mà ngược lại còn mang vẻ đẹp hiện đại, khỏe mạnh và cuốn hút hơn hẳn kiểu gầy đến mức lộ rõ xương của không ít mỹ nhân Cbiz.

Vóc dáng đầy đặn, quyến rũ của Vương Sở Nhiên trong phim mới.

Netizen cho rằng Vương Sở Nhiên hiện tại dáng đã rất đẹp và cân đối, vòng nào ra vòng nấy.

Trước đó, Vương Sở Nhiên từng trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi một bức ảnh chụp bằng camera thường được lan truyền trên mạng xã hội. Trong khung hình này, nữ diễn viên để lộ phần bắp tay đầy đặn và bờ vai ngang hơn thường thấy, khiến không ít cư dân mạng Trung cho rằng cô nên giảm cân để phù hợp với tiêu chuẩn vóc dáng. Trái lại, nhiều ý kiến nhanh chóng lên tiếng bênh vực người đẹp sinh năm 1999 khi cho rằng bức ảnh đã bị chỉnh sửa hoặc bóp méo tỷ lệ cơ thể. Ở những góc máy khác được ghi lại cùng thời điểm, vóc dáng của Vương Sở Nhiên vẫn thon gọn, cân đối và cân đối so với chiều cao "khủng" của nữ diễn viên.

Bức ảnh khiến Vương Sở Nhiên bị yêu cầu giảm cân.

Thực tế, vóc dáng của "bản sao" Lưu Diệc Phi vẫn cân đối, thon gọn.

Ảnh: Weibo.